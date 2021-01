Cristiano Ronaldo și Georgina, bijuterii de milioane de euro. Care e cel mai scump accesoriu. Foto

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez fac senzație la fiecare eveniment la care participă. Bijuteriile de lux pe care le poartă reprezintă unul dintre principalele motive pentru care celebrul cuplu iese mereu în evidență.

Cel mai recent exemplu, prezența la Dubai Globe Awards, eveniment la care Cristiano și Georgina și-au arătat din nou pasiunea pentru bijuteriile scumpe.

Acest lucru nu ar trebui totuși să mire pe nimeni având în vedere cât de atent este cvintuplul Balon de Aur la imaginea sa. Lusitanul, care este cel mai urmărit bărbat din lume pe Instagram (254 de milioane de followers), este un adevărat exemplu nu doar pentru cum joacă, ci și pentru cum arată sau ce haine și accesorii poartă.

Cristiano Ronaldo și Georgina, bijuterii de milioane de euro. Care e cel mai scump accesoriu

La ceremonia în care Cristiano Ronaldo (35 de ani) a primit premiul de „cel mai bun fotbalist al secolului”, superstarul portughez a avut doar pe o singură mână accesorii în valoarea de aproximativ 672 de mii de euro.

Nimic surprinzător, dacă ne gândim că, în septembrie 2020, argentinianca în vârstă de 26 de ani a primit din partea iubitului ei un inel de logodnă în valoare de 691 de mii de euro. Conform The Sun, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au împreună bijuterii în valoare de minim 3 milioane de euro.

Ceas în valoare de 1,35 milioane de euro

În 2018, înainte să revină pe Old Trafford, atunci când Juventus a jucat în compania lui Manchester United în Liga Campionilor, Ronaldo a impresionat cu ceasul pe care l-a purtat la conferința de presă de dinaintea partidei. Cvintuplul Balon de Aur a avut la mână un Frank Muller încrustat cu diamante, în valoare de 1,35 milioane de euro. Acest model de ceas este finisat cu 424 de diamante albe strălucitoare. Anterior, CR7 a fost văzut purtând la încheietura mâinii o ediție limitată H24 Jacob and Company, de 15,25 carate. Superstarul portughez a fost imaginea brandului Jacob & Co. în 2013, atunci când evolua pentru Real Madrid.

Inelul de logodnă al Georginei Rodriguez

Anul trecut, în luna septembrie, Cristiano Ronaldo a impresionat-o pe Georgina cu inelul de logodnă pe care i l-a oferit. Lusitanul și-a cerut în căsătorie iubita cu o bijuterie în valoare de 691 de mii de euro. Inelul este decorat cu o piatră mare de safir și încrustat cu diamante. GamblingDeals a întocmit o listă cu cele mai scumpe inele de logodnă din fotbal, iar cel dăruit de Cristiano a fost în fruntea ierarhiei. Pe contul oficial de Instagram, acolo unde are 23 de milioane de urmăritori, Georgina Rodriguez se laudă ori de câte ori are ocazia cu darul primit de la celebrul ei partener.

Cel mai scump Rolex

Se spune că un ceas de clasă poate defini un om, iar Cristiano Ronaldo nu face abstracție de la acest lucru. La gala Dubai Globe Soccer Awards, acolo unde a primit premiul de „fotbalistul secolului”, vedeta lui Juventus a atras toate privirile cu ceasul Rolex GMT Master Ice, în valoare de aproximativ 430 de mii de euro. Experții susțin că acesta este cel mai scump model de ceas realizat vreodată de renumita companie elvețiană.

Stăpânul inelelor

Cristiano Ronaldo nu se lasă eclipsat de iubita lui când vine vorba de inele. Tot la gala Dubai Globe Soccer Awards, cel mai bun marcator din istoria Ligii Campionilor s-a afișat pe degete cu două astfel de bijuterii de lux. Deși unul dintre inele este model feminin și valorează aproximativ 225 de mii de euro, CR7 nu s-a sfiit să îl poarte la evenimentul din Emirate. Bijuteria prezintă un diamant galben imens înconjurat de un halou de diamante albe și așezat pe o bandă încrustată cu diamante. Pe inelar, portughezul a avut un inel cu diamante, în valoare de 56,25 de mii de euro.

810 mii de euro doar pe o mână

Inelul de logodnă nu este singura bijuterie cu care se mândrește Georgina Rodriguez. Anul trecut, argentinianca le-a arătat urmăritorilor de pe Instagram o mână decorată în bijuterii. Alături de inelul de logodnă în valoare de 691 de mii de euro, iubita lui Cristiano Ronaldo purta un Patek Philippe TWENTY 4 în aur de 18 carate și care costă 37,13 mii de euro, dar și trei brățări cu diamante, estimate la aproximativ 29 de mii de euro fiecare.

Cristiano Ronaldo, cea mai urmărită persoană din lume pe Instagram

Cristiano Ronaldo (35 de ani) este cel mai urmărit om de pe planetă pe Instagram. Vedeta lui Juventus are nu mai puțin de 254 de milioane de followers pe renumitul site de socializare. Căpitanul naționalei Portugaliei este secondat în acest top de cântăreața Ariana Grande (27 de ani), care are 216 milioane de fani pe Instagram.

Podiumul este completat de cel mai bine plătit actor de la Hollywood, fostul wrestler Dwayne „The Rock” Johnson (48 de ani), cu 211 milioane de urmăritori. Următorul fotbalist în acest clasament este chiar „rivalul” lui CR7, Lionel Messi (33 de ani). Cu 177 de milioane de followers, argentinianul este pe locul 8 în topul celor mai urmărite persoane din lume pe Instagram.