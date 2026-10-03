Sport

Cristiano Ronaldo primește susținere din toate părțile: „Suntem o familie loială și devotată”

Cristiano Ronaldo a produs un adevărat „uragan” în lumea fotbalului după scandalul de la naționala Portugaliei. Curg reacțiile de susținere pentru fotbalist
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.10.2026 | 12:04
Cristiano Ronaldo primeste sustinere din toate partile Suntem o familie loiala si devotata
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo primește susținere din toate părțile. Foto: Profimedia
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo (41 de ani) primește susținere din toate părțile în scandalul de la naționala Portugaliei cu selecționerul Jorge Jesus (72 de ani). În primul rând, fanii lusitani s-au manifestat mai mult decât elocvent în acest sens la meciul din Danemarca. De asemenea, Rasmus Hojlund a imitat bucuria caracteristică a lui CR7 după ce a marcat în acea partidă.

Mesajul de susținere transmis de Al-Nassr pentru Cristiano Ronaldo

De asemenea, la final, atacantul danez chiar a avut și un episod tensionat cu Jesus, chiar pe teren. În aceste condiții, bineînțeles că era practic imposibil ca cei de la Al-Nassr, echipa lui Ronaldo, să nu îl susțină pe fotbalistul lor în această dispută. „Fiecare are puterea lui. Cât despre noi, suntem doar o mare familie loială și devotată. Cu steagurile lor mândre și vocile lor ce nu pot fi ascunse. Avem 7 meciuri în fața noastră. Toate rugăciunile pentru biruința noastră, cu ajutorul lui Dumnezeu”, au postat saudiții pe Facebook, alături de o fotografie cu Ronaldo.

ADVERTISEMENT

Ultimele informații despre situația lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

Cea mai recentă știre despre acest subiect este că Federația Portugheză de Fotbal încearcă o împăcare între Ronaldo și Jorge Jesus. Iar în acest sens se dorește ca o întâlnire între cei doi să se producă săptămâna viitoare. În rest, selecționerul a anunțat deja că este dispus să discute deschis despre această chestiune, dar abia după încheierea acestei acțiuni din Liga Națiunilor.

Pe de altă parte însă, Jorge Jesus a transmis și că totuși nu are de gând să lase „garda jos” în această speță: „Voi explica totul după ultimul joc. Sunt în fotbal de mulți ani și știu că nu am făcut nimic care ar fi trebuit să schimbe lucrurile. După meciul cu Norvegia, vom discuta această problemă.

ADVERTISEMENT
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska...
Digi24.ro
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale

Nu mă voi ascunde și nu voi fugi de ea. Nimeni nu poate lua ceea ce reprezintă Cristiano. Este o icoană și asta nu poate fi dezbătut. Continui să gândesc la fel. Există jucători cu statut, dar regulile sunt aceleași pentru toată lumea. În cariera mea de antrenor am gândit mereu așa”. 

ADVERTISEMENT
Primul nume de selecționer pronunțat în România, după umilința din Polonia:
Digisport.ro
Primul nume de selecționer pronunțat în România, după umilința din Polonia: "Aici a făcut Hagi confuzia"
Kylian Mbappe a aflat verdictul final! Ce s-a întâmplat în procesul intentat împotriva...
Fanatik
Kylian Mbappe a aflat verdictul final! Ce s-a întâmplat în procesul intentat împotriva lui PSG
„Nicușor Dan e vinovat, nu Gică Hagi!” Promotorul legii berii pe stadioane: „Nu,...
Fanatik
„Nicușor Dan e vinovat, nu Gică Hagi!” Promotorul legii berii pe stadioane: „Nu, nu sunt nebun! Să vă explic de ce e președintele României de vină”
Cu ce s-a ales Daniel Pancu după Rapid – Genoa 2-0. Bogdan Baratky,...
Fanatik
Cu ce s-a ales Daniel Pancu după Rapid – Genoa 2-0. Bogdan Baratky, concluziile unui amical cu parfum istoric
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Zeljko Kopic a spus pe cine ar miza ca selecționer al României: 'Știe...
iamsport.ro
Zeljko Kopic a spus pe cine ar miza ca selecționer al României: 'Știe să rezolve problemele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!