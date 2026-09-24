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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost titular în meciul Portugalia – Țara Galilor, disputat joi seară la Lisabona, pe stadionul „Jose Alvalade”, în . Lusitanii au deschis scorul în această partidă în minutul 22, atunci când Joao Felix a marcat din pasa furnizată de Nuno Mendes.

Cristiano Ronaldo, ratare uriașă în Portugalia – Țara Galilor

Cristiano a ieșit în evidență în mai multe momente în acest meci. În primul rând, căpitanul naționalei Portugaliei a semnat o ratare imensă de gol. După o centrare perfectă a lui Ruben Neves de pe partea dreaptă, starul de la Al-Nassr a trimis mult peste poartă din doar 6 metri, dintr-o poziție din care în alte vremuri nu ar fi avut nicio problemă în a înscrie.

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🚨Cristiano Ronaldo just missed a HUGE chance for Portugal He can’t believe he didn’t score — Polymarket Sports (@PolymarketSport)

De asemenea, în prima repriză, după ce nu a reușit să finalizeze așa cum și-ar fi dorit o fază promițătoare, Ronaldo și-a vărsat furia pe gazon, susținând că acesta ar fi fost motivul pentru care el a șutat modest în minge. În plus, în repriza secundă, mai exact în minutul 59, atacantul portughezilor a reușit în cele din urmă să marcheze, după o pasă luminoasă a lui Bruno Fernandes, doar că ulterior reușita a fost anulată după intervenția VAR pe motiv de offside.

How did Cristiano Ronaldo miss that ? — Zadok Yohanna (@zadokYohanna_)

Que buen gol había marcado Cristiano Ronaldo, por fin le respetaron uno de sus desmarques y offside por muy poco. La había definido perfecto de zurda. 💔 — MT2 (@madrid_total2)

Portugalia a învins Țara Galilor cu scorul de 1-0 în Liga Națiunilor

În minutul 68, a ieșit de pe teren și i-a lăsat astfel locul lui Goncalo Ramos. În momentul schimbării, CR7 a fost aplaudat la scenă deschisă pe „Jose Alvalade”. În cele din urmă, Portugalia a învins Țara Galilor în acest meci cu scorul de 1-0. A fost prima partidă oficială cu Jorge Jesus (72 de ani) selecționer. El a venit la națională în această vară, după Campionatul Mondial.

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SAIU MUITO APLAUDIDO! 👏🇵🇹 Cristiano Ronaldo deixou o campo sem balançar as redes, mas recebeu o carinho dos torcedores na saída. O camisa 7 tentou, teve oportunidades, mas hoje a bola não quis entrar para o CR7. ⚽👀 *Contém legenda automática. … — sportv (@sportv)

Jesus are o relație specială cu Ronaldo, pe care l-a avut „elev” și la Al-Nassr. „Atâta timp cât Ronaldo joacă și este în condițiile necesare pentru a fi selectat, îl voi alege, în anumite limite, și în condițiile pe care le consider cele mai bune pentru echipa națională. Nu va fi niciodată o problemă pentru echipa națională. Nici pentru echipa națională, nici pentru mine. Am avut o mare plăcere să lucrez cu el anul trecut. Este ușor să lucrez cu el”,