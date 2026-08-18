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Cristiano Ronaldo se pregătește de viața fără fotbal și are deja o nouă obsesie. A investit 5 milioane de euro în sportul pe care îl joacă aproape zilnic

Cristiano Ronaldo ar fi devenit obsedat de un sport puțin cunoscut românilor: padel. Superstarul portughez joacă aproape zilnic ajungând să împartă terenul cu vedete precum Arturo Coello, Coki Nieto și Javi Barahona.
Flaviu Popa
18.08.2026 | 07:54
Cristiano Ronaldo se pregateste de viata fara fotbal si are deja o noua obsesie A investit 5 milioane de euro in sportul pe care il joaca aproape zilnic
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Cristiano Ronaldo și-a găsit un nou hobby: padelul. FOTO: padel-magazine.co.uk
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Pentru CR7 să joace padel e mai mult decât o simplă pasiune. Fotbalistul a investit deja 5 milioane de euro pentru a construi un complex uriaș de padel cu 17 terenuri în Oeiras, Portugalia. Experții se așteaptă ca acest sport să câștige tot mai mulți adepți la nivel mondial, iar Ronaldo pare să știe asta.

Cristiano Ronaldo este obsedat de padel, un sport prea puțin cunoscut în România

„Sunt pregătit să mă uit la mai mult padel și să joc mai mult padel, un sport pe care îl iubesc foarte mult”, declara recent Ronaldo într-un interviu acordat revistei Vogue. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo se gândește să își încheie cariera de fotbalist, însă pare să aibă deja o nouă iubire: padelul.

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Practic, Cristiano Ronaldo anunță încă de pe acum că padelul va lua locul fotbalului în viața sa. Pasiunea lui CR7 pentru padel e cunoscută deja de câțiva ani, iar în februarie 2025 Federația Internațională de Padel (FIP) se lăuda cu prezența în tribune a lui Ronaldo la un meci demonstrativ. „Joc în fiecare zi”, se lăuda atunci Cristiano, motiv de mândrie pentru practicanții acestui sport.

În primăvara lui 2026, jucătorul britanic de padel Nikhil Mohindra a povestit pentru The Telegraph despre o săptămână petrecută în Dubai, unde a jucat și s-a antrenat la alături de Cristiano Ronaldo. Vorbim despre padel, nu despre fotbal. Cristiano Ronaldo nu este primul mare fotbalist care s-a îndrăgostit de padel. Numeroși foști jucători profesioniști au început să practice acest sport după încheierea carierei.

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Cristiano Ronaldo vrea să convingă pe toată lumea să practice acest sport: padelul

Chiar și așa, dacă vorbim despre influența pe care Cristiano Ronaldo o are asupra a sute de milioane de oameni, specialiștii se gândesc serios să studieze mai atent acest sport necunoscut momentan la scară largă.

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Deși Cristiano Ronaldo admite că fotbalul ar putea lăsa un gol uriaș în viața sa, planul pentru următorii ani este deja conturat: mai mult timp alături de familie, mai multe călătorii, mai multă relaxare și, evident, mult mai mult padel.

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Ce este padelul, sportul îndrăgit mai nou de Cristiano Ronaldo și alte vedete?

Padelul este, foarte simplificat, un sport aflat undeva între tenis și squash. A apărut în Mexic în 1969 și se joacă pe un teren de 20 × 10 metri, înconjurat de pereți de sticlă și gard metalic.

Ce îl face spectaculos ca și sport este că pereții fac parte din joc. Mingea poate ricoșa din sticlă și schimbul poate continua. De aceea, dacă te uiți prima dată la un meci, seamănă cu tenisul jucat într-o „cușcă”, dar cu multe ricoșeuri. Este considerat un sport intens care necesită multă energie.

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@premierpadelPara poner en las escuelas 🥥 #PremierPadel #Padel #PadelHighlights #SportsHighlights #FYP♬ original sound – Premier Padel

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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