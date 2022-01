Un parapsiholog prezice dezastrul pentru Cristiano Ronaldo şi Portugalia! Ce ar urma să se întâmple în barajul pentru CM 2022

După ce a impresionat întreaga lume a fotbalului cu predicțiile făcute la startul Campionatului European din vara anului trecut, parapsihologul Teodora Stefanova vine cu o veste proastă pentru Cristiano Ronaldo: își va vedea năruit visul de a participa la Mondialul din Qatar, în detrimentul Italiei, cu care se va duela la . Pentru a fi cât mai convingătoare, bulgăroaica stabilită de mai bine de trei decenii în Peninsulă ne explică și cum se vor desfășura, în viziunea sa, mult așteptatele partide din primăvară.

Parapsihologul care a prezis că „Squadra Azzurra” va ajunge în finala Euro 2020 anunță dezastrul pentru Portugalia lui Ronaldo

În interviul acordat recent, Stefanova – care a prezis că actuala deținătoare a titlului european va ajunge să joace finala de pe Wembley – susține că starul lui Manchester United își va trece numele pe lista marcatorilor, dar reuși se va dovedi insuficientă în ecuația calificării, pentru că italienii vor împinge meciul în prelungiri.

„Italia va câștiga cu Macedonia de Nord în primul tur. Meciul cu Portugalia va fi foarte complicat, nervi încordați și echilibru până la final. `Azzurrii` vor ști să sufere, dar va fi nevoie măcar de prelungiri pentru a se decide câștigătorul.

Un gol va fi cu siguranță al lui (n.r. al lui Cristiano Ronaldo), apoi, în repriza secundă, va fi înlocuit sau în orice caz va fi obligat să iasă. Și totul se va decide cu un episod care va stârni multe discuții.

Până la urmă, Italia va reuși să se califice. În mod surprinzător va fi tânărul atacant Scamacca (n.r. omul decisiv), acel episod îl va avea ca protagonist principal”, anunță celebrul parapshiholog, potrivit .

A stat în comă timp de 18 zile: „ Când m-am trezit, am început să simt lucruri ciudate”

Originară din Bulgaria, Teodora Stefanova s-a stabilit în Italia, cu gândul să lucreze ca babysitter, dar povestea ei întrece orice imaginație. Totul a început cu și aproape trei săptămâni în comă, pe patul de spital. Așa l-a „cunoscut” pe Unilson, entitatea de pe altă planetă a cărei voce – spune ea – o însoțește la fiecare pas.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi prezice viitorul oamenilor. Am avut o copilărie destul de fericită, fără evenimente supranaturale. Dar în 1984, în timpul unei vacanțe la mare, am avut un accident de mașină, în urma căruia am fost în comă timp de 14 zile.

Când m-am trezit, am început să simt lucruri ciudate. Credeam că o luasem razna. Când am auzit vocea din capul meu prima oară, am refuzat să cred că e reală. În perioada comunistă era destul de dificil să vorbești despre astfel de experiențe bizare, aș fi fost internată la nebuni.

Încă eram în spital când am început să văd lucruri din viețile oamenilor din jurul meu, iar când le spuneam ce văd, erau șocați. În curând, veneau și doctorii în salon să mă întrebe lucruri despre viața lor.

Ei au fost primii martori ai puterilor mele. Numele lui e Unilson (n.r. entitatea din spatele vocii din capul ei) și vine de pe planeta Vanfim. Mi-a spus că totul în jurul nostru e energie și conține informații despre tot ceea ce există, ca un computer imens.

Ai nevoie doar de parolă: un nume și o dată de naștere. Parola îți permite să vezi în trecut, prezent și viitor. Atât noi, cât și ei suntem creaturile lui Dumnezeu, iar creația extratereștrilor e robotul, care ne ajută în multe domenii ale vieții și e parte din prezența lor aici.

Ei se află deja aici (n.r. pe Pământ), sunt chiar energia care intră în contact cu noi, dar nu suntem încă pregătiți. Nu vor să ne sperie, ci să ne ajute să ducem o viață mai naturală și mai sănătoasă. Acei copii indigo despre care se tot vorbește și care au apărut în lume de curând sunt pregătiți să intre în contact cu ei”, dezvăluia paraspihologul cu ani în urmă, pentru .