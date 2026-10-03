Cristiano Ronaldo primește susținere din toate părțile: „Suntem o familie loială și devotată”

Cristiano Ronaldo (41 de ani) primește susținere din toate părțile în scandalul de la naționala Portugaliei cu selecționerul Jorge Jesus (72 de ani). În primul rând, fanii lusitani s-au manifestat mai mult decât elocvent în acest sens la meciul din Danemarca. De asemenea, Rasmus Hojlund a imitat bucuria caracteristică a lui CR7 după ce a marcat în acea partidă.
De asemenea, la final, atacantul danez chiar a avut și un episod tensionat cu Jesus, chiar pe teren. În aceste condiții, bineînțeles că era practic imposibil ca cei de la Al-Nassr, echipa lui Ronaldo, să nu îl susțină pe fotbalistul lor în această dispută. „Fiecare are puterea lui. Cât despre noi, suntem doar o mare familie loială și devotată. Cu steagurile lor mândre și vocile lor ce nu pot fi ascunse. Avem 7 meciuri în fața noastră. Toate rugăciunile pentru biruința noastră, cu ajutorul lui Dumnezeu”, au postat saudiții pe Facebook, alături de o fotografie cu Ronaldo.
Cea mai recentă știre despre acest subiect este că Federația Portugheză de Fotbal încearcă o împăcare între Ronaldo și Jorge Jesus. Iar în acest sens se dorește ca o întâlnire între cei doi să se producă săptămâna viitoare. În rest, selecționerul a anunțat deja că este dispus să discute deschis despre această chestiune, dar abia după încheierea acestei acțiuni din Liga Națiunilor.
Pe de altă parte însă, Jorge Jesus a transmis și că totuși nu are de gând să lase „garda jos” în această speță: „Voi explica totul după ultimul joc. Sunt în fotbal de mulți ani și știu că nu am făcut nimic care ar fi trebuit să schimbe lucrurile. După meciul cu Norvegia, vom discuta această problemă.
Nu mă voi ascunde și nu voi fugi de ea. Nimeni nu poate lua ceea ce reprezintă Cristiano. Este o icoană și asta nu poate fi dezbătut. Continui să gândesc la fel. Există jucători cu statut, dar regulile sunt aceleași pentru toată lumea. În cariera mea de antrenor am gândit mereu așa”.