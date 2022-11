Cristiano Ronaldo şi-a scos colegii din naţionala Portugaliei la restaurant! Ce s-a întâmplat cu nota de plată de la localul de lux

Cristiano Ronaldo a fost decisiv în Portugalia – Ghana 3-2, meci în care a deschis scorul dintr-un penalty foarte uşor acordat. La o zi după partida de la Doha, starul lusitanilor şi-a dus colegii la restaurant.

Cină specială pentru naţionala Portugaliei la CM 2022. Cristiano Ronaldo s-a ocupat de tot

Vineri, Cristiano Ronaldo şi colegii lui din naţionala Portugaliei au mers la cel mai nou restaurant deschis de franciza Tatel, pe insula Al-Maha. Jucătorii lui Fernando Santos s-au bucurat de o seară liniştită, după debutul cu dreptul în Grupa H de la Campionatul Mondial 2022.

Restaurantul Tatel face parte din grupul Mabel Hospitality, unde Cristiano Ronaldo şi Rafael Nadal se află printre partenerii de afaceri. Conform presei din Portugalia, fotbalistul de 37 de ani s-a ocupat de nota de plată, una care a fost destul de piperată.

Cu această ocazie, jucătorii Portugaliei au sărbătorit şi . Autor al unui gol în victoria cu Ghana, CR7 a devenit primul fotbalist care marchează la cinci ediţii diferite de Campionat Mondial.

Pentru Portugalia, la Campionatul Mondial 2022, urmează derby-ul Grupei H cu Uruguay. Sud-americanii au obţinut 1 punct în prima etapă, după 0-0 cu Coreea de Sud, singurul meci din istoria CM în care nu a existat niciun şut pe spaţiul porţii.

Cristiano Ronaldo, liber de contract după despărţirea de Manchester United

Cristiano Ronaldo a rămas fără echipă chiar în timpul Campionatului Mondial 2022, după ce Manchester United a anunţat rezilierea contractului de comun acord. Decizia a venit după , lui Piers Morgan, chiar înainte de turneul final din Qatar.

În timpul interviului, Cristiano Ronaldo a susţinut că s-a simţit trădat de Manchester United şi a lansat mai multe atacuri, printre ţinte fiind Wayne Rooney, Ralf Rangnick sau Erik ten Hag.

“Mă simt trădat de Manchester United. Au încercat să mă forţeze să plec. Nu doar antrenorul, dar şi alte persoane din jurul clubului. Simt că sunt persoane care nu mă vor la Manchester United. Nu doar sezonul acesta, cât şi în stagiunea trecută.

Nu am respect pentru Erik ten Hag pentru că nici el, la rândul lui, nu-mi arată respect. Este simplu. Dacă nu eşti nici măcar antrenor, cum poţi să fii şeful lui Manchester United? Nu am auzit niciodată de el. Nu am văzut nicio evoluţie la Manchester United de la plecarea lui Sir Alex Ferguson”, a spus Cristiano Ronaldo.