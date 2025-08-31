Sport

Cristiano Ronaldo, protejat de o “armată”: “Nimeni nu are numărul lui de telefon! Trebuie să vorbeşti cu unul dintre bodyguarzi”

Cristiano Ronaldo este protejat de o adevărată armată de oameni. Marius Niculae a declarat că n-are nimeni numărul de telefon al superstarului, iar cei care vor să ia legătura cu el o pot face prin intermediul forţelor de ordine.
Marian Popovici
31.08.2025 | 10:00
Cristiano Ronaldo este unul dintre cele mai mari superstaruri din istoria fotbalului. Portughezul continuă la cel mai înalt nivel la 40 de ani şi mai are două mari obiective în carieră: câştigarea Cupei Mondiale din 2026 şi atingerea bornei de 1000 de goluri marcate.

Marius Niculae a fost coleg cu starul portughez în perioada în care evoluau la Sporting. Fostul atacant a dezvăluit la FANATIK DINAMO că nimeni nu are numărul lui Ronaldo şi poţi lua legătura cu el prin intermediul bodyguarzilor săi:

Anul trecut am vorbit ultima dată. E complicat pentru că are o armată. Ca să ajungi să vorbeşti cu el, trebuie să vorbeşti cu bodyguarzii lui. Mario Jardel mi le-a dat, actualizate. 

Nu mai are nimeni numărul lui de telefon. Cu ambii bodyguarzi am vorbit şi aşa am reuşit… M-a sunat pe video ca să vadă că sunt eu, dar pe partea cealaltă nu se vedea.

„Este o adevărată maşină şi nu mă surprinde că joacă la acest nivel în continuare”

Şi apoi când am confirmat am discutat. Dar, ca să vorbeşti cu el, îţi spun bodyguarzii programul de la A la Z. Adică ora, între 13:00 şi 14:00. Programul este făcut la minut. 

Este o adevărată maşină şi nu mă surprinde că joacă la acest nivel în continuare. I-am dat lui Loţi Boloni numerele celor doi bodyguarzi, vrea să vorbească şi el cu Cristiano”, a spus Marius Niculae la FANATIK DINAMO.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
