Cristiano Ronaldo scrie din nou istorie! Ce record a stabilit după ce a fost inclus în lotul Portugaliei pentru Cupa Mondială

Cristiano Ronaldo (41 de ani) se numără printre cei 27 de jucători convocați de selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, la Cupa Mondială care se va desfășura în acest an în SUA, Canada și Mexic. Este cel de-al șaselea turneu final mondial la care starul lusitan este convocat, iar cu această ocazie atacantul stabilește un nou record, care ar putea fi însă egalat de marele său rival, Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo devine primul fotbalist din istorie care este convocat la șase turnee finale de Cupă Mondială. Atacantul lui Al Nassr a fost inclus în lotul Portugaliei de către selecționerul Roberto Martinez și ar putea să evolueze la a șasea ediție de CM din carieră, după cele din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022. Recordul stabilit de Ronaldo ar putea fi egalat de alți doi jucători care ar putea fi convocați la CM 2026.

Este vorba despre marele rival al lusitanului, Lionel Messi, și despre mexicanul Guillermo Ochoa, cu mențiunea că goalkeeper-ul a făcut parte din lot la turneele din 2006 și 2010 fără a intra pe gazon, în timp ce Ronaldo și Messi au și jucat la cele 5 ediții la care au fost prezenți.

Cea mai bună performanță a Portugaliei la Cupa Mondială în „era Cristiano Ronaldo” rămâne semifinala disputată la chiar primul turneu al fotbalistului, în 2006, când echipa condusă de Luiz Felipe Scolari a fost eliminată în semifinale de Franța, fiind învinsă mai apoi în finala mică de țara gazdă Germania, cu scorul de 3-1.

Portugalia la Cupa Mondială în „era Cristiano Ronaldo”

2006 : semifinale (0-1 cu Franța), 1-3 în finala mică împotriva Germaniei

(0-1 cu Franța), 1-3 în finala mică împotriva Germaniei 2010 : optimi (0-1 cu Spania)

(0-1 cu Spania) 2014 : locul 3 într-o grupă cu Germania, Statele Unite și Ghana

locul 3 într-o grupă cu Germania, Statele Unite și Ghana 2018 : optimi (1-2 cu Uruguay)

(1-2 cu Uruguay) 2022 : sferturi (0-1 cu Maroc)

Ce a declarat selecționerul Portugaliei după ce a anunțat lotul pentru Cupa Mondială

Roberto Martinez a dat indicii cu privire la ce jucători vor evolua la turneul final după anunțarea lotului. „La Cupa Mondială, nu există un tipar fix bazat pe echipa de club, vârstă sau orice altceva. Toată lumea este concentrată, trebuie să ne descurcăm bine zi de zi. Putem vorbi despre vise, dar începem cu doar trei meciuri, aceasta este Cupa noastră Mondială. E o zi tristă pentru că a trebuit să lăsăm în afara lotului jucători care au fost alături de noi de mult timp.

Mi-am dorit să am doi jucători pentru fiecare post. Vrem să realizăm ceva care nu s-a mai întâmplat vreodată (n.r. să câștige Cupa Mondială) și avem dorința de a visa. Selecția jucătorilor a fost un proces responsabil și onest, căruia am dedicat foarte multă muncă. Cred că am atins un echilibru foarte bun”, a afirmat antrenorul spaniol, conform . Portugalia a fost repartizată în grupa K a turneului final, alături de Uzbekistan, R.D. Congo și Columbia.

