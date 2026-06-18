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Cristiano Ronaldo, subiect de glume după Portugalia – RD Congo 1-1: ”O fi făcut două atingeri în careu și alte 19 la încălzire”

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a avut o prestație jalnică în meciul Portugalia - RD Congo 1-1. Tocmai această evoluție ștearsă a dat startul gumelor pe seama atacantului.
Traian Terzian
18.06.2026 | 07:00
Cristiano Ronaldo subiect de glume dupa Portugalia RD Congo 11 O fi facut doua atingeri in careu si alte 19 la incalzire
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Curg glumele pe seama lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), după evoluția ștearsp din Portugalia - RD Congo 1-1. Sursă foto: Hepta
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Cifrele lui Cristiano Ronaldo în partida Portugalia – RD Congo 1-1 arată clar că veteranul din atacul lusitanilor a prins una dintre cele mai slabe zile din cariera sa. A fost un moment foarte bun ca veteranul să ajungă ținta glumelor.

Val de glume pe seama lui Cristiano Ronaldo după Portugalia – RD Congo 1-1

Unul dintre cei care nu s-a putut abține să nu se amuze de startul mediocru avut de Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială 2026 a fost Basarab Panduru. Fostul internațional român a făcut și o comparație între portughez și marele său rival Leo Messi, autor al unui hattrick împotriva Algeriei.

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”Ronaldo pare că a rămas acasă. Are 21 de atingeri în statistici? Cine a făcut statisticile astea cred că e fan Cristiano Ronaldo. O fi făcut două atingeri în careu și alte 19 atingeri la încălzire. (n.r. – râde)

Ronaldo cred că îl ia de fraier pe Messi, dar nu știe ce îi pregătește. Am vorbit cu oameni din staff-ul lui Messi și vrea să participe și peste 10 ani la Cupa Mondială, să îl termine de tot de Ronaldo. 

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Nimeni nu se aștepta ca Messi să dea trei goluri cu Algeria, la fel ca la Cristiano nu știai dacă mai poate. Nimeni nu știe că dacă și-o face cu stângul cum vrea și când vrea, americanii îi acoperă dreptul că nu știu de stângul și așa a fost și cu Algeria. Pe stângul ăla când și-o pune nici nu se uită la poartă, a băgat capul în pământ și știa de două ore unde e poarta”, a declarat Panduru, la Prima Sport.

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Ce s-a întâmplat cu Ronaldo în primul joc de la CM 2026

Un alt component al Generației de Aur a României, Ilie Dumitrescu, a remarcat faptul că Ronaldo a stat numai în poziție de ofsaid, însă a încercat să-i găsească scuze marelui fotbalist portughez.

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”O echipă a Portugaliei cu jucători valoroși, care controlează bine jocul. O echipă cu calitate. Foarte greu să ajungă mingea la atacanți. Neto, în prima repriză, nicio acțiune individuală. Greu, foarte greu. Când nu găsești spațiul în spatele liniei.

Chiar dacă vorbim de Neves și Vitinha, poate cei mai buni mijlocași, plus Bruno Fernandes. Trei jucători care sunt la cel mai înalt nivel. Dacă experta în a ataca spații în spatele liniei, Spania, nu a reușit cu Capul Verde… Portugalia a avut un șut pe poartă, golul.

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Aici ai jucători cu calitate la duel unu la unu. Ronaldo nu și-a găsit locul. Mi s-a părut că se menaja. A stat numai în ofsaid. Cred că a fost puțină presiune pe el”, a spus Dumitrescu, la emisiunea a Fotbal European de la Digi Sport.

Tamaș și Alexa au pus și ei tunurile pe Ronaldo

Alți doi foști fotbaliști români, Gabi Tamaș și Dan Alexa, nu au ratat ocazia de a-l critica pe Cristiano Ronaldo pentru startul ratat de la Cupa Mondială și consideră că atacantul nu mai poate ajuta naționala Portugaliei.

”Foarte șters. Cel mai slab din naționala Portugaliei”, a afirmat Tamaș, în analiza pe care a făcut-o după întâlnirea Portugalia – RD Congo 1-1. ”Cu Ronaldo în teren, Portugalia e ca și cum evoluează cu un jucător în minus”, a precizat și Alexa.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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