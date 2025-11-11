Cristiano Ronaldo, anunț despre retragere! Vestea care îi va întrista pe toți fanii fotbalului: „Am dat totul”

ADVERTISEMENT

Portugalia va disputa în noiembrie ultimele două partide din grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2026, în deplasare cu Irlanda și pe teren propriu contra Armeniei. Lusitanii mai au nevoie de doar două puncte pentru a fi siguri de calificare, iar Cristiano Ronaldo a anunțat că Mondialul nord-american va fi ultimul din cariera sa.

Cupa Mondială din 2026, ultima pentru Cristiano Ronaldo

Într-un interviu oferit în Arabia Saudită, țară unde evoluează pentru Al Nassr, Cristiano Ronaldo a fost întrebat dacă turneul final din 2026 va fi ultima sa Cupă Mondială, iar răspunsul acestuia a fost afirmativ.

„Cu siguranță, da, pentru că voi avea 41 de ani. Am dat totul pentru fotbal, fac parte din această lume de 25 de ani. Am realizat totul.

Am mai multe recorduri în diferite scenarii, atât pentru cluburi, cât și la echipa națională. Sunt foarte mândru. Așadar, să ne bucurăm de moment”, a declarat starul portughez, citat de .

Ce a declarat Cristiano Ronaldo despre retragerea totală din fotbal

, iar, cel mai probabil, în acel moment își va anunța și retragerea din fotbalul profesionist.

„Pentru mine ‘în curând’ înseamnă 10 ani… Nu, glumesc. Mă bucur de moment acum. În fotbal, când ajungi la o anumită vârstă, numeri lunile foarte rapid.

Mă simt foarte bine în acest moment. Marchez goluri, încă simt că am viteză și sunt ager. Mă bucur de meciurile de la echipa națională.

Dar, bineînțeles, să fim sinceri, când spun ‘în curând’ mă refer la un an sau doi”, a afirmat , conform sursei menționate.

Ce rezultate a avut Portugalia la Cupa Mondială în era Cristiano Ronaldo

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale ar fi cea de-a șasea la care participă Cristiano Ronaldo. Portughezul a debutat în 2006, la turneul din Germania, unde Portugalia a realizat cea mai bună performanță cu el pe teren, locul 4. Lusitanii au avansat dintr-o grupă cu Mexic, Angola și Iran, iar apoi au eliminat Țările de Jos și Anglia, înainte de a ceda atât în semifinale, 0-1 cu Franța, cât și în finala mică, 1-3 cu Germania.

În 2010, Portugalia a terminat pe locul 2 într-o grupă din care mai făceau parte Brazilia, Coasta de Fildeș și Coreea de Nord, înainte de a ceda cu 0-1 în optimi contra Spaniei, echipă ce avea să cucerească trofeul. Ediția din 2014 a fost cea mai dezamăgitoare pentru Cristiano Ronaldo, deoarece Portugalia a părăsit turneul încă din grupe, terminând pe locul 3 într-o serie cu Germania, SUA și Ghana.

În 2018, în Rusia, lusitanii au terminat pe locul 2 într-o grupă cu Spania, Iran și Maroc, înainte de a ceda în optimi, 1-2 cu Uruguay. În fine, la precedentul turneu final, cel din Qatar, echipa condusă din teren de Cristiano Ronaldo a câștigat grupa din care au mai făcut parte Coreea de Sud, Uruguay și Ghana, după care a spulberat Elveția în optimi, 6-1, însă a cedat surprinzător în sferturi, 0-1 contra Marocului.

În total, Cristiano Ronaldo a evoluat în 22 meciuri la Cupa Mondială, fiind pe locul 5 în topul all-time, după Lionel Messi (26), Lothar Matthaus (25), Miroslav Klose (24) și Paolo Maldini (23). Acesta a reușit să marcheze 8 goluri, 3 dintre ele într-un singur meci, remiza spectaculoasă cu Spania din 2018 (3-3).