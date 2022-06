Cristiano Ronaldo și-a dat acordul pentru un nou contract! A semnat cu liderul mondial

Cristiano Ronaldo , alături de familie. Nu înseamnă însă că stă cu mâinile în sân, dovadă că, departe de ochii lumii, a pus la cale un nou contract de sponsorizare. Și intră pe lista starurilor din sport implicate în crypto alături de liderul pieței de trazacționare NFT.

Dacă Neymar și alte vedete din fotbal sunt deja activi pe piața crypto, Cristiano Ronaldo a stat până acum în expectativă. Însă, atunci când a decis să se implice, a făcut-o cu stil.

A bătut palma cu Binance, cea mai importantă platformă de tranzacționare. Statut dat, , de faptul că este lider mondial din perspectiva volumelor tranzacționate.

🤝 🐐

We’re kicking off an exclusive multi-year NFT partnership with football legend Cristiano Ronaldo.

This is your opportunity to own an iconic piece of sports history and join CR7’s Web3 community.

— Binance (@binance)