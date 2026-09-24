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Cristiano Ronaldo s-a făcut de râs în Portugalia – Țara Galilor! Cum a putut să rateze din 6 metri. Video

Cristiano Ronaldo, ratare imensă în meciul Portugalia - Țara Galilor din Liga Națiunilor! Starul de la Al-Nassr a trimis mult peste poartă dintr-o poziție ideală
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.09.2026 | 00:24
Cristiano Ronaldo sa facut de ras in Portugalia Tara Galilor Cum a putut sa rateze din 6 metri Video
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Cristiano Ronaldo s-a făcut de râs în Portugalia - Țara Galilor din Liga Națiunilor. Foto: colaj Fanatik / Hepta
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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost titular în meciul Portugalia – Țara Galilor, disputat joi seară la Lisabona, pe stadionul „Jose Alvalade”, în prima etapă din Liga Națiunilor, în Liga A. Lusitanii au deschis scorul în această partidă în minutul 22, atunci când Joao Felix a marcat din pasa furnizată de Nuno Mendes.

Cristiano Ronaldo, ratare uriașă în Portugalia – Țara Galilor

Cristiano a ieșit în evidență în mai multe momente în acest meci. În primul rând, căpitanul naționalei Portugaliei a semnat o ratare imensă de gol. După o centrare perfectă a lui Ruben Neves de pe partea dreaptă, starul de la Al-Nassr a trimis mult peste poartă din doar 6 metri, dintr-o poziție din care în alte vremuri nu ar fi avut nicio problemă în a înscrie.

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De asemenea, în prima repriză, după ce nu a reușit să finalizeze așa cum și-ar fi dorit o fază promițătoare, Ronaldo și-a vărsat furia pe gazon, susținând că acesta ar fi fost motivul pentru care el a șutat modest în minge. În plus, în repriza secundă, mai exact în minutul 59, atacantul portughezilor a reușit în cele din urmă să marcheze, după o pasă luminoasă a lui Bruno Fernandes, doar că ulterior reușita a fost anulată după intervenția VAR pe motiv de offside.

Portugalia a învins Țara Galilor cu scorul de 1-0 în Liga Națiunilor

În minutul 68, Cristiano Ronaldo a ieșit de pe teren și i-a lăsat astfel locul lui Goncalo Ramos. În momentul schimbării, CR7 a fost aplaudat la scenă deschisă pe „Jose Alvalade”. În cele din urmă, Portugalia a învins Țara Galilor în acest meci cu scorul de 1-0. A fost prima partidă oficială cu Jorge Jesus (72 de ani) selecționer. El a venit la națională în această vară, după Campionatul Mondial.

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Jesus are o relație specială cu Ronaldo, pe care l-a avut „elev” și la Al-Nassr. „Atâta timp cât Ronaldo joacă și este în condițiile necesare pentru a fi selectat, îl voi alege, în anumite limite, și în condițiile pe care le consider cele mai bune pentru echipa națională. Nu va fi niciodată o problemă pentru echipa națională. Nici pentru echipa națională, nici pentru mine. Am avut o mare plăcere să lucrez cu el anul trecut. Este ușor să lucrez cu el”, a declarat Jorge Jesus la prezentarea oficială. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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