Cristiano Ronaldo, schimbat de Roberto Martinez în Portugalia – Croaţia! Cum a răbufnit starul şi ce spune selecţionerul

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) nu mai poate avea aceeași condiție fizică ca acum 10-15 ani, în ciuda faptului că se antrenează la fel de intens zi de zi. Vârsta lusitanului începe să se simtă și de multe ori el nu poate duce un meci de 90 de minute la capacitate maximă. Roberto Martinez a ales să-l schimbe în finalul partidei cu Croația, iar aflarea acestei vești l-a surprins pe atacantul lui Al-Nassr.

Cum a reacționat Cristiano Ronaldo când a văzut că va fi schimbat în Portugalia – Croația

Chiar dacă nu a fost păstrat pe teren până la final, Cristiano Ronaldo a jucat un număr considerabil de minute și a reușit să înscrie din penalty. Mai exact, el a fost ultima schimbare a selecționerului Roberto Martinez, venită în minutul 81. Ruben Neves a fost cel care a intrat în locul său, iar CR7 a văzut restul partidei de pe bancă.

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În primă fază, Cristiano Ronaldo a rămas perplex de decizia lui Martinez. Privirea sa trăda atât frustrare, cât și confuzie, neînțelegând exact de ce selecționerul a ales să-l scoată pe el, în condițiile în care lusitanii aveau nevoie de încă un gol pentru a se califica mai departe. El a continuat să fie nedumerit minute bune chiar după ce a părăsit terenul.

Cel mai mare jucător din istoria Portugaliei s-ar putea afla la ultima acțiune alături de echipa națională, tocmai de aceea își dorește să joace cât mai mult și să se bucure de fiecare minut: „Viitorul lui Cristiano nu este important acum. Voi vorbi, voi avea timp, după ce câștig sau pierd, voi vorbi cu familia mea și apoi voi lua cea mai bună decizie. Nu mai iau decizii în căldura momentului, acum totul se face cu calm. Acum este vorba despre a ne bucura de ziua de azi”, a transmis Ronaldo după meci.

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Roberto Martinez și-a riscat pielea! Decizia ce-i putea pune în pericol postul de selecționer

Decizia de a scoate de pe teren jucători precum Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo nu poate fi niciodată ușoară, indiferent că cei doi coloși ai fotbalului mondial au ajuns la o vârstă la care alți fotbaliști sunt retrași de 5 ani. Totuși, Roberto Matinez și-a luat inima în dinți, în ciuda respectului său uriaș pentru CR7, și l-a scos de pe teren în ultimele minute ale partidei.

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Chiar dacă Portugalia avea nevoie de gol, întrucât scorul era 1-1, Martinez a argumentat modificarea prin faptul că echipa sa avea nevoie de un mijlocaș suplimentar, întrucât ieșirea lui Vitinha și Bruno Fernandes a dăunat vizibil zonei mediene: „După ce am înscris un gol, meciul s-a schimbat complet. Aveam nevoie de un mijlocaș suplimentar, tocmai de aceea am scos afară unul dintre atacanții noștri”, a spus Roberto Martinez.

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Decizia îl putea costa pe antrenorul spaniol rolul de selecționer, întrucât dacă Portugalia nu ar fi reușit să se califice înlocuirea omului de gol ar fi iscat un scandal monstru.

Roberto Martinez, mesaj emoționant pentru Diogo Jota după victoria din Portugalia – Croația

Selecționerul Roberto Martinez este sigur că naționala Portugaliei este ocrotită din ceruri de Diogo Jota, fostul fotbalist portughez, care a murit anul trecut în urma unui accident grav de mașină. Spaniolul este de părere că victoria cu 2-1 este un semn (n.r. – Jota purta numărul 21), iar

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Deși a fost condusă, Portugalia a revenit pe tabelă printr-un penalty, după un fault stupid al croaților, iar golul decisiv a fost marcat în prelungiri. Mai mult decât atât, croaților li s-a anulat o reușită în minutul 90+14 pe motiv de ofsaid, însă faza a fost extrem de controversată și greu de judecat.

„Prima repriză a fost fantastică. Intensitatea, modul în care am ajuns în ultima treime a terenului… Există întotdeauna pericol împotriva unei echipe precum Croația, care are o mare capacitate de joc. Să primești un gol și să continui să crezi, să folosești jucătorii de pe bancă – aceasta este mentalitatea care te ajută să câștigi meciuri. Meciurile perfecte la Campionatul Mondial nu mai există. Disciplina, capacitatea de a avea talent, dar și de a juca cu inima.

Jucătorii noștri au jucat pentru Portugalia, pentru tatăl lui Ricardo Carvalho și pentru ai noștri Diogo Jota și André. Acesta a fost genul de meci al lui Diogo: 2-1, iar 21 este numărul său, împotriva Croației, ultima națională căreia i-a marcat, pe stadionul Jamor. Sunt multe semne. Diogo ne-a trimis multă forță și energie. Acum este foarte fericit și mândru”, a declarat selecționerul Portugaliei pentru Sport TV.

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