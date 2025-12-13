Cristiano Ronaldo, star și la Hollywood?! Anunțul făcut de celebrul Vin Diesel

ADVERTISEMENT

a reușit să doboare recorduri și să scrie istorie în fotbal, însă acesta pare că nu vrea să se oprească din a atinge borne importante în viață.

Cristiano Ronaldo, apariție în filmul celebru de la Hollywood?

Lusitanul ar putea parte din distribuția filmului celebru deja Fast & Furious, lucru anunțat chiar de unul dintre actorii principali ai seriei, Vin Diesel. Americanul a postat pe rețelele sociale un mesaj prin care i-a pus pe jar pe fanii starului portughez, care acum se întreabă dacă este totul o glumă sau dacă Ronaldo chiar urmează să apară într-o producție de la Hollywood.

ADVERTISEMENT

„Toată lumea a întrebat dacă el o să apară în filmele Fast & Furios. Trebuie să vă spun că e un tip real. Am pregătit un rol și pentru Cristiano Ronaldo”, a scris Vin Diesel pe Instagram, unde a pus și o poză alături de starul portughez de la Al Nassr.

View this post on Instagram

ADVERTISEMENT

Ce spunea Cristiano Ronaldo despre dorința de a deveni actor

Cristiano Ronaldo a fost întrebat ce ar vrea să facă iar acesta a recunoscut că-l atrage ideea de a fi parte dintr-un film. Acesta chiar declara că e convins că poate să fie actor și că va începe cu roluri mici, pentru a se obișnui cu noua meserie.

ADVERTISEMENT

”Cred că a fi actor este o meserie diferită, una frumoasă, dar și dificilă. Sunt însă sigur că, mai devreme sau mai târziu, voi juca într-un film. Nu am nicio îndoială. Însă voi începe cu lucruri mici, pentru a câștiga experiență, iar apoi vom vedea. Viitorul este luminos”, a spus Cristiano Ronaldo într-un interviu acordat lui Piers Morgan.

Seria Fast & Furious, una dintre cele mai de succes din lume

După 24 de ani de adrenalină pe marele ecran, franciza Fast & Furious se pregătește să încheie una dintre cele mai longevive serii de acțiune din istoria cinematografiei. Ce a început în 2001 cu o poveste despre curse stradale ilegale a evoluat într‑un univers global de heist‑uri spectaculoase, misiuni imposibile și o „familie” de personaje care au captivat publicul din întreaga lume.

ADVERTISEMENT

Ultimul capitol oficial urmează să fie Fast & Furious 11, considerat de studiourile Universal Pictures drept finalul saga‑ei principale, încheind astfel povestea lui Dominic Toretto și a echipei sale după 11 filme pline de viteză, lupte și cascadorii incredibile.