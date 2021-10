Cristiano Ronaldo, reacţie dură după ce a fost din nou eroul lui Manchester United: “Într-o zi suntem perfecţi şi a doua zi suntem proşti”

Manchester United şi-a revenit după umilinţa cu Liverpool şi . Ole Gunnar Solskjaer a mai câştigat timp pe banca “diavolilor”, iar Cristiano Ronaldo l-a salvat din nou pe antrenorul norvegian.

Starul portughez a deschis scorul, pe finalul primei reprize din meciul cu Tottenham, ca mai apoi să paseze decisiv la golul lui Edinson Cavani. Ole Gunnar Solskjaer l-a păstrat pe teren până în minutul 71, când l-a înlocuit cu Marcus Rashford.

Cristiano Ronaldo, prima reacţie după un nou meci mare la Manchester United

La finalul meciului cu Tottenham, Cristiano Ronaldo a fost chemat la microfonul Sky Sports şi a vorbit despre situaţia din ultima perioadă de la Manchester United.

ADVERTISEMENT

“Ştiam înaintea meciului că am avut o săptămână grea. Au fost câteva rezultate la care nu ne aşteptam. Echipa a fost sub presiune şi situaţia a fost puţin supărătoare, dar am ştiut că azi (n.r. sâmbătă) trebuie să răspundem.

Am jucat bine. Treaba mea este să ajut echipa cu experienţa mea, goluri, pase decisive şi asta s-a întâmplat acum. Mă bucur pentru asta. A fost o prestaţie încântătoare, dacă vorbim la nivel de echipă.

ADVERTISEMENT

“Ştiu că într-o zi suntem perfecţi şi a doua zi suntem proşti”

Sper că acum am schimbat pagina. Nu doar antrenorul este arătat cu degetul, la fel se întâmplă şi cu jucătorii. Cred că ceea ce s-a întâmplat are o noimă, dar acum suntem fericiţi.

Este normal să fim criticaţi, este un club uriaş. Sunt multe critici, aşa e mereu, dar nu mă deranjează.

ADVERTISEMENT

Ştiu că într-o zi suntem perfecţi şi a doua zi suntem de proşti. Aşa este viaţa uneori, dar trebuie să trecem peste momentele mai grele”, a declarat Cristiano Ronaldo.

Program de foc pentru Manchester United, iar Solskjaer nu a scăpat încă

, iar norvegianul trebuia să iasă perfect din seria de trei meciuri începută sâmbătă. Victoria cu Tottenham i-a adus puţin credit antrenorului, însă urmează un nou test greu.

ADVERTISEMENT

Marţi, de la ora 22:00, Manchester United merge la Bergamo, pentru meciul cu Atalanta. “Diavolii” ocupă primul loc în Grupa F, însă ultimele două victorii au venit cu mari emoţii, iar Cristiano Ronaldo a fost cel care şi-a salvat colegii.

Pe 6 noiembrie, de la ora 14:30, vine derby-ul oraşului Manchester, iar testul se anunţă foarte greu. City a pierdut meciul cu Crystal Palace, scor 0-2, la doar câteva zile după ce a fost eliminată de West Ham din Cupa Ligii Angliei.