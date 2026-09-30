Cristiano Ronaldo rămâne rezervă la Portugalia! Jorge Jesus se ține tare: „Eu sunt antrenorul! Niciun jucător nu îmi va schimba părerea”

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Jorge Jesus (72 de ani) a anunțat că, dacă nu se întâmplă ceva deosebit, Cristiano Ronaldo (41 de ani) va rămâne doar pe banca de rezerve și la meciul Danemarca – Portugalia de joi seară din Liga Națiunilor, așa cum s-a întâmplat și la ultima partidă, victoria din Norvegia, chestiune care a declanșat un

Jorge Jesus nu îl va folosi pe Cristiano Ronaldo nici în meciul Danemarca – Portugalia din Liga Națiunilor

Astfel, experimentatul antrenor a transmis că a decis să mizeze în principiu tot pe Goncalo Ramos ca titular în centrul atacului la acest meci. „Dacă totul merge conform planului, Gonçalo va juca. João Félix nu s-a antrenat încă. Voi vedea cum se simte. Este foarte întins la ambii mușchi soleus, este un mușchi delicat. Aștept antrenamentul de astăzi și apoi voi vedea. Dacă este apt, va juca.

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Luând în considerare întotdeauna posibilitatea ca el să nu fie apt, dar să joace și atunci să nu poată juca pe Dragão (n.r. la următorul meci)? În acest context, trebuie să luăm decizii, iar acestea sunt ale antrenorului. Băiatul, Francisco Conceição, va fi indisponibil. Și-a dorit foarte mult să fie apt. Vom vedea. Pe Dragão!”, a spus Jorge Jesus, citat de

Jesus se ține tare în conflictul cu Ronaldo

În continuare, Jesus a devenit destul de iritat când a fost întrebat despre controversa din jurul lui Cristiano, spunând că nu înțelege de ce se face atât de mult caz pe seama acestui subiect și că, în viziunea sa, nu s-a întâmplat nimic neobișnuit: „Nu e că aș avea o problemă să răspund, dar atenția este pusă pe Danemarca. Se pare că am venit aici să jucăm un meci amical, fără niciun interes. Acesta este obiectivul principal, chiar și pentru mine și jucătorii mei. Este mai important decât ceea ce spui tu. Nu a fost niciun incident. Am explicat deja de ce s-a întâmplat. Voi explica din nou. Nu am nicio problemă să am incidente. Am avut atât de multe de-a lungul carierei mele.

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Dar nu încerca să faci mare caz din asta. I-am spus lui Cris că nu va juca aceste două meciuri. M-am gândit în timpul meciului, poate voi avea nevoie de el și se va încălzi. Și apoi nu l-am pus în joc. Orice jucător, când se încălzește timp de 20 sau 30 de minute, și apoi nu intră… Nimeni nu este mulțumit de asta. Cu atât mai puțin Cris. Cu atât mai puțin Pelé, Maradona. 30 de minute, eu, Pelé sau Maradona? Asta e situația. (n.r. Despre discuția dintre Cristiano Ronaldo și președintele Federației) Drepturile sunt egale și, ca antrenor, am decis să nu particip”.

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Declarații explozive din partea lui Jorge Jesus

Nu în ultimul rând, selecționerul Portugaliei a subliniat că el este antrenorul, astfel încât poate să ia orice decizie își dorește, fără să fie tras la răspundere de nimeni, nici măcar de un star de nivelul lui : „M-au obligat să vorbesc cu Cris despre un caz care nu era un caz. Cris, în Portugalia se vorbește atât de mult despre faptul că trebuie să vorbim, nu înțeleg ce se întâmplă. Nu era nimic despre care să vorbim. Ceea ce am discutat este ceea ce a spus el la conferința de presă. A spus: «Sunt aici ca tu să decizi. Vrei să joc, voi juca. Vrei să merg în tribune, voi merge». Președintele a venit, evident, trebuie să fie aici cu echipa. Apropo de ce se discuta în Portugalia , am vrut să știu ce s-a întâmplat. Dar după cină rezolvasem deja problema, ceea ce nu era o problemă.

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Pot să promit orice vreau. Eu sunt antrenorul. Eu sunt antrenorul, i-am spus jucătorului că nu va juca. Te voi pune pe bancă. Dacă am nevoie de tine 30 de minute vei juca, dacă nu, nu vei juca. Niciun jucător nu-mi va schimba vreodată părerea. Nici el, nici nimeni din fotbal. Niciun președinte. Niciodată, zero”.