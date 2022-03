Cristiano Ronaldo pierde o avere după un sezon de coşmar la Manchester United! Riscă şi o tăiere salarială consistentă

Manchester United a ratat toate obiectivele din acest sezon şi are mari emoţii pentru calificarea în sezonul viitor al Ligii Campionilor. În aceste condiţii, Cristiano Ronaldo, , pierde o sumă importantă, din bonusurile pe care le avea în contract.

Câţi bani pierde Cristiano Ronaldo din bonusurile pe care le avea în contractul cu Manchester United

Transferul lui Cristiano Ronaldo părea să fie un garant pentru lupta la titlul de campioană a Angliei, iar un eventual succes i-ar fi adus 1.500.000 de lire sterline. După 29 de etape, “diavolii” sunt la 20 de puncte în spatele lui Manchester City, liderul din Premier League.

Al doilea bonus important venea dacă Manchester United atingea finala Ligii Campionilor. Cristiano Ronaldo ar fi primit un bonus de 2.500.000 de lire, iar suma ar fi crescut dacă echipa câştiga trofeul. Formaţia de pe “Old Trafford” , după dubla cu Atletico Madrid.

La prima vedere, Cristiano Ronaldo a ratat deja 4.000.000 de lire sterline, iar portughezul are cu siguranţă un bonus şi pentru câştigarea Balonului de Aur. Trofeul l-a ratat în 2021, iar pentru sezonul 2021-2022, după ce France Football a schimbat regulile de atribuire, are şanse zero să ia premiul.

Riscă să aibă salariul micşorat la finalul sezonului

Manchester United mai are un singur obiectiv în actualul sezon, anume clasarea în top 4. Astfel, “diavolii” ar urma să joace în grupele Ligii Campionilor şi în stagiunea viitoare.

Ratarea acestui obiectiv va aduce tăieri salariale la Manchester United, unde Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit jucător. Portughezul ar urma să piardă 25% din salariu, în jur de 5.850.000 de lire sterline.

În prezent, Cristiano Ronaldo are un salariu săptămânal de 450.000 de lire, care se traduce în 23.400.000 de lire pe an. Dacă Manchester United nu va ajunge în Liga Campionilor, portughezul va câştiga 17.550.000 de lire pe an.

Poate prinde un singur bonus la finalul sezonului

În contractul lui Cristiano Ronaldo cu Manchester United există şi un bonus pentru o performanţă individuală. Portughezul ar putea să primească în jur de 500.000 de lire dacă va fi cel mai bun marcator al echipei în actualul sezon.

Cristiano Ronaldo a marcat 18 goluri în 29 de meciuri, în toate competiţiile, şi este golgeterul lui Manchester United în sezonul 2021-2022. Portughezul este urmat de Bruno Fernandes, cu 9 reuşite în 34 de partide.