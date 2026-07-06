Cristiano Ronaldo și-a luat adio de la Mondiale în lacrimi! Singura pată neagră din cariera lui CR7. Video

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a jucat ultimul său meci la Campionatele Mondiale. Înaintea meciului Portugalia – Spania din optimile de finală de la CM 2026, starul lusitan a confirmat că aceasta va fi ultima ediție la care participă, bineînțeles prin prisma vârstei sale. „Furia Roja” a câștigat dramatic, scor 1-0, grație unui gol marcat de Mikel Merino în minutul 90+1, și astfel CR7 și compania se întorc acasă.

Cristiano Ronaldo și-a luat adio în lacrimi de la Campionatele Mondiale

Așadar, trofeul Cupei Mondiale rămâne singurul de la cel mai înalt nivel pe care fotbalistul care în prezent evoluează la Al-Nassr nu l-a cucerit de-a lungul fabuloasei sale cariere. Bineînțeles că Ronaldo a visat toată cariera să îndeplinească într-un final acest deziderat, acesta fiind, cel mai probabil, și principalul motiv pentru care a izbucnit în lacrimi chiar pe gazon

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Te amo Cristiano Ronaldo. — MT2 (@madrid_total2)

La nivel de echipe de club, a câștigat tot ce se putea, de mai multe, ori, cu echipe diferite. În Champions League s-a impus de cinci ori, de patru ori cu Real Madrid și o dată cu Manchester United. În Premier League a câștigat de trei ori titlul de campion, la care se mai adaugă din perioada petrecută de el pe „Old Trafford” și o Cupă a Angliei, două Cupe ale Ligii și o Supercupă.

La Real Madrid, CR7 a mai cucerit și două titluri în La Liga, două Cupe ale Spaniei, două Supercupe ale Spaniei și două Supercupe ale Europei. Alături de Juventus a fost campion al Italiei de două ori și a mai cucerit o Cupă și două Supercupe. Cu Sporting și-a trecut în palmares o Supercupă a Portugaliei, iar cu Al-Nassr a reușit în sezonul trecut să câștige campionatul în Arabia Saudită.

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Cupa Mondială, singurul trofeu care îi lipsește din palmares lui Cristiano Ronaldo

De asemenea, Cristiano a cucerit de-a lungul timpului de patru ori Campionatul Mondial al Cluburilor, în formatul vechi al acestei competiții, de trei ori cu Real Madrid și o dată cu Manchester United. La nivel individual, Ronaldo are cinci Baloane de Aur, patru Ghete de Aur și un premiu Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului în ancheta FIFA.

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În plus, a fost desemnat de trei ori cel mai bun fotbalist din lume de către FIFA și de patru ori cel mai bun jucător din Europa în ancheta UEFA. Mai mult, a fost de nu mai puțin de 12 ori fotbalistul anului la echipele la care a jucat și 8 ori cel mai bun jucător din campionatele în care a evoluat. Nu în ultimul rând, de-a lungul carierei sale a fost de 22 de ori golgheter în diferite competiții.

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În ceea ce privește performanțele de la națională, Cristiano Ronaldo a făcut parte din echipa care în 2016 a câștigat în Franța, Campionatul European, primul, și singurul până acum, din istoria acestei națiuni. Ulterior, lusitanii, ghidați din teren de starul lor incontestabil, au cucerit și Liga Națiunilor, la chiar prima ediție, în 2019. În 2025, Portugalia și CR7 au „recidivat” din acest punct de vedere.

Ce bilanț are Cristiano Ronaldo la Campionatele Mondiale

La Campionatele Mondiale, Cristiano a participat la șase ediții, prima în 2006. Atunci, Portugalia a ajuns până în semifinale în Germania, fiind învinsă acolo de Franța cu scorul de 0-1. De atunci, lusitanii nu au mai reușit niciodată să ajungă în această fază a competiției. În total, Ronaldo a jucat 27 de meciuri, a marcat 11 goluri și a oferit două pase decisive.

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La ediția de acum din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, a înscris trei goluri, două în faza grupelor cu Uzbekistan și unul în 16-imile de finală în fața Croației, din penalty. Prin aceste reușite, el a devenit primul fotbalist din istorie care marchează la șase ediții de Mondial. În 2006, 2010, 2014 și 2022 a dat câte un gol, în 2018 patru, iar acum trei.

Prin reușitele de la actuala ediție, Cristiano Ronaldo a devenit și cel mai bun marcator portughez din istorie la Campionatele Mondiale, depășindu-l astfel din acest punct de vedere pe legendarul Eusebio, cel care rămâne în istorie cu 9 goluri. Pe de altă parte însă, dintre toate aceste goluri marcate de Cristiano Ronaldo la turneele finale mondiale, doar unul a fost semnat în fazele eliminatorii, cel de acum împotriva Croației, și acela din lovitură de la 11 metri.

Așadar, Cristiano Ronaldo și-a încheiat parcursul la Campionatele Mondiale. Ceea ce înseamnă, printre altele, că fanii fotbalului din întreaga lume nu vor avea parte niciodată de visul suprem, reprezentat de o finală între Portugalia lui CR7 și

The dream Ronaldo vs Messi World Cup final is gone forever 😔 — Daily Mail Sport (@MailSport)