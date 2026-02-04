Cristiano Ronaldo, prima reacție după scandalul cu Al Nassr! Ce a transmis portughezul

ADVERTISEMENT

În momentul în care a aflat despre transferul lui Karim Benzema la Al Hilal, Cristiano Ronaldo a decis să protesteze și nu a jucat pentru Al Nassr în partida cu Al Riyadh, disputată luni. Gestul portughezului a dus la discuții despre o eventuală plecare a sa de la Al Nassr, iar acesta a oferit o primă reacție după cele întâmplate.

Cristiano Ronaldo, prima reacție după ce a refuzat să joace pentru Al Nassr. Ce a postat portughezul

Deși din Arabia Saudită au apărut informații potrivit cărora Cristiano Ronaldo ar fi părăsit țara pentru a reveni în Portugalia, lusitanul se află în continuare la echipă și a dorit să scoată în evidență acest lucru printr-o postare pe rețelele sociale. Ronaldo a împărtăşit cu urmăritorii săi o imagine de la un antrenament al lui Al Nassr, alături de două inimi în culorile clubului, galben și albastru.

💛💙 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano)

Rămâne de văzut dacă Ronaldo va juca în următoarea partidă a celor de la Al Nassr, pe teren propriu cu Al Ittihad, duel programat vineri, 6 februarie, de la ora 19:30. Echipa antrenată de Jorge Jesus ocupă momentan locul 2 în clasament, la un punct în urma .

De la ce a pornit protestul lui Cristiano Ronaldo

PIF, fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite, deține cele mai importante cluburi din țară: Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad și Al Ahli. După ce Karim Benzema și-a exprimat dorința de a pleca de la Al Ittihad pentru a semna cu Al Hilal, , acuzând faptul că gruparea din Riyadh este avantajată din punct de vedere financiar.

Al Hilal a cheltuit 70 de milioane de euro pentru transferuri în această iarnă, aici nefiind inclusă sosirea lui Karim Benzema, pentru care nu s-a plătit vreo sumă. De cealaltă parte, Al Nassr a adus doar doi jucători din zona arabă, Abdullah Al Hamdan, chiar de la Al Hilal, și Haydeer Abdulkareem, de la gruparea irakiană Al Zawraa.

Când expiră înțelegerea lui Cristiano Ronaldo cu Al Nassr

Cristiano Ronaldo, care împlinește 41 de ani pe 5 februarie, mai are contract cu Al Nassr până în vara anului 2027, cu un salariu fabulos, de 200 de milioane de euro pe sezon. În cazul în care situația nu se va îmbunătăți, .