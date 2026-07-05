Cristiano Ronaldo, război cu un jurnalist înainte de Portugalia – Spania: „Știu că nu mă placi!”. Video

ADVERTISEMENT

Portugalia urmează să dea piept cu Spania în ceea ce se anunță un adevărat „blockbuster” la CM 2026. La conferința de presă premergătoare superduelului din optimi, a vorbit despre viitorul său la naționala lusitană, afirmând că actuala ediție de Campionat Mondial este ultima la care îl vom vedea pe teren. Totuși, acesta a fost extrem de acid în momentul în care a fost întrebat dacă va mai continua să joace pentru prima reprezentativă și după încheierea turneului final din această vară, în special la EURO 2028.

Cristiano Ronaldo a luat peste picior un jurnalist înainte de Portugalia – Spania, duel din optimile CM 2026!

Fotbalistul lui Al Nassr a participat la conferința de presă premergătoare meciului cu Spania de la Dallas și a făcut un adevărat show, răspunzând cât se poate de sincer la toate întrebările care i-au fost adresate. Una dintre acestea a fost dacă ia în calcul să participe și la CM din 2030 (la vremea respectivă ar CR7 ar avea 45 de ani), iar acesta a răspuns: „Mă bucur de această Cupă Mondială, de suporteri și de oameni. Și cu siguranță va fi ultimul meu Campionat Mondial, decizia este luată”.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Cristiano a continuat conferința într-o notă plină de umor, luând peste picior un jurnalist despre care crede că nu este neapărat unul dintre fanii săi. În momentul în care mai mulți reporteri se pregăteau să-i pună portughezului următoarea întrebare, CR7 a spus: „Nu, nu, lăsați-l pe el. Știu că nu mă place, haideți să vedem ce vrea să mă întrebe”. Ulterior, jurnalistul respectiv l-a întrebat care este cea mai mare dificultate pentru un fotbalist de 41 de ani care evoluează la Cupa Mondială, iar Ronaldo a răspuns cu zâmbetul pe buze: „Cel mai dificil lucru este sa discut cu oameni ca tine, care nu mă suportă. Știu că așa e, te țin minte din trecut”. Aceste replici au stârnit zâmbete și râsete în sala de conferință.

Rapaz! Cristiano Ronaldo, na coletiva de imprensa, para o Marcelo Bechler: "Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim." Marcelo Bechler: "Qual a coisa mais difícil numa Copa do Mundo com 41 anos?" Cristiano Ronaldo: "Falar com vocês,… — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre)

Va juca Cristiano Ronaldo și la EURO 2028?

În final, cel mai mare marcator din istoria fotbalului (976 de goluri) a fost abordat și în legătură cu Campionatul European de peste doi ani, asta în condițiile în care, înaintea meciului cu Croația din 16-imi, au apărut zvonuri conform cărora Cristiano urmează să se retragă definitiv de la echipa națională chiar după finalul .

ADVERTISEMENT

Acesta a răspuns că decizia finală va fi luată odată ce turneul final din SUA, Canada și Mexic se va încheia, precizând că tot ceea ce s-a discutat în ultima perioadă reprezintă numai „fake news”-uri. „Nu știu acest lucru momentan. Voi lua decizia când lucrurile se vor liniști. Voi discuta cu familia mea și voi vedea ce este mai bine. Cert este că eu voi lua această hotărâre și nimeni altcineva”, a precizat CR7.