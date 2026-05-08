Cristiano Ronaldo și-a luat mașină în valoare de peste 1 milion de euro. Ce preferințe a avut fotbalistul

ADVERTISEMENT

Pe lista mașinilor scumpe deținute de Cristiano Ronaldo se alătură un bolid în valoare de peste 1 milion de euro. Iată ce preferințe a avut fotbalistul portughez care poate concura cu mare succes la acest capitol cu miliardarul român Ion Țiriac.

Cristiano Ronaldo, posesorul unui autoturism de peste 1 milion de euro

În urmă cu ceva vreme a fost numit primul miliardar din fotbal, Cristiano Ronaldo (41 ani) având o avere uriașă. Are o carieră fabuloasă pe teren, dorind să atingă înainte de retragere borna de 1.000 de goluri marcate. În planul sentimental se pregătește de nunta cu Georgina Rodriguez, care .

ADVERTISEMENT

Jucătorul care evoluează pentru Al-Nassr deține proprietăți fabuloase și mașini de lux în garajul personal. Acum, a devenit posesorul unui autoturism care costă 1,12 milioane de euro, potrivit . Sursa menționată mai arată că este vorba de un Mercedes-AMG G63 Cabriolet, care a fost modificat de către producător.

Starul portughez și-a dorit să aibă anumite lucruri care îl definesc. Așadar, nu a stat deloc pe gânduri și a ales ca autoturismul să fie vopsit în culorile clubului pentru care joacă. De asemenea, mașina are câteva elemente cheie, pragurile ușilor având plăcuțe personalizate cu inițialele sale și numărul de pe tricou.

ADVERTISEMENT

Bolidul de lux este unicat, cu toate că în lume există doar 20 astfel de modele. Vehiculul lui Cristiano Ronaldo iese în evidență ușor și se face remarcat în trafic atât datorită nuanței, cât și a șoferului. Cu siguranță, sportivul este mândru de alegerea sa, deși la un moment dat susținea că Bugatti este brandul său preferat.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo has ordered a special edition Mercedes-AMG G63 Cabriolet 🚗 He requested it be painted in Al-Nassr’s colours: yellow and blue! 🥶💛💙 — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune)

Mașinile lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo i-a mărturisit jurnalistului Piers Morgan că a pierdut numărul mașinilor pe care le deține. Cel mai probabil a trecut de 40, ceea ce înseamnă că are o mică colecție. Valoarea acestor vehicule era estimată în urmă cu un an la aproximativ 21,5 de milioane de euro, însă în prezent suma a crescut la 26 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Pasiunea starului, care , pentru mașinile rapide a început în perioada în care a început să joace pentru Manchester United. Porsche Cayenne, în valoare de 67.500 de euro, a fost prima achiziție făcută de fotbalist. Ulterior, a prins gustul și a cumpărat și alte mărci, cum ar fi Ferrari sau Lamborghini.

Datorită sponsorizării fostei sale echipe, Real Madrid, are și câteva Audi. Mașinile au fost cumpărate când locuia în Spania, Cristiano Ronaldo fiind surprins în timp ce conducea Audi RS5, R8 și S8. Ulterior, sportivul desemnat de cinci ori câștigător al Balonului de Aur a cheltuit 8,5 milioane de euro pe un Bugatti Centodieci în ediție limitată.

ADVERTISEMENT

Mai mult, fotbalistul lui Al-Nassr deține un Chiron de 2,3 milioane de euro, precum un Veyron de 1,7 milioane de euro. Deține inclusiv un Ferrari Monza pentru care a scos din buzunar 1,6 milioane de euro. Are și un Daytona SP3, evaluat la 2,2 milioane de euro.