Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii după un nou gol în Arabia Saudită! A prezentat noul mod de a-și celebra reușitele. Video

Cristiano Ronaldo a deschis scorul în partida dintre Al Najma și Al Nassr, iar lusitanul a sărbătorit într-un mod inedit. Cum l-a ajutat reușita portughezului pe Marius Șumudică.
Bogdan Mariș
25.02.2026 | 22:30
Cristiano Ronaldo sia surprins fanii dupa un nou gol in Arabia Saudita A prezentat noul mod de asi celebra reusitele Video
Cristiano Ronaldo a sărbătorit într-un mod inedit după golul înscris în partida Al Najma - Al Nassr. FOTO: Hepta
Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 7 al partidei dintre Al Najma și Al Nassr (0-5), dintr-o lovitură de la 11 metri, iar superstarul portughez a sărbătorit într-un mod inedit. Succesul echipei lui Ronaldo este benefic pentru formația antrenată de Marius Șumudică, Al Okhdood, deoarece Al Najma este una dintre rivalele din lupta pentru evitarea retrogradării.

Cum a sărbătorit Cristiano Ronaldo după ultimul gol înscris în Arabia Saudită

Al Nassr pornea ca mare favorită în duelul cu ultima clasată din Saudi Pro League, Al Najma, iar în primele minute ale jocului, echipa lui Cristiano Ronaldo a beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Portughezul a fost cel care a executat și l-a învins fără emoții pe portarul advers, chiar dacă acesta a intuit direcția.

După golul înscris, portughezul a sărbătorit într-un mod nou, fiind mai apoi felicitat de către colegi. Al Nassr a „rezolvat” meciul până la pauză, când tabela arăta 0-3. Kingsley Coman a dublat avantajul echipei antrenate de Jorge Jesus, iar fostul fundaș al Barcelonei, Inigo Martinez, a punctat la rândul său. În partea secundă, Ronaldo i-a pasat decisiv lui Sadio Mane la golul de 4-0, iar apoi a fost înlocuit. Scorul final, 5-0, a fost stabilit de Inigo Martinez, care a realizat „dubla”.

Cristiano Ronaldo îl ajută pe Marius Șumudică

Victoria lui Al Nassr cu Al Najma este de bun augur pentru Al Okhdood, echipa pregătită de Marius Șumudică. Momentan, formația antrenorului român ocupă locul 17, penultimul, cu 10 puncte, în timp ce Al Najma e ultima, cu 8 puncte. În această rundă, Al Okhdood a suferit un nou eșec, 1-2 pe terenul celor de la Al Fateh.

În următoarea etapă, cea cu numărul 24, gruparea pregătită de Marius Șumudică va evolua în deplasare chiar cu Al Najma, iar o victorie ar fi esențială în lupta pentru evitarea retrogradării. Momentan, distanța dintre Al Okhdood și prima echipă aflată deasupra liniei, Al Riyadh, este de 6 puncte.

La câte goluri a ajuns Cristiano Ronaldo în carieră

Cristiano Ronaldo, care a fost implicat recent într-un scandal în Arabia Saudită, a vorbit în repetate rânduri despre dorința sa de a atinge borna de 1000 de goluri, iar reușita din meciul cu Al Najma a fost cea cu numărul 965, așadar lusitanul mai are nevoie de 35 de reușite.

