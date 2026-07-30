Cristiano Ronaldo, apariție surprinzătoare alături de iubita sa, Georgina Rodriguez: ”Momente care merită să fie amintite”

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Au una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, Cristiano Ronaldo declarându-se cucerit de iubita sa, Georgina Rodriguez. Descoperă modul unic în care a fost surprins de această dată fotbalistul portughez, care este căpitanul echipei Al-Nassr.

Cum au apărut Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo (41 ani) este un familist convins, având numai cuvinte de laudă pentru partenera sa de viață. Georgina Rodriguez (32 ani) l-a fermecat în urmă cu 10 ani, iar de atunci sunt inseparabili. Relația lor s-a consolidat prin venirea pe lume a doi copii, Alana Martina (născută în 2017) și Bella Esmeralda (născută în 2022).

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În plus, jucătorul mai are 3 copii care s-au născut cu ajutorul unor mame surogat. E vorba de Cristiano Ronaldo Jr., care are 16 ani, și gemenii Eva și Mateo, în vârstă de 9 ani. Fotbalistul postează rar imagini cu cei mici, însă nu la fel se poate spune despre aleasa inimii sale. De curând cei doi .

Ulterior, cuplul s-a bucurat de timp de calitate, în apropierea casei pe care o dețin în Emiratele Unite Arabe, potrivit publicației . Logodnica jucătorului portughez a împărtășit un moment unic din sânul familiei sale. A distribuit mai multe fotografii în spațiul online, după ce a mers cu cei mici pe un teren de golf, unde s-au destins total.

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Îmbrăcată cu un top roz și colanți scurți în aceeași nuanță Georgina Rodriguez a dorit să facă trimitere la noua sa afacere. Astfel, iubita lui Cristiano Ronaldo le-a amintit tuturor că brandul de haine lansat recent este unul în care s-a implicat enorm. Frumoasa brunetă consideră că marca este ideală pentru cei care adoră să facă diferite activități fizice.

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„Mimoa s-a născut pentru a însoți viața așa cum este: în mișcare, alături de familie și înconjurată de momente care merită să fie amintite”, a notat celebra influenceriță, pe contul personal de Instagram. În poze atât starul portughez, cât și vedeta merg desculți prin iarba de pe terenul de golf.

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Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo, afaceri pe bandă rulantă

Cristiano Ronaldo este întrebat frecvent când se retrage din fotbal. Momentan, se vehiculează că . Jurnaliștii de la The Sun susțin că ultimul meci în care va juca celebrul sportiv ar urma să fie disputat în luna septembrie a acestui an, chiar în țara sa natală.

Până acum starul nu a făcut niciun anunț oficial. Fotbalistul preferă să se focuseze pe carieră, sportul fiind marea sa pasiune. Cu toate acestea, are afaceri de milioane de euro împreună cu viitoarea sa soție, Georgina Rodriguez. Atacantul are un brand de lenjerie intimă, dar și o marcă care produce încălțăminte, parfumuri și ochelari de soare.

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În plus, are un parteneriat creat cu lanțul hotelier internațional Pestana Hotel Group, care are locații în Lisabona, Madrid, New York și Marrakech. E co-fondator al unui lanț de clinici medicale de transplant capilar, care poartă numele Insparya. De asemenea, a făcut investiții în imobiliare, săli de fitness și cluburi de padel.

Mai mult, Cristiano Ronaldo are acțiuni în tehnologie și diferite platforme, precum și o casă de producție media și film. Pe de altă parte, iubita sa are multiple parteneriate de imagine cu branduri de lux. Bruneta are inclusiv propriul brand de haine sport, Mimoa. Georgina Rodriguez e și protagonista unui documentar de pe Netflix, intitulat Soy Georgina.