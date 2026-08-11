Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit! Prima fotografie oficială de la nunta anului

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Georgina Rodriguez (32 de ani) s-au căsătorit în secret. La trei zile după ce sute de oameni au fost prezenți la o altă nuntă în Madeira, crezând că este vorba despre cea a lui Cristiano Ronaldo, fotbalistul lui Al Nassr a făcut anunțul pe rețelele sociale, iar postarea sa a strâns milioane de aprecieri în doar câteva minute.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit în secret

, iar fotbalistul portughez anunța în februarie că nunta va avea loc după Cupa Mondială. Superstarul și-a respectat „promisiunea” și a dezvăluit pe contul său de Instagram că s-a căsătorit cu partenera sa, prin intermediul unei imagini cu mâinile celor doi și noile verighete.

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Anunțul starului portughez a strâns peste 3 milioane de aprecieri în doar o jumătate de oră. „Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit astăzi, în cadrul unei ceremonii civile desfășurate la Cascais, în Portugalia, și sunt acum oficial soț și soție. Ceremonia a fost un moment privat și intim, la care au participat cei cinci copii ai lor”, a precizat un reprezentant al starului portughez, conform .

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se află într-o relație din 2016 și au împreună două fiice, de 8, respectiv 4 ani. Din familia celor doi fac parte și ceilalți trei copii ai fotbalistului. Superstarul portughez se află momentan în vacanță după ce a evoluat la Cupa Mondială alături de echipa națională, însă se va alătura în următoarele săptămâni echipei de club, Al Nassr, cu care mai are contract până în 2027.

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Cristiano Ronaldo, reacție incredibilă după ce sute de oameni au fost păcăliți în legătură cu nunta sa

Sâmbătă, 8 august, sute de oameni s-au strâns la Catedrala din Funchal, deoarece au crezut că acolo va avea loc nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. Din nefericire pentru aceștia, în ziua respectivă a avut loc o altă nuntă, iar fanii au fost extrem de dezamăgiți. .