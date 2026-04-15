Cristiano Ronaldo se gândește la Campionatul Mondial din 2030: „Aș putea să mai joc încă 4 ani”

Cristiano Ronaldo a ajuns la 41 de ani și mai are două visuri de împlinit, acela de a ajunge la 1000 de goluri și de a câștiga Campionatul Mondial cu Portugalia. Cu două luni înainte de startul turneului final din SUA, Canada și Mexic, legendarul atacant a făcut un anunț șocant despre viitorul său.

Era lui Cristiano Ronaldo și Lionel Messi se apropie de final, însă cele două legende par că trag cu dinții de acest final de carieră. Vârful de atac portughez are ca obiectiv să ajungă la 1000 de goluri marcate, însă asta nu înseamnă că-și va agăța ghetele în cui imediat ce va atinge această bornă.

Deși are 41 de ani împliniți, Cristiano Ronaldo ar putea să mai joace pentru unul sau doi ani, însă el nu exclude varianta de a prinde Campionatul Mondial din 2030, care va fi găzduit chiar de Portugalia. Lusitanul a dezvăluit că dacă va continua să înscrie, atunci fanii îl vor putea vedea jucând și peste patru ani

„Nu am exclus de tot posibilitatea de a juca la Campionatul Mondial din 2030. Dacă voi continua să înscriu în fiecare săptămână la 41 de ani, poate că aș putea să joc pentru încă patru ani”, a dezvăluit cel mai mare marcator din toate timpurile pentru DAZN, citat de . CR7 ar avea 45 de ani la momentul disputării Campionatului Mondial din Portugalia, Spania și Maroc.

Cristiano Ronaldo a suferit recent o accidentare, însă a revenit în mare forță

Lusitanul și-a speriat fanii în urmă cu o lună. El a lipsit de la mai multe meciuri ale lui Al-Nassr și În urma unei leziuni musculare, el a fost nevoit să stea pe bară pentru aproximativ 30 de zile.

Foarte rar se întâmplă ca portughezul să sufere accidentări, iar orice tip de problemă medicală i-ar putea aduce retragerea mult mai devreme decât speră fanii săi, ținând cont că are deja o vârstă foarte înaintată pentru un fotbalist. iar în ultima etapă, contra fostei echipe a lui Marius Șumudică, a punctat din nou. 24 de goluri în 24 de meciuri are Portughezul în acest sezon pentru echipa sa din Arabia Saudită și se apropie cu pași mari de primul trofeu obținut în Golf.