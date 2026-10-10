Cristiano Ronaldo, suspendat oficial de la naționala Portugaliei!

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) trece printr-unul dintre cele mai tensionate momente ale carierei sale la echipa națională. Federația Portugheză de Fotbal a deschis oficial o procedură disciplinară împotriva căpitanului lusitan și a decis suspendarea sa provizorie, asta după ce atacantul a părăsit cantonamentul primei reprezentativei înaintea partidei cu Danemarca din UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo, suspendat provizoriu de Federația Portugheză de Fotbal!

Cazul a fost considerat urgent și urmează să fie analizat de Comisia de Instrucție Disciplinară a Federației. Deocamdată, nu a fost comunicată o sancțiune definitivă, însă regulamentul permite inclusiv o suspendare de mai multe luni. Ronaldo și-a recunoscut responsabilitatea pentru gestul său și a transmis că este pregătit să accepte consecințele.

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Potrivit informațiilor publicate de presa portugheză și confirmate de Reuters, Federația Portugheză de Fotbal (FPF) a deschis o procedură disciplinară împotriva lui , în urma evenimentelor raportate pe 7 octombrie 2026. Dosarul a primit caracter de urgență, iar forul a decis aplicarea unei suspendări preventive neautomate, distincte de suspendarea provizorie automată care intervenise până la deschiderea procedurii. Cazul a fost înaintat Comisiei de Instrucție Disciplinară, iar detaliile anchetei nu vor fi făcute publice până la finalizarea acestei etape. Până la momentul publicării, Federația nu a anunțat verdictul definitiv și nici durata unei eventuale suspendări.

Miza disciplinară este una importantă. Potrivit regulamentului Federației Portugheze de Fotbal, un jucător convocat în mod regulamentar care părăsește fără justificare o activitate a echipei naționale poate primi o suspendare cuprinsă între una și șase luni. În cazul fotbaliștilor profesioniști, regulamentul prevede și o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de euro. Acestea sunt limitele prevăzute de regulament, nu sancțiuni deja aplicate definitiv lui Ronaldo. Durata pedepsei va depinde de analiza faptelor și de decizia organismelor disciplinare competente.

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Cristiano Ronaldo și-a cerut scuze după plecarea din cantonamentul Portugaliei

Înainte ca Federația să anunțe suspendarea provizorie, Cristiano Ronaldo a publicat un mesaj amplu în care și-a prezentat propria versiune asupra și a recunoscut că gestul său trebuie să aibă consecințe. Căpitanul Portugaliei și-a cerut scuze pentru faptul că nu i-a salutat pe suporteri după partida cu Norvegia și pentru că și-a părăsit colegii înaintea meciului cu Danemarca.

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Un aspect important este că Ronaldo nu a anunțat retragerea de la echipa națională. Dimpotrivă, atacantul a transmis că rămâne disponibil pentru convocări după executarea oricărei suspendări care i-ar putea fi aplicate. Fotbalistul a recunoscut inclusiv că statutul său de căpitan implică o responsabilitate suplimentară și că federația trebuie să decidă ce măsuri se impun.

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Comunicatul oficial al FPF în cazul lui Cristiano Ronaldo

Oficialii lusitani au furnizat următoarele informații: „Deschiderea procedurii disciplinare împotriva lui Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, prin decizia Federației Portugheze de Fotbal din 9 octombrie 2026, cu scopul de a stabili o eventuală relevanță disciplinară a faptelor semnalate pe 07 octombrie 2026.

Fără a aduce atingere suspendării preventive automate la care jucătorul a fost supus până la data deschiderii anchetei, a fost dictată suspendarea preventivă non-automată a acestuia și i s-a atribuit un caracter de urgență dosarului. Cazul a fost transmis pe 10 octombrie de 2026 către Comisia de Disciplină din cadrul Federației, urmând ca detaliile să rămână confidențiale până la finalizarea cercetărilor”.