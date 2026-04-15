Cristiano Ronaldo se gândește la Campionatul Mondial din 2030: „Aș putea să mai joc încă 4 ani”

Cristiano Ronaldo a șocat cu doar două luni înainte de startul Campionatului Mondial din această vară! Ce a transmis vârful portughez fanilor fotbalului mondial în legătură cu CM din 2030
Ciprian Păvăleanu
15.04.2026 | 17:23
Cristiano Ronaldo se gandeste la Campionatul Mondial din 2030 As putea sa mai joc inca 4 ani
Cristiano Ronaldo nu exclude participarea la Campionatul Mondial din 2030, când ar avea 45 de ani. Foto: Hepta.ro
Cristiano Ronaldo a ajuns la 41 de ani și mai are două visuri de împlinit, acela de a ajunge la 1000 de goluri și de a câștiga Campionatul Mondial cu Portugalia. Cu două luni înainte de startul turneului final din SUA, Canada și Mexic, legendarul atacant a făcut un anunț șocant despre viitorul său.

Cristiano Ronaldo la Mondialul din 2030? Anunțul șocant al portughezului

Era lui Cristiano Ronaldo și Lionel Messi se apropie de final, însă cele două legende par că trag cu dinții de acest final de carieră. Vârful de atac portughez are ca obiectiv să ajungă la 1000 de goluri marcate, însă asta nu înseamnă că-și va agăța ghetele în cui imediat ce va atinge această bornă.

Deși are 41 de ani împliniți, Cristiano Ronaldo ar putea să mai joace pentru unul sau doi ani, însă el nu exclude varianta de a prinde Campionatul Mondial din 2030, care va fi găzduit chiar de Portugalia. Lusitanul a dezvăluit că dacă va continua să înscrie, atunci fanii îl vor putea vedea jucând și peste patru ani

„Nu am exclus de tot posibilitatea de a juca la Campionatul Mondial din 2030. Dacă voi continua să înscriu în fiecare săptămână la 41 de ani, poate că aș putea să joc pentru încă patru ani”, a dezvăluit cel mai mare marcator din toate timpurile pentru DAZN, citat de timesnownews.com. CR7 ar avea 45 de ani la momentul disputării Campionatului Mondial din Portugalia, Spania și Maroc.

Cristiano Ronaldo a suferit recent o accidentare, însă a revenit în mare forță

Lusitanul și-a speriat fanii în urmă cu o lună. El a lipsit de la mai multe meciuri ale lui Al-Nassr și a absentat inclusiv de la meciurile amicale ale Portugaliei din acțiunea ce a avut loc în luna martie. În urma unei leziuni musculare, el a fost nevoit să stea pe bară pentru aproximativ 30 de zile.

Foarte rar se întâmplă ca portughezul să sufere accidentări, iar orice tip de problemă medicală i-ar putea aduce retragerea mult mai devreme decât speră fanii săi, ținând cont că are deja o vârstă foarte înaintată pentru un fotbalist. Cu toate acestea, el a revenit și mai puternic după această accidentare și a înscris o dublă la prima sa apariție, iar în ultima etapă, contra fostei echipe a lui Marius Șumudică, a punctat din nou. 24 de goluri în 24 de meciuri are Portughezul în acest sezon pentru echipa sa din Arabia Saudită și se apropie cu pași mari de primul trofeu obținut în Golf.

