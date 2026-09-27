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Cristiano Ronaldo avea în trecut un rating de 94 în seria de jocuri FIFA de la EA Sports, rebotezate EA FC, iar acum a ajuns acum la 84 în EA FC 27, ceea ce înseamnă că, potrivit creatorilor jocului, există o mulțime de fotbaliști considerați în prezent „mai buni” decât el. La 41 de ani, probabil că nici măcar CR7 nu s-ar supăra pe această statistică.

Cristiano Ronaldo nu mai este considerat printre cei mai buni jucători în jocul EA FC 27

Așadar, în timp ce își continuă cursa pentru atingerea bornei de 1.000 de goluri, perioada în care Ronaldo domina fotbalul mondial pare să fi rămas în urmă. Acest lucru se reflectă și în ratingurile EA FC, unde portughezul se află de mai mult timp într-o scădere constantă.

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și a pierdut câte un punct în fiecare an, până la FIFA 23, când ratingul său a scăzut brusc la 87. Odată cu începutul erei EA Sports FC, Ronaldo a primit un rating de 86, după care a coborât la 85 atât în FC 25, cât și în FC 26. Acum, odată cu lansarea noului joc, portughezul a mai pierdut un punct și a ajuns la 84. Astfel, lista fotbaliștilor cu un rating superior este una foarte lungă.

Fără spoilere majore, putem remarca cum rivalul lui Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ocupă locul 15 în top, din acest joc, care încearcă să reflecte realitatea pe cât de mult posibil, potrivit

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Iată cine se află înaintea starului portughez în faimosul joc al EA Sports

Cristiano Ronaldo este al 97-lea fotbalist ca și valoare din joc, însă între el (locul 97) și Bradley Barcola (locul 66) există o diferență minimă (rating de 84 vs. 85).

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97. Cristiano Ronaldo – 84

96. Marc Guehi – 85

95. Deniz Undav – 85

94. Hugo Ekitike – 85

93. Granit Xhaka – 85

92. Serhou Guirassy – 85

91. Cole Palmer – 85

90. Youri Tielemans – 85

89. Luka Modric – 85

88. Kevin De Bruyne – 85

87. Victor Osimhen – 85

86. Jules Kounde – 85

85. Marcus Thuram – 85

84. Antoine Semenyo – 85

83. Unai Simon – 85

82. Eric Garcia – 85

81. Ruben Neves – 85

80. Grimaldo – 85

9. Marcos Llorente – 85

78. Hakan Calhanoglu – 85

77. Emiliano Martinez – 85

76. Mile Svilar – 85

75. Konrad Laimer – 85

74. Josko Gvardiol – 85

73. Ryan Gravenberch – 85

72. Jordan Pickford – 85

71. Sandro Tonali – 85

70. Adrien Rabiot – 85

69. Felix Nmecha – 85

68. Fermin – 85

67. Paulo Dybala – 85

66. Bradley Barcola – 85

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Diferența între primii 90 de jucători din EA FC 27 este foarte mică și uneori pare subiectivă

Urmează zeci de jucători, din nou despărțiți la mustață, sau chiar la egalitate, între Frenkie de Jong (locul 65, rating 85) și Jude Bellingham (locul 11, rating 90).

65. Frenkie de Jong – 86

64. Florian Wirtz – 86

63. Rayan Cherki – 86

62. Viktor Gyokeres – 86

61. Martin Odegaard – 86

60. Alessandro Bastoni – 86

59. Marco Carnesecchi – 86

58. Alexander Isak – 86

57. Diogo Costa – 86

56. Joan Garcia – 86

55. Bremer – 86

54. Enzo Fernandez – 86

53. Bruno Guimaraes – 86

52. Dominik Szoboszlai – 86

51. Moises Caicedo – 86

50. Federico Dimarco – 86

49. Scott McTominay – 86

48. Cucurella – 86

47. Pau Cubarsi – 86

46. Julian Alvarez – 86

45. Desire Doue – 86

44. Fabian Ruiz – 86

43. Jamal Musiala – 87

42. Bukayo Saka – 87

41. Jonathan Tah – 87

40. Nicolo Barella – 87

39. Gregor Kobel – 87

38. Ruben Dias – 87

37. Mohamed Salah – 87

36. Nico Schlotterbeck – 87

35. Marquinhos – 87

34. Federico Valverde – 87

33. Alisson – 87

32. Mike Maignan – 87

31. Dayot Upamecano – 87

30. Lautaro Martínez – 87

29. Jan Oblak – 88

28. Virgil van Dijk – 88

27. Luis Diaz – 88

26. Achraf Hakimi – 88

25. Declan Rice – 88

24. David Raya – 88

23. Joshua Kimmich – 88

22. Raphinha – 88

21. Joao Neves – 88

20. William Saliba – 88

19. Gianluigi Donnarumma – 89

18. Willian Pacho – 89

17. Gabriel – 89

16. Bruno Fernandes – 89

15. Lionel Messi – 89

14. Vinicius Junior – 89

13. Nuno Mendes – 89

12. Khvicha Kvaratskhelia – 89

11. Jude Bellingham – 90

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Care sunt cei mai buni 10 jucători din Jude EA FC 27? Messi și Ronaldo nu mai prind topul

Lucrurile vin cu adevărat mai interesante când analizăm top 10, deși între Vitinha (locul 10) și „regii” Mbappe și Haaland (91) diferența e, din nou, minimă.

10. Vitinha – 90

9. Pedri – 90

8. Thibaut Courtois – 90

7. Michael Olise – 90

6. Rodri – 90

5. Ousmane Dembele – 90

4. Harry Kane – 90

3. Lamine Yamal – 90

2. Erling Haaland – 91

1. Kylian Mbappe – 91