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Foștii coechipieri de la națională îi pot face lui Cristiano Ronaldo (41 ani) cel mai frumos cadou de retragere: trofeul Liga Națiunilor. În cazul unui succes, CR7 va primi medalia de campion.

Dezastru la primul meci fără Cristiano Ronaldo la națională

Cristiano Ronaldo nu a mai jucat în meciurile naționalei din luna noiembrie, cu Danemarca și Țara Galilor. Trecut pe lista preliminară de Jorge Jesus (72 ani), în ciuda faptului că acțiunea trecută a plecat din cantonament și a acuzat că a fost mințit, CR7 nu a mai așteptat lotul final și a anunțat că se retrage după 23 de ani în care a îmbrăcat tricoul primei reprezentative.

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, Portugalia a fost „demolată” la Braga, pe teren propriu, de Danemarca, 1-4. Paradoxal, cel mai bun om al danezilor, cu două goluri marcate, a fost Rasmus Hojlund (23 ani), atacantul care îl are ca idol pe deținătorul a 5 Baloane de Aur. De altfel, la meciul precedent, primul de după plecarea cu scandal a lui Ronaldo din cantonament, fotbalistul lui Napoli s-a bucurat precum CR7 când a înscris.

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Cristiano Ronaldo își mai poate trece în cont un trofeu cu Portugalia și după retragere

Cristiano Ronaldo a scris istorie în tricoul Portugaliei. Toate cele trei trofee cucerite de lusitani au fost cu el căpitan: EURO 2026 și Liga Națiunilor din 2019 și 2025. De asemenea, are în palmares și o finală de Campionat European, în 2004, pierdută în fața Greciei, 0-1, chiar pe Estadio da Luz, din Lisabona.

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Însă, la aproape 42 de ani, CR7 își mai poate trece în cont cu trofeu cu echipa națională. Dacă elevii lui Jorge Jesus vor triumfa în Liga Națiunilor, iar în vară vor pune mâna pe trofeu, Cristiano Ronaldo va primi și el medalia de campion. Asta pentru că a bifat deja 67 de minute în competiție, în victoria cu Țara Galilor, 1-0, .

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De menționat este că regulamentul UEFA nu stipulează un număr exact de minute pentru a beneficia de medalia de câștigător al Ligii Națiunilor, cum este în cazul Premier League. În aceste condiții, Bruno Fernandes (32 ani) și Joao Felix (27 ani) îi pot aduce celui mai bun marcator din istoria fotbalului internațional al patrulea trofeu la echipa națională.

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În prezent, Portugalia este calificată în sferturile Ligii Națiunilor. La tragerea la sorți programată vineri, 20 noiembrie, lusitanii pot întâlni Belgia, Spania sau una dintre echipele din grupa A2, Grecia, Germania și Olanda, în funcție de rezultatele ultimelor meciuri din grupă.

Recordurile lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo lasă o moștenire greu de egalat după retragerea de la națională. Starul lusitan a adunat 234 de selecții și a înscris 146 de goluri, devenind fotbalistul cu cele mai multe apariții și reușite din istoria echipelor naționale masculine. La aceste realizări se mai adaugă și numeroase recorduri care poartă semnătura lui CR7:

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