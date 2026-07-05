Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Cristiano Ronaldo, război cu un jurnalist înainte de Portugalia – Spania: „Știu că nu mă placi!”. Video

Cristiano Ronaldo, acid la conferința de presă premergătoare duelului cu Spania de la CM 2026! Vezi pe FANATIK ce a declarat superstarul portughez și care sunt șansele să-l vedem pe teren și la următorul Mondial.
Dragos Petrescu
05.07.2026 | 23:55
Cristiano Ronaldo razboi cu un jurnalist inainte de Portugalia Spania Stiu ca nu ma placi Video
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo a luat peste picior un jurnalist înainte de Portugalia - Spania, duel din optimile CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Portugalia urmează să dea piept cu Spania în ceea ce se anunță un adevărat „blockbuster” la CM 2026. La conferința de presă premergătoare superduelului din optimi, Cristiano Ronaldo a vorbit despre viitorul său la naționala lusitană, afirmând că actuala ediție de Campionat Mondial este ultima la care îl vom vedea pe teren. Totuși, acesta a fost extrem de acid în momentul în care a fost întrebat dacă va mai continua să joace pentru prima reprezentativă și după încheierea turneului final din această vară, în special la EURO 2028.

Cristiano Ronaldo a luat peste picior un jurnalist înainte de Portugalia – Spania, duel din optimile CM 2026!

Fotbalistul lui Al Nassr a participat la conferința de presă premergătoare meciului cu Spania de la Dallas și a făcut un adevărat show, răspunzând cât se poate de sincer la toate întrebările care i-au fost adresate. Una dintre acestea a fost dacă ia în calcul să participe și la CM din 2030 (la vremea respectivă ar CR7 ar avea 45 de ani), iar acesta a răspuns: „Mă bucur de această Cupă Mondială, de suporteri și de oameni. Și cu siguranță va fi ultimul meu Campionat Mondial, decizia este luată”.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Cristiano a continuat conferința într-o notă plină de umor, luând peste picior un jurnalist despre care crede că nu este neapărat unul dintre fanii săi. În momentul în care mai mulți reporteri se pregăteau să-i pună portughezului următoarea întrebare, CR7 a spus: „Nu, nu, lăsați-l pe el. Știu că nu mă place, haideți să vedem ce vrea să mă întrebe”. Ulterior, jurnalistul respectiv l-a întrebat care este cea mai mare dificultate pentru un fotbalist de 41 de ani care evoluează la Cupa Mondială, iar Ronaldo a răspuns cu zâmbetul pe buze: „Cel mai dificil lucru este sa discut cu oameni ca tine, care nu mă suportă. Știu că așa e, te țin minte din trecut”. Aceste replici au stârnit zâmbete și râsete în sala de conferință.

Va juca Cristiano Ronaldo și la EURO 2028?

În final, cel mai mare marcator din istoria fotbalului (976 de goluri) a fost abordat și în legătură cu Campionatul European de peste doi ani, asta în condițiile în care, înaintea meciului cu Croația din 16-imi, au apărut zvonuri conform cărora Cristiano urmează să se retragă definitiv de la echipa națională chiar după finalul CM 2026.

ADVERTISEMENT
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
Digi24.ro
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate

Acesta a răspuns că decizia finală va fi luată odată ce turneul final din SUA, Canada și Mexic se va încheia, precizând că tot ceea ce s-a discutat în ultima perioadă reprezintă numai „fake news”-uri. „Nu știu acest lucru momentan. Voi lua decizia când lucrurile se vor liniști. Voi discuta cu familia mea și voi vedea ce este mai bine. Cert este că eu voi lua această hotărâre și nimeni altcineva”, a precizat CR7.

ADVERTISEMENT
FIFA a luat decizia: de 24 de ori
Digisport.ro
FIFA a luat decizia: de 24 de ori "NU" pentru Istvan Kovacs!
14.50 este cota BETANO pentru pronosticul „Portugalia va câștiga CM 2026”
Belgienii au luat foc după ce FIFA a „șters” cartonașul roșu al americanului...
Fanatik
Belgienii au luat foc după ce FIFA a „șters” cartonașul roșu al americanului Folarin Balogun! Selecționerul Rudi Garcia acuză: „Nu știam că e 1 aprilie!”
Explicațiile lui Mihai Stoica după Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0: „Nu mă...
Fanatik
Explicațiile lui Mihai Stoica după Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0: „Nu mă îngrijorează absolut nimic!”
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat transferul
Fanatik
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat transferul
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Trei fotbaliști au ajuns pe 'lista neagră' a lui Dinamo! Clubul negociază rezilierea...
iamsport.ro
Trei fotbaliști au ajuns pe 'lista neagră' a lui Dinamo! Clubul negociază rezilierea contractelor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!