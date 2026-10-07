Cristiano Ronaldo și-a luat inima în dinți și i-a scris lui Messi după retragerea de la națională! Ce mesaj i-a transmis

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(41 de ani) a uitat de rivalitatea cu (39 de ani) și i-a transmis argentinianului un mesaj public după retragerea lui din echipa națională. a țării lui, un amical cu Benin, câștigat de sud-americani cu scorul de 3-0.

Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lionel Messi după retragerea argentinianului de la națională

Messi a marcat un gol din penalty și a semnat și pasele decisive la celelalte două reușite. „Ieri a fost ultimul meu joc și deja îmi este dor să port alb-albastru. Știu că iau decizia corectă. A fost o călătorie incredibilă, plină de bucurii, dar și ceva tristețe, dar mi-e clar că fiecare pas pe care l-am făcut a meritat. Și mai am multe lucruri de spus. Îmi este imposibil să exprim tot ce simt în câteva cuvinte sau într-o postare. Această călătorie ar fi fost imposibilă fără familia mea, care mi-a fost mereu alături și m-a susținut, mai ales în momentele dificile, când aveam cea mai mare nevoie.

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Prietenii mei, toți colegii și tehnicienii pe care i-am avut, alături de personalul tehnic, au fost și ei esențiali. Nu vreau sa-l uit pe Diego (n.r. Maradona), care ne-a pus țara acolo unde merită și, cum spun mereu, știu că ne-a ajutat fiind aici cu noi, dar și din cer, în fiecare pas făcut. Mulțumesc cluburilor pentru care am jucat, pentru că mi-au respectat mereu sentimentele și mi-au permis să mă dedic țării mele atunci când era timpul să îmbrac tricoul echipei naționale.

Și, bineînțeles, mulțumesc lui Dumnezeu: fără călăuzirea și voința Lui, nici nu am visa să fi ajuns atât de departe. Sunt recunoscător. Vă iubesc foarte mult pe toți, o să îmi fie dor de voi și o să vă mulțumesc mereu că ați fost alături de noi, alături de mine”, a scris Lionel Messi pe

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Ce a scris Cristiano Ronaldo

La postarea respectivă a comentat și Cristiano Ronaldo. Starul portughez a transmis următorul mesaj: „Leo, atâția ani în care ți-ai apărat țara și o istorie care va rămâne veșnic. Tot respectul meu pentru ceea ce ați realizat cu Argentina. Te îmbrățișez”.