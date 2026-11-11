Sport

Cristiano Ronaldo s-a apucat de alt sport după retragerea de la naționala Portugaliei. Foto

Gabriel Neagu
11.11.2026 | 20:05
Cristiano Ronaldo sa apucat de alt sport dupa retragerea de la nationala Portugaliei Foto
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Cristiano Ronaldo cochetează cu alt sport după retragerea de la naționala Portugaliei. sursa foto: hepta
Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei după 23 de ani și nu se plictisește. Starul a descoperit un alt sport în timpul ferestrei internaționale.
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Jorge Jesus (72 de ani), selecționerul Portugaliei, a publicat primul convocator al naționalei lusitanilor din care lipsește numele vedetei, Cristiano Ronaldo (40 de ani). Cvintuplul câșitgător al Balonului de Aur și-a anunțat retragerea definitivă de la echipa națională și pare că se bucură din plin de timpul liber pe care îl are în această perioadă.

Cristiano Ronaldo, surprins jucând alt sport după retragerea de la națională

În timp ce echipa națională a Portugaliei s-a reunit pentru ultimele două dueluri din Liga Națiunilor, contra Danemarcei și Țării Galilor, Cristiano Ronaldo se află în vacanță. Starul lusitan a publicat, pe rețelele de socializare, o poză alături de doi prieteni ai săi. Aceștia se aflau pe un teren de golf, echipați pentru o partidă. Imaginea publicată de atacantul lui Al Nassr a fost însoțită de textul: ”Momente frumoase cu prietenii”.

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Cristiano Ronaldo se bucură de timpul liber, datorită pauzei internaționale. Echipa sa de club, Al Nassr, nu mai are de disputat niciun duel până la încheierea ferestrei internaționale. Portughezul ar putea reveni pe teren de abia pe 19 noiembrie, când echipa din Riyad va face deplasarea pe King Abdullah Sports City, din Jeddah, pentru duelul contra lui Al-Ahli.

Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur și-a respectat rolul de vedetă a lui Al Nassr și în debutul acestei stagiuni. Cristiano Ronaldo a strâns 12 meciuri jucate în toate competițiile și a marcat nouă goluri. Mai mult, a semnat un hat-trick în ultimul duel disputat înaintea anunțului de retragere de la naționala Portugaliei, împotriva lui Al-Kholood, 5-3.

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Cristiano Ronaldo a scris istorie la naționala Portugaliei

Atacantul a debutat pentru prima reprezentativă a țării sale în 2003, la vârsta de 17 ani. S-a integrat rapid în lotul lusitanilor și a devenit liderul naționalei în ultimii 23 de ani. Mai mult, ultimul sfert de secol a marcat mai multe momente istorice pentru Portugalia. Selecționata lusitană a câștigat pentru prima dată în istorie Campionatul European, în 2016, dar și două trofee ale Ligii Națiunilor, în 2019 și 2025.

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Cristiano Ronaldo a strâns 146 de goluri pentru naționala Portugaliei
Cristiano Ronaldo a jucat golf după retragerea de la naționala Portugaliei. sursa foto: Instagram – @cristiano

Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istorie la nivel internațional, luând în calcul toate selecționatele din lume. Lusitanul a semnat o ”dublă” contra Uzbekistanului, la Cupa Mondială din vara acestui an și l-a depășit pe Eusebio, ajungând, la acel moment, la 145 de goluri. De atunci, a mai marcat un singur gol, contra Croației, în șaisprezecimile de finală ale turneului, 2-1.

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