Cristiano Ronaldo, planuri uriașe după retragerea din fotbal. Afacerea de succes cu care vrea să dea lovitura

Toată lumea îl întreabă ce urmează să facă în perioada următoare. Cristiano Ronaldo are planuri uriașe după retragerea din fotbal și pe care ar putea să le implementeze în curând. Celebrul star își dorește să facă o investiție remarcabilă.

Ce planuri are Cristiano Ronaldo după ce renunță la sport

Cristiano Ronaldo evoluează pentru echipa Al-Nassr, unde scrie istorie. Fotbalistul portughez are o carieră impresionantă în sport, dar asta nu-l împiedică să se extindă și în alte domenii. Are afaceri, dar nu se oprește aici.

Renumitul jucător are un proiect special, după ce anterior . Are o idee pe care o va pune în practică după ce agață ghetele-n cui. Ia în calcul un business cu care vrea să atingă performanțe mari. Afacerea este strâns legată de activitatea sa.

Potrivit , acesta vrea să achiziționeze 15% din acțiunile clubului la care joacă. A semnat cu echipa pentru care evoluează în urmă cu multă vreme, contractul urmând să înceteze în anul 2027, conform unor rapoarte de transfer.

În urma prelungirii contractului în 2025, Cristiano Ronaldo a ajuns să dețină un procent din acțiunile clubului. Are o participație financiară și un interes în succesul și valoarea clubului nu doar în calitate de fotbalist, ci și ca acționar.

Cât costă tranzacția făcută de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo are planuri mari după retragerea din fotbal, dar mai întâi . Jucătorul în vârstă de 40 de ani și logodnica sa, Georgina Rodriguez, au ales un loc de poveste pentru a face nunta.

Mai mult decât atât, starul vrea să ia parte la proiectul de privatizare al clubului Al-Nassr, tranzacția fiind una care îl va costa o avere. Sportivul trebuie să plătească pentru această afacere aproximativ 65 de milioane de euro.

Demersul lui Cristiano Ronaldo nu este ales la voia întâmplării. Portughezul dezvăluie că are planuri minuțioase pe termen lung. În plus, imaginea starului se identifică drept noua identitate a clubului saudit.

”Sunt foarte mândru că am luat această decizie”

În urmă cu ceva vreme Cristiano Ronaldo a declarat că este fericit cu alegerile sale. Sportivul este recunoscător clubului care i-a dat ocazia să atingă borna de 1.000 de goluri. Având în vedere ambiția lui, sigur va ajunge în acest punct.

„Mă simt foarte bine. Sunt foarte mândru că am luat această decizie importantă în viața mea. În Europa mi-am îndeplinit obiectivele. Am câștigat totul, am jucat la cele mai importante cluburi din Europa.

Pentru mine, acum este o nouă provocare. Este o oportunitate extraordinară. Nimeni nu știe acest lucru, dar am avut multe oportunități în Europa, la multe cluburi din Brazilia, Australia, Statele Unite și chiar în Portugalia.

Multe cluburi au încercat să mă transfere, dar mi-am dat cuvântul acestui club că voi contribui la dezvoltarea nu numai a fotbalului, ci și a altor aspecte ale acestei țări extraordinare”, a declarat Cristiano Ronaldo, conform .