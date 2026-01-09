Cristiano Ronaldo se scufundă la arabi. Când debutează Șumudică în fotbalul în care revine după trei ani

ADVERTISEMENT

După o primă parte a sezonului pe care a dominat-o, Al Nassr a început rușinos anul 2026. Echipa lui Cristiano Ronaldo a bifat al doilea eșec consecutive, pierzând pe teren propriu cu Al Qadsiah, scor 1-2.

Echipa lui CR7 n-a luat niciun punct în 2026

Înfrângerea a venit după 2-3 cu Al Ahli, pe 2 ianuarie, și a dat-o jos pe Al Nassr din fotoliul de lider, unde s-a instalat Al Hilal, care are deja patru puncte avans. Ronaldo a avut nevoie de două meciuri pentru a marca primul său gol în acest an.

ADVERTISEMENT

El a marcat din penalty golul echipei sale și continuă cursa pentru atingerea bornei 1000. Portughezul a ajuns la 958 de goluri marcate în întreaga carieră, dintre care 5 pentru Sporting, 145 pentru Manchester United, 450 pentru Real Madrid, 101 pentru Juventus, 114 pentru Al-Nassr şi 143 pentru naţionala Portugaliei.

Portughezul e golgheterul Arabiei Saudite

Pe locul doi este colegul său de la naționala Portugaliei, Joao Felix, cu 13 reușite.

ADVERTISEMENT

Pentru Al Nassr urmează duelul din deplasare cu liderul, Al Hilal, pe 12 ianuarie. Până atunci însă, în Arabia Saudită va debuta și Marius Șumudică, care revine în campionatul arab după trei ani.

ADVERTISEMENT

Șumi, care a mai antrenat Al Shabab (de două ori) și Al Raed, va debuta mâine, 10 ianuarie, pe banca celor de la Al-Okhdood. El va avea un meci dificil, pe teren propriu, contra celor de la Al Ahli, echipă aflată pe locul 5 în campionat.

Șumudică va avea viață grea cu Al Ahli

Al Ahli e antrenată de germanul Matthias Jaissle (37 ani) fost la Red Bull Salzburg și are în lot patru brazilieni. Unul dintre ei, Ibanez, fost la Atalanta și Roma, este evaluat la 17 milioane de euro, în vreme ce toată echipa lui Șumi face 10,8 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Norocul lui Șumudică e că vedetele lui Al Ahli, Mahrez (Algeria), Kessie (Costa de Fildeș) și Mendy (Senegal) sunt plecați la Cupa Africii. Au rămas însă pe loc golgheterul Ivan Toney (Anglia), Demirel (Turcia) și Millot (Franța), ultimul venit anul trecut de la Stuttgart și evaluat la 28 de milioane de euro.

Al-Okhdood este pe penultimul loc în clasament cu doar cinci puncte, după 12 meciuri. Ea are trei puncte de recuperat față de primul loc aflat deasupra liniei roșii a retrogradării, dar destule etape pentru a reuși să se salveze.

Al-Okhdood luptă pentru salvarea de la retrogradare

În acest context, antrenorul român a transmis un mesaj clar jucătorilor. „Eu și staff-ul meu vom munci pentru a o salva pe Al-Okhdood. Aceasta este provocarea pentru care am venit. Am o experiență de 22 de ani în antrenorat și nicio echipă pe care am pregătit-o nu a retrogradat, ceea ce îmi dă o încredere uriașă că vom depăși momentul actual. Depășirea crizei psihologice a jucătorilor nu este un lucru greu. Am vorbit cu toți și le știu bine potențialul. Am început să urmăresc echipa de acum cinci meciuri. Nu sunt aici să-mi dezvălui planurile tactice, iar rezultatele sunt singurele care judecă.

Mulți s-au întrebat de ce am acceptat misiunea, iar răspunsul meu a fost clar: voi lupta alături de echipă pentru a rămâne în ligă și pentru a îmbunătăți rezultatele, mai ales că am găsit un sprijin mare din partea conducerii. Vom lupta ca o familie, iar cine nu are un angajament total trebuie să-și facă bagajele și să plece! Mă simt confortabil în Arabia Saudită, iubesc această țară și respect oamenii de aici, de aceea am ales să revin. Campionatul saudit este acum unul dintre cele mai puternice din lume și crește rapid”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă organizată de clubul Al-Okhdood.

Salariu generos pentru antrenorul român

Marius Șumudică va încasa 600.000 de euro pentru cele patru luni rămase din competiție, plus un bonus de 150.000 de euro dacă își îndeplinește obiectivul, sume care vor fi împărțite cu staff-ul său. Acesta este alcătuit din secunzii Petre Cristian, Gabi Mărgărit și Sener Gencturk, analistul video Marius Șumudică Jr., preparatorul fizic Ștefan Anghel și antrenorul cu portarii Cornel Cernea.