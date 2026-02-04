Sport

Cristiano Ronaldo, prima reacție după scandalul cu Al Nassr! Ce a transmis portughezul

Cristiano Ronaldo a refuzat să joace pentru Al Nassr în partida cu Al Riyadh, acuzând faptul că Al Hilal este avantajată de conducătorii din Arabia Saudită. Portughezul a oferit o primă reacție după cele întâmplate.
Bogdan Mariș
04.02.2026 | 23:39
Cristiano Ronaldo a oferit o primă reacție în spațiul public după ce a refuzat să joace pentru Al Nassr. FOTO: Hepta
În momentul în care a aflat despre transferul lui Karim Benzema la Al Hilal, Cristiano Ronaldo a decis să protesteze și nu a jucat pentru Al Nassr în partida cu Al Riyadh, disputată luni. Gestul portughezului a dus la discuții despre o eventuală plecare a sa de la Al Nassr, iar acesta a oferit o primă reacție după cele întâmplate.

Deși din Arabia Saudită au apărut informații potrivit cărora Cristiano Ronaldo ar fi părăsit țara pentru a reveni în Portugalia, lusitanul se află în continuare la echipă și a dorit să scoată în evidență acest lucru printr-o postare pe rețelele sociale. Ronaldo a împărtăşit cu urmăritorii săi o imagine de la un antrenament al lui Al Nassr, alături de două inimi în culorile clubului, galben și albastru.

Rămâne de văzut dacă Ronaldo va juca în următoarea partidă a celor de la Al Nassr, pe teren propriu cu Al Ittihad, duel programat vineri, 6 februarie, de la ora 19:30. Echipa antrenată de Jorge Jesus ocupă momentan locul 2 în clasament, la un punct în urma liderului Al Hilal, care va juca joi împotriva echipei lui Marius Șumudică, Al Okhdood.

De la ce a pornit protestul lui Cristiano Ronaldo

PIF, fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite, deține cele mai importante cluburi din țară: Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad și Al Ahli. După ce Karim Benzema și-a exprimat dorința de a pleca de la Al Ittihad pentru a semna cu Al Hilal, Cristiano Ronaldo a decis să protesteze, acuzând faptul că gruparea din Riyadh este avantajată din punct de vedere financiar.

Al Hilal a cheltuit 70 de milioane de euro pentru transferuri în această iarnă, aici nefiind inclusă sosirea lui Karim Benzema, pentru care nu s-a plătit vreo sumă. De cealaltă parte, Al Nassr a adus doar doi jucători din zona arabă, Abdullah Al Hamdan, chiar de la Al Hilal, și Haydeer Abdulkareem, de la gruparea irakiană Al Zawraa.

Când expiră înțelegerea lui Cristiano Ronaldo cu Al Nassr

Cristiano Ronaldo, care împlinește 41 de ani pe 5 februarie, mai are contract cu Al Nassr până în vara anului 2027, cu un salariu fabulos, de 200 de milioane de euro pe sezon. În cazul în care situația nu se va îmbunătăți, portughezul ar putea să părăsească echipa în vară, în contractul său existând și o clauză de reziliere.

