Cristiano Ronaldo, șanse mici să primească numărul 7 la Manchester United. Ce opțiuni are

Starul portughez a scris istorie pentru „diavolii roșii” având numărul 7 pe spate, lucru care i-a adus și denumirea de „CR7”, pe care o folosește și pe produsele sale.

În momentul de față, Edinson Cavani este jucătorul care poartă numărul 7 la Manchester United, număr pe care l-a primit și pentru noul sezon.

Cristiano Ronaldo, șanse mici să primească numărul 7 la Manchester United

pentru tricoul cu numărul 7 purtat la Manchester United, ceea ce i-a adus și un renume impresionant, dar a creat și un blestem privind numărul, după ce a plecat de la United, blestem „rupt” de Edinson Cavani, cel care are numărul 7.

„Înainte de startul unui nou sezon, fiecare echipă va aloca un număr diferit pentru fiecare jucător din prima echipă. Cât timp va rămâne la echipă pe parcursul sezonului respectiv, jucătorul își va păstra numărul”, se arată în regulamentul Premier League.

Astfel, singura soluție ca el să primească numărul 7 ar fi ca Edinson Cavani să plece de la Manchester United, lucru puțin probabil, datorită sezonului foarte bun avut de atacantul uruguayan, mai ales că „diavolii roșii” au insistat ca acesta să mai rămână încă un sezon pe „Old Trafford”, în vară fiind dorit insistent de Boca Juniors.

12, 15, 24 și 28 sunt numerele pe care Cristiano Ronaldo le poate alege în acest moment la Manchester United

În primul sezon la Real Madrid, Cristiano Ronaldo a avut alt număr

în vara anului 2009, la Real Madrid, acolo unde în primul sezon a fost nevoit să poarte un alt număr, deoarece numărul 7 era luat de Raul Gonzalez, legenda clubului.

În cele din urmă, Cristiano a luat numărul 9, iar la un an distanță, Raul Gonzalez urma să semneze cu Schalke 04, astfel starul portughez își primea numărul 7 și la Real Madrid.

După transferul la Juventus, Cristiano Ronaldo a insistat din nou să primească numărul 7, vorbind cu Juan Cuadrado, jucătorul care purta numărul respectiv, să i-l dea lui.

„Este numărul meu preferat și am vorbit cu clubul încă de la început despre asta. Și de asemenea, am discutat și cu Cuadrado despre asta, pentru că el era numărul 7.

El mi-a spus că nu e niciun fel de problemă și că este o plăcere să-mi ofere numărul 7. Sunt surprins într-un mod plăcut de faptul că Juve m-a sprijinit în acest sens și bineînțeles, de faptul că și Cuadrado a acceptat asta”, spunea Ronaldo în 2018 pentru DAZN.

După cum am scris mai sus, unul dintre numerele disponibile pentru Cristiano Ronaldo în acest moment la Manchester United este numărul 28, număr care îi fusese propus inițial când evolua la „diavolii roșii”:

„La începutul carierei mele, la Manchester, da. Îmi aduc minte că am semnat cu Manchester și am spus că vreau numărul 28, pentru că este numărul cu care am jucat la Sporting, dar antrenorul mi-a spus: ‘Nu, tu nu vei purta numărul 28, tu vei avea numărul 7’. Și mi-a fost puțin frică, pentru că știam că Beckham a purtat acel număr”.

„Dar am fost de acord, am acceptat provocarea și de atunci, este numărul meu norocos, pentru că tot ceea ce am câștigat în fotbal a fost cu acel număr”, a mai spus Cristiano Ronaldo pentru sursa citată.

