Discursul lui Cristiano Ronaldo după eliminarea Portugaliei de la CM 2026. Ultimele cuvinte fac deja înconjurul lumii

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a jucat ultimul meci la Campionatul Mondial luni seară, împotriva Spaniei. Ibericii au dat lovitura în prelungiri, deși meciul a fost destul de echilibrat și părea că va merge până la loviturile de departajare. Mikel Merino a înscris în minutul 90 +1 și a trimis naționala lui Luis de la Fuente în sferturile de finală.

Cristiano Ronaldo a dat vina pe noroc după Portugalia – Spania 0-1

Deși se anunța ca fiind meciul vedetă al optimilor de finală, Portugalia – Spania a fost o partidă destul de ștearsă, cu două echipe care nu au reușit mare lucru pe plan ofensiv. Elevii lui Luis de la Fuente au găsit în cele din urmă drumul spre gol prin combinația Ferran Torres – Mikel Merino și au câștigat în prelungiri.

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însă după aproape 25 de ani de carieră este conștient că la fotbal șansa joacă un rol important: „S-ar fi putut califica oricine, Spania a avut puțin noroc marcând în ultimele momente, dar asta e fotbalul. Per total, a fost un meci foarte disputat.

Îmi pare rău că plec așa de la Cupa Mondială, dar, așa cum am spus ieri la conferința de presă, am dat totul, am dat tot ce am mai bun și plec cu conștiința împăcată. A fost ultima mea Cupă Mondială, da, dar acum voi avea timp să mă gândesc și să fiu alături de familia mea. Nu voi lua decizii pripite. Nu iau decizii la cald și nici nu vreau să mut atenția de la ceea ce s-a făcut la Cupa Mondială din cauza unei decizii personale”, a declarat Cristiano Ronaldo.

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Starul Portugaliei este împăcat cu ceea ce a realizat pentru naționala lusitană

Înainte de era Cristiano Ronaldo, Portugalia nu câștigase niciun titlu internațional. La finalul carierei sale, deși nu au câștigat Campionatul Mondial, lusitanii au adăugat trei trofee majore în vitrină. Portugalia a câștigat de două ori UEFA Nations League, dar și Campionatul European din 2016.

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și crede că titlul din 2016 este la fel de important ca un Campionat Mondial: „M-am trezit astăzi cu conștiința împăcată. Am dat tot ce am mai bun. Am câștigat trei titluri pentru Portugalia; înainte de Cristiano Ronaldo, Portugalia nu câștigase niciun titlu. Sunt fericit. Cel mai mare titlu pe care l-a câștigat vreodată echipa națională a fost Campionatul European din 2016, care pentru mine are aceeași importanță ca o Cupă Mondială, sincer. Repet, plec cu conștiința împăcată, am dat tot ce am mai bun. Mâine va fi o zi nouă și viața merge înainte”, a mai spus Cristiano Ronaldo.

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Ronaldo crede că Spania va ajunge cel puțin în semifinale. Ce i-a transmis antrenorului Roberto Martinez

Spania este una dintre naționalele puternice ale lumii, deși la acest turneu final nu a arătat un fotbal prea plăcut. Totuși, ibericii continuă să câștige meciurile și să se apropie tot mai tare de titlul mondial. Cristiano Ronaldo este sigur că naționala lui Luis de la Fuente va ajunge departe în competiție. De asemenea, el a avut un discurs laudativ la adresa selecționerului Roberto Martinez, care cel mai probabil va fi înlocuit:

„Puteam să facem mai bine, dar am fost eliminați de una dintre echipele care vor ajunge în finală sau vor fi aproape de ea. Cred că a fost un meci foarte disputat. Am dat tot ce am mai bun, iar când se întâmplă asta, nu avem de ce să ne plângem.

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Ceea ce vreau să-i spun antrenorului este că mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu el. Un antrenor grozav, o ființă umană grozavă, iar ceea ce a făcut pentru Portugalia este de lăudat. A câștigat un titlu pentru Portugalia. Mulți oameni nu apreciază acest lucru, dar Portugalia nu câștigase nimic în trecut, iar în ultima vreme a câștigat titluri, iar asta arată cât de bun trebuie să fii pentru a câștiga un titlu pentru Portugalia. Vreau să-i mulțumesc și să-i urez multă fericire”, a conchis Cristiano Ronaldo.