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Cristiano Ronaldo s-a făcut din nou de râs la CM 2026! Borna negativă atinsă de CR7 în meciul Portugalia – Spania

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a stabilit un record negativ în meciul Portugalia - Spania. Ce contraperformanță a înregistrat superstarul la duelul din optimile Cupei Mondiale.
Traian Terzian
07.07.2026 | 00:09
Cristiano Ronaldo sa facut din nou de ras la CM 2026 Borna negativa atinsa de CR7 in meciul Portugalia Spania
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Cristiano Ronaldo (41 de ani), record negativ la Portugalia - Spania. Sursă foto: Hepta
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Titularizat de selecționerul Roberto Martinez la partida cu Spania, Cristiano Ronaldo o fost din nou ineficient. Atacantul Portugaliei a atins o bornă rușinoasă la actuala ediție a Cupei Mondiale.

Cristiano Ronaldo, record negativ în Portugalia – Spania

Duelul de pe AT&T Stadium din Dallas a fost un adevărat coșmar pentru Cristiano Ronaldo. Pe lângă eliminarea Portugaliei încă din optimile de finală, starul a înregistrat și un record cu adevărat rușinos.

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Prezent pe teren până la ultimul fluier al arbitrului englez Anthony Taylor, CR7 a intrat în istoria turneelor finale Mondiale ca fiind cel mai ineficient jucător din ultimii 60 de ani, de la ediția din 1966.

Mai exact, Ronaldo este fotbalistul cu cele mai multe șuturi la poartă la o singură ediție a Cupei Mondiale, 17, fără a crea nicio ocazie reală de gol. Vechiul record de 15 șuturi îi aparținea mijlocașului mexican Alberto Garcia Aspe și fusese stabilit în 1998.

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Cifrele lui Cristiano Ronaldo în Portugalia – Spania

Prestația lui Cristiano Ronaldo a fost din nou una mediocră, deși fanii Portugaliei și-au pus mari speranțe în dorința lui de a le arăta tuturor că nu este încă un jucător terminat și l-au văzut ca pe Isus Hristos.

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Atacantul a fost însă unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren, primind nota 6,4. Cu prestații mai modeste decât el au fost coechipierii Nelson Semedo, Pedro Neto și Vitinha, precum și spaniolul Pau Cubarsi.

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Ronaldo a atins mingea de doar 19 ori, cel mai puțin din cele cinci meciuri jucate la CM 2026. El a avut trei șuturi din interiorul careului, două pe poartă și unul pe lângă, însă niciunul nu a fost considerat un real pericol pentru buturile lui Unai Simon.

 

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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