Cristiano Ronaldo răspunde acuzațiilor că ar fi încălcat protocolul sanitar: “Totul este o minciună”

Cristiano Ronaldo, jucătorul celor de la Juventus Torino, răspunde acuzațiilor care i se aduc în ultima vreme, că ar fi încălcat protocolul sanitar în momentul când a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Starul portughez este acuzat de ministrul italian al Sportului, Vincenzo Spadafora, că ar fi încălcat protocolul care se impune jucătorilor depistați pozitiv.

Cristiano Ronaldo a fost depistat pozitiv în urmă cu câteva zile și a fost trimis în izolare ratând partida dintre Portugalia și Suedia din Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo răspunde acuzațiilor că a încălcat protocolul sanitar: “Totul este o minciună”

Starul lui Juventus Torino a preferat să vină în Italia cu un avion sanitar pentru a se carantina alături de coechipierii săi de la campioana din Serie A. El a ales această variantă pentru că Italia va sta doar 10 zile în carantină și nu 14 ca în Portugalia.

Cristiano Ronaldo răspunde acuzațiilor care i se aduc, respingându-le categoric.

ADVERTISEMENT

“Nu am încălcat niciun protocol. Totul e o minciună. Ei mă acuză că am violat legea italiană, dar eu și echipa mea aveam o responsibilitate, am făcut totul bine, Totul a fost cu autorizație, mai ales pentru acel domn italian al cărui nume nu-l voi spune. E o minciună, am respectat protocolul”, a declarat Cristiano în timpul unui live, pe Instagram.

Ronaldo spune mai departe o serie de măsuri care l-au făcut să treacă mai ușor peste boală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Soarele ajută mult. Când am posibilitatea, stau 20-30 de minute la soare. E important în această perioadă să iei vitaminele C și D, omega 3. Să mănânci bine, multe legume, fără dulciuri, să dormi bine, opt-nouă ore, și să faci sport. Multora nu le place sportul, dar și simplul mers contează. Ca să rezistăm, trebuie să avem un sistem imunitar puternic”, a adăugat Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, incert pentru debutul lui Juventus în Liga Campionilor

În contextul actual, este greu de anticipat dacă Ronaldo va putea să fie pe teren la debutul lui Juventus Torino în Liga Campionilor, în deplasare cu Dinamo Kiev.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Meciul se anunță unul foarte încins, deoarece autoritățile permit accesul a 20.000 de suporteri, fiind primul moment în care Mircea Lucescu se va întâlni cu aceștia, după un șir foarte lung de amenințări și reacții agresive ale acestora la adresa antrenorului care în trecut a antrenat-o pe Șahtior Donețk, marea rivală a lui Dinamo Kiev.