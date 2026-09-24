Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost titular în meciul Portugalia – Țara Galilor, disputat joi seară la Lisabona, pe stadionul „Jose Alvalade”, în prima etapă din Liga Națiunilor, în Liga A. Lusitanii au deschis scorul în această partidă în minutul 22, atunci când Joao Felix a marcat din pasa furnizată de Nuno Mendes.
Cristiano a ieșit în evidență în mai multe momente în acest meci. În primul rând, căpitanul naționalei Portugaliei a semnat o ratare imensă de gol. După o centrare perfectă a lui Ruben Neves de pe partea dreaptă, starul de la Al-Nassr a trimis mult peste poartă din doar 6 metri, dintr-o poziție din care în alte vremuri nu ar fi avut nicio problemă în a înscrie.
🚨Cristiano Ronaldo just missed a HUGE chance for Portugal
He can’t believe he didn’t score pic.twitter.com/TaTUrWvCMY
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 24, 2026
De asemenea, în prima repriză, după ce nu a reușit să finalizeze așa cum și-ar fi dorit o fază promițătoare, Ronaldo și-a vărsat furia pe gazon, susținând că acesta ar fi fost motivul pentru care el a șutat modest în minge. În plus, în repriza secundă, mai exact în minutul 59, atacantul portughezilor a reușit în cele din urmă să marcheze, după o pasă luminoasă a lui Bruno Fernandes, doar că ulterior reușita a fost anulată după intervenția VAR pe motiv de offside.
How did Cristiano Ronaldo miss that ? pic.twitter.com/1FxtzXR1Ns
— Zadok Yohanna (@zadokYohanna_) September 24, 2026
Que buen gol había marcado Cristiano Ronaldo, por fin le respetaron uno de sus desmarques y offside por muy poco. La había definido perfecto de zurda. 💔 pic.twitter.com/asNF4YppLc
— MT2 (@madrid_total2) September 24, 2026
În minutul 68, Cristiano Ronaldo a ieșit de pe teren și i-a lăsat astfel locul lui Goncalo Ramos. În momentul schimbării, CR7 a fost aplaudat la scenă deschisă pe „Jose Alvalade”. În cele din urmă, Portugalia a învins Țara Galilor în acest meci cu scorul de 1-0. A fost prima partidă oficială cu Jorge Jesus (72 de ani) selecționer. El a venit la națională în această vară, după Campionatul Mondial.
SAIU MUITO APLAUDIDO! 👏🇵🇹
Cristiano Ronaldo deixou o campo sem balançar as redes, mas recebeu o carinho dos torcedores na saída. O camisa 7 tentou, teve oportunidades, mas hoje a bola não quis entrar para o CR7. ⚽👀
*Contém legenda automática.#LigaDasNacoesNoSportv… pic.twitter.com/hRUEHBfHVW
— sportv (@sportv) September 24, 2026
Jesus are o relație specială cu Ronaldo, pe care l-a avut „elev” și la Al-Nassr. „Atâta timp cât Ronaldo joacă și este în condițiile necesare pentru a fi selectat, îl voi alege, în anumite limite, și în condițiile pe care le consider cele mai bune pentru echipa națională. Nu va fi niciodată o problemă pentru echipa națională. Nici pentru echipa națională, nici pentru mine. Am avut o mare plăcere să lucrez cu el anul trecut. Este ușor să lucrez cu el”, a declarat Jorge Jesus la prezentarea oficială.