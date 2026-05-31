Cristiano Ronaldo, pe teren și la Campionatul Mondial din 2030!? Declarațiile incredibile ale selecționerului Roberto Martinez. Video

ADVERTISEMENT

Ajuns la vârsta de 41 de ani, Cristiano Ronaldo urmează să evolueze pentru naționala Portugaliei la cea de-a 6-a ediție de Campionat Mondial din carieră. Superstarul lusitan a fost convocat de Roberto Martinez pentru turneul final din această vară, care va fi găzduit de SUA, Canada și Mexic, devenind astfel primul fotbalist din istorie, alături de eternul rival Leo Messi, care atinge această bornă impresionantă. Chiar și așa, se pare că atacantul lui Al-Nassr nu exclude posibilitatea de a reprezenta Portugalia și la Cupa Mondială de peste patru ani, cel puțin asta susține selecționerul Martinez.

Cristiano Ronaldo, pe teren și la Campionatul Mondial din 2030!?

Într-un interviu acordat zilele trecute, Roberto Martinez a vorbit despre turneul final care va începe pe 11 iunie și despre șansele Portugaliei la marele trofeu. Totuși, declarația care a acaparat prima pagină în mai multe publicații importante din presa internațională a fost cea referitoare la longevitatea neverosimilă a lui . Acesta a lansat o idee care a făcut rapid înconjurul planetei, și anume că legendarul fotbalist lusitan ar putea fi pe teren inclusiv la Campionatul Mondial din 2030, ediția centenar a celui mai important turneu din sportul rege, care se va desfășura în Spania, Maroc și…Portugalia.

ADVERTISEMENT

„Nimeni nu ar trebui să se îndoiască de acest lucru (n.r – că Ronaldo ar putea participa la CM din 2030). Am lucrat cu mulți jucători care au câștigat o Ligă a Campionilor sau un Balon de Aur, iar a două zi și-au pierdut orice urmă de motivație. Ceea ce vedem la Cristiano este cu totul altceva. O mentalitate complet diferită, pe care nu am mai întâlnit-o la nimeni altcineva”, a explicat Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, pentru postul de radio Cadena SER. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci CR7 ar putea deveni cel mai vârstnic fotbalist din istoria Cupei Mondiale, ținând cont că la momentul respectiv, lusitanul va fi împlinit deja nu mai puțin de 45 de ani! (45 de ani și 167 de zile ar avea Cristiano la momentul finalei CM din 2030, în timp ce actualul recordmen de vârstă este egipteanul Essam El Hadary – 45 de ani și 161 de zile).

🇪🇸 🏆 𝙍𝙤𝙗𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙩í𝙣𝙚𝙯, seleccionador portugués, en directo en 😋 "No juega para ganar un título específico, sino que, más allá de lo que come, es el HAMBRE que tiene" 👀 "¿CR7 en el Mundial 2030? Nadie lo debería poner en duda. Se ha ganado eso" — El Larguero (@ellarguero)

Câte goluri îi mai lipsesc lui Cristiano Ronaldo până la borna istorică cu numărul 1000

În momentul de față, cele mai importante două obiective rămase pentru în fotbal sunt câștigarea Cupei Mondiale cu Portugalia, respectiv marcarea golului cu numărul 1000 la nivel profesionist, iar ambele performanțe ar putea fi atinse în viitorul apropiat. Titlul suprem de campion mondial ar putea fi cucerit chiar în această vară, dat fiind faptul că lusitanii sunt considerați unii dintre principalii favoriți ai turneului final din SUA, Canada și Mexic (11 iunie – 19 iulie 2026).

ADVERTISEMENT

Cât despre borna de 1000 de goluri, cel mai probabil ea va fi atinsă în următoarea stagiune. În prezent, Cristiano Ronaldo are 973 de reușite la nivel profesionist, ceea ce înseamnă că îi mai lipsesc doar 27 de goluri până să stabilească unul dintre cele mai impresionante și neverosimile recorduri din istoria sportului rege.