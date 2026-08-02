Sport

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, ultimele detalii despre „nunta secolului”. Când și unde va avea loc grandiosul eveniment

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-ar fi decis cu privire la ziua în care va avea loc nunta. Unde ar urma să aibă loc evenimentul mult așteptat.
Bogdan Mariș
02.08.2026 | 18:57
Cristiano Ronaldo si Georgina Rodriguez ultimele detalii despre nunta secolului Cand si unde va avea loc grandiosul eveniment
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Nunta lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) cu Georgina Rodriguez (32 de ani) ar urma să aibă loc în această lună în Madeira, insula natală a portughezului. FOTO: Hepta
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Nunta lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) cu Georgina Rodriguez (32 de ani) ar urma să aibă loc în această lună în Madeira, insula unde s-a născut superstarul portughez. Cei doi se află într-o relație de aproape un deceniu și au împreună doi copii. Ronaldo și partenera sa s-au logodit în august 2025.

Nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez ar urma să aibă loc pe insula natală a starului portughez

Publicația The Sun a dezvăluit că nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez ar urma să aibă loc în această lună. „Catedrala din Funchal, capitala insulei Madeira, a fost rezervată pentru o nuntă fastuoasă sâmbăta viitoare. Se pare că Ronaldo, în vârstă de 41 de ani – care a crescut în Funchal – și modelul Georgina Rodriguez, în vârstă de 32 de ani, au rezervat pentru recepție hotelul de cinci stele Savoy Palace, situat în apropiere.

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O sursă a declarat: ‘Oaspeții hotelului au fost informați că, vineri și sâmbătă, două etaje și mai multe zone ale barului vor fi indisponibile’ ”, au transmis britanicii. Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez în urmă cu un an, cu un inel de logodnă în valoare de aproximativ 4 milioane de dolari.

Într-un interviu oferit jurnalistului britanic Piers Morgan în 2025, Ronaldo anunța că nunta va avea loc după Cupa Mondială. „Ne dorim să facem nunta după Cupa Mondială, cu trofeul”, spunea portughezul. Din nefericire pentru experimentatul atacant, Portugalia a fost eliminată în optimile turneului final de eventuala campioană Spania.

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Cristiano Ronaldo „vânează” borna de 1000 de goluri

Cristiano Ronaldo a marcat de trei ori la Cupa Mondială din America de Nord, o „dublă” în partida cu Uzbekistan din grupe și o reușită din penalty în 16-imi contra Croației. Astfel, portughezul a ajuns la 476 de goluri în carieră, așadar acesta ar putea să atingă borna de 1.000 de goluri în sezonul 2026-2027, care ar putea fi ultimul al carierei.

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Atacantul ar urma să se retragă în curând de la echipa națională, însă va evolua în continuare la nivel de club pentru Al Nassr. Ronaldo mai are contract cu gruparea din Arabia Saudită până în vara anului viitor. Campioana en-titre din Saudi Pro League debutează în noua stagiune pe 15 august, cu un duel pe teren propriu contra celor de la Al Fateh.

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