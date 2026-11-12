Cristiano Ronaldo și-a anunțat debutul în actorie!

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și pare că este destul de aproape chiar de retragerea per total din fotbal, mai ales din punctul în care va ajunge în sfârșit la acea bornă istorică de 1000 de goluri marcate, practic marea sa „obsesie” din ultimii destul de mulți ani. În acest context, relevant este că starul lusitan a început deja să se pregătească pentru cariera de după ieșirea din fotbal.

Cristiano Ronaldo și-a început oficial drumul în actorie

În urmă cu ceva timp, fotbalistul de la Al-Nassr a confirmat că urmează să debuteze în actorie și să se joace pe sine într-un serial care va fi difuzat la TV. Producția este denumită „Ziua 1”, iar CR7 este inclusiv investitor în cadrul acestui proiect. În mod evident, este vorba despre un serial despre fotbal, care va avea inclusiv accente dramatice pe alocuri.

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Cristiano Ronaldo a fondat de ceva timp „UR Marv Studios”, împreună cu regizorul britanic Matthew Vaughn, și bineînțeles că acest studio este cel care produce serialul despre viața și cariera portughezului. Acum, producția propriu-zisă a show-ului TV a început, iar starul lusitan a marcat acest moment prin intermediul unei postări făcute de el pe rețelele de socializare:

„Vești entuziasmante! Producția primului meu show TV, Ziua 1, tocmai a început. Vor urma mai multe!”, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram. Pe de altă parte, în paralel cu această activitate de la serialul TV și, bineînțeles, cu programul de la Al-Nassr, CR7 obișnuiește în continuare

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Portugalia joacă în Liga Națiunilor primele meciuri de la anunțul făcut de Cristiano Ronaldo

Iar acest lucru s-a întâmplat cel mai recent în aceste zile, adică exact când , primele meciuri de la momentul în care În această fereastră internațională, lusitanii, conduși în continuare de Jorge Jesus din rol de selecționer, au meciuri cu Danemarca pe teren propriu, respectiv în deplasare cu Țara Galilor.

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