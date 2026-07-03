Cristiano Ronaldo, reacție-fulger după Portugalia – Croația 2-1, după ce sora sa a spus că se retrage!

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Cristiano Ronaldo (41 ani) a comentat anunțul surprinzător făcut de sora sa, cum că s-ar retrage de la echipa națională după Campionatul Mondial din această vară.

Sora lui Cristiano Ronaldo a anunțat că CR7 se retrage de la naționala Portugaliei

, și s-a calificat în optimile CM 2026, unde o va înfrunta pe Spania. Însă, atmosfera în rândul lusitanilor a fost agitată de anunțul făcut de sora lui Cristiano Ronaldo. Katia Aveiro a anunțat că turneul final din SUA, Mexic și Canada va fi ultimul pentru deținătorul a 5 Baloane de Aur.

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„Din informațiile pe care le am, puteți începe să vă luați rămas-bun. Așa că bucurați-vă de el cât încă mai puteți. Nu cred că vă veți lua rămas-bun astăzi, dar acel moment se apropie. Cred cu adevărat că acesta este ultimul său dans, așa că savurați fiecare clipă, pentru că va fi foarte greu să mai găsim un jucător ca el”, a declarat Katia Aveiro, fix înainte de Portugalia – Croația.

În ciuda acestui anunț, CR7 a performant în meciul împotriva naționalei conduse de alt veteran, Luka Modric (40 ani). A avut un gol anulat pentru un offside milimetric și a marcat din lovitură de la 11 metri, în minutul 68, restabilind egalitatea, 1-1. La final, pentru prestația sa, a fost recompensat cu trofeul de „Omul meciului” de către FIFA.

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Another MOTM trophy for Ronaldo 🏆 — B/R Football (@brfootball)

Cristiano Ronaldo a vorbit despre retragere după Portugalia – Croația 2-1

La flash-interviu, Cristiano Ronaldo a fost confruntat cu anunțul făcut de sora sa, cu privire la retragerea de la naționala Portugaliei. Căpitanul lusitanilor nu a dorit să comenteze și a precizat că această decizie va fi comunicată după ce se va consulta și cu familia. A amintit că toată concentrarea este pe , în optimile competiției.

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„Viitorul lui Cristiano nu este important acum. Voi vorbi, boi avea timp, după ce câștig sau pierd, voi vorbi cu familia mea și apoi voi lua cea mai bună decizie. Nu mai iau decizii în căldura momentului, acum totul se face cu calm. Acum este vorba despre a ne bucura de ziua de azi”, a declarat Ronaldo pentru Sport TV.

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Dacă va lua decizia să se retragă de la naționala Portugaliei după turneul final, Cristiano Ronaldo nu va spune, deocamdată, adio fotbalului. Va mai juca la echipa de club. Contractul său cu Al Nassr s-a prelungit până în vara lui 2027. Sezon în care superstarul vânează să marcheze 1000 de goluri în carieră. Până în prezent, cu reușita din partida cu Croația, a ajuns la borna 976, fiind jucătorul profesionist cu cele mai multe goluri din istorie.