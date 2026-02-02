Sport

Cristiano Ronaldo, dispută incredibilă cu arabii de la Al-Nassr! Starul portughez s-a supărat și nu mai vrea să intre pe teren

Cristiano Ronaldo este protagonistul unui scandal uriaș în Arabia Saudită. Starul portughez refuză să mai intre în teren din cauza unui motiv incredibil.
Iulian Stoica
02.02.2026 | 10:45
Cristiano Ronaldo, scandal uriaș în Arabia Saudită. Sursă foto: hepta
Cristiano Ronaldo este pe cai mari în Arabia Saudită. Ajuns la 40 de ani, atacantul portughez vrea să atingă borna de 1.000 de goluri marcate în carieră. Deși obiectivul este măreț, acesta refuză să mai intre în teren pentru Al Nassr.

Cristiano Ronaldo refuză să intre pe teren în Arabia Saudită

Deși o duce foarte bine pe plan individual, Cristiano Ronaldo nu este pe deplin mulțumit. O situație legată de fostul său coleg, Karim Benzema, l-a făcut pe CR7 să protesteze.

Mai exact, lui Karim Benzema i s-a oferit o ofertă penibilă de prelungire cu Al-Ittihad și este foarte posibil ca atacantul francez să ajungă la Al-Hilal, principala favorită la titlu din Arabia Saudită.

Cotidianul spaniol AS notează că CR7 este profund nemulțumit de tratamentul inechitabil de care ar avea parte echipa sa față de alte formații din campionat, precum Al-Hilal, actuala campioană. În acest context, Ronaldo ar fi anunțat că nu va evolua în partida de luni.

Deja profund dezamăgit de campania de transferuri realizată de Al-Nassr în această iarnă, Ronaldo a reacționat extrem de nervos la perspectiva ca Benzema să ajungă la principala rivală în lupta pentru titlu.

În plus, atacantul a reclamat în repetate rânduri arbitrajul, fiind convins că formația sa este dezavantajată în mod deliberat. Ronaldo își dorește cu orice preț să cucerească un trofeu în Arabia Saudită, obiectiv pe care nu l-a atins niciodată de la sosirea sa, în ianuarie 2023. Interesant este că saudiții nu au anunțat până acum nicio măsură.

Cristiano Ronaldo vrea să bifeze 1.000 de goluri

Deși va împlini 41 de ani în câteva zile, Cristiano Ronaldo își continuă cursa spre borna istorică de 1.000 de goluri în carieră. Ajuns la o experiență uriașă, atacantul lusitan reușește să marcheze foarte des în Saudi Pro League.

CR7 a reușit recent golul cu numărul 961, în partida Al-Kholood – Al-Nassr, scor 0-3, din campionatul Arabiei Saudite. Lusitanul putea bifa și o „dublă”, însă a fost schimbat pe final și nu a executat penalty-ul ce a stabilit rezultatul final.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
