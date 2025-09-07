Cristiano Ronaldo, reacție fabuloasă după momentul viral din partida Armenia – Portugalia! Ce mesaj a transmis portughezul

în preliminariile Cupei Mondiale. Înainte de startul jocului, s-a petrecut un moment emoționant: copilul care l-a însoțit pe portughez la intrarea pe gazon a izbucnit în lacrimi.

Cristiano Ronaldo a reacționat după ce un copil a izbucnit în lacrimi lângă el

Cristiano Ronaldo a fost însoțit de doi copii în momentul în care a intrat pe gazon înainte de partida pe care Portugalia a disputat-o la Erevan contra Armeniei. Unul dintre cei doi a fost extrem de emoționat în momentul în care a pășit pe teren alături de starul portughez, iar tânărul a izbucnit în lacrimi.

I made a new friend yesterday 😁 Grateful for the love and support every single day and I hope everyone gets to follow their dreams! — Cristiano Ronaldo (@Cristiano)

La o zi după meci, căpitanul lusitanilor a reacționat pe rețelele sociale. „Mi-am făcut un nou prieten ieri. Sunt recunoscător în fiecare zi pentru iubire și susținere și sper ca toată lumea să își urmeze visele”, a transmis Cristiano Ronaldo, alături de un clip video alături de tânărul fan.

Pentru Portugalia urmează un nou meci în deplasare, contra Ungariei, care va avea loc marți, 9 septembrie, de la ora 21:45. Lusitanii sunt principalii favoriți la calificare în grupa F, din care mai face parte și Irlanda. În cazul în care formația antrenată de Roberto Martinez va obține calificarea, Cristiano Ronaldo va avea oportunitatea de a participa la a șasea Cupă Mondială din carieră.

Cristiano Ronaldo, cifre fabuloase după victoria cu Armenia

Cristiano Ronaldo a ajuns la 942 de goluri în carieră după cele două înscrise în poarta Armeniei, iar starul lusitan a atins cifra de 140 de goluri la prima reprezentativă. Cu 38 de reuşite în preliminariile Cupei Mondiale, „CR7” mai are nevoie de doar două goluri pentru a deveni cel mai bun marcator din istoria calificărilor.

Recordul este deținut momentan de fostul atacant din Guatemala, Carlos Ruiz, care a punctat de 39 de ori în 47 de meciuri în perioada 1998-2016. Podiumul este completat de eternul rival al lui Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, cu 36 de reuşite în 72 de partide. Argentinianul a înscris la rândul său o „dublă” în această lună, în .