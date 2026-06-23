Cristiano Ronaldo, „Terminatorul” de la Cupa Mondială! Mesajul viral de la finalul meciului: „M-am întors”

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost doar o umbră în primul meci de la Campionatul Mondial, în care Portugalia nu a reușit să strălucească împotriva RD Congo. Portughezul s-a revanșat în partida cu Uzbekistan, în care a jucat foarte bine și a reușit să înscrie de două ori. Lusitanul a simțit că s-a aflat într-o formă de zile mari și a transmis mesajul făcut celebru de Arnold Schwarzenegger în filmul „Terminator”.

Cristiano Ronaldo, în culmea fericirii după Portugalia – Uzbekistan 5-0. Portughezul a transmis un mesaj chiar de pe gazon

Startul acestei ediții de Campionat Mondial a scos la rampă toate vedetele naționalelor. Lionel Messi a deschis spectacolul cu un hat-trick împotriva Algeriei, după care a fost urmat de Kylian Mbappe, Erling Haaland și Harry Kane, toți cu câte o „dublă” în primul meci.

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Dintre toți marcatorii de top de la turneul final, iar lumea nu a ratat ocazia să-l critice. Presiunea de pe umerii săi a fost enormă între cele două meciuri, iar lusitanul CR7 a înscris de două ori și a fost foarte activ în joc, iar la final a transmis un mesaj pe care Arnold Schwarzenegger l-a făcut celebru în filmul „Terminator”: „M-am întors! M-am întors!”, a repetat starul Portugaliei, în timp ce toate camerele erau ațintite asupra sa.

Cristiano Ronaldo I'm back I'm back 🐐 🐐 🐐 🐐 — MVP (@SphepheloGhetto)

Cristiano Ronaldo a explicat reacția de pe gazon: „Ca să nu mă uite!”

Imediat după meci, Cristiano Ronaldo a vorbit cu jurnaliștii prezenți la stadion și și-a explicat replica. Întrebat de ce a ales să spună aceste cuvinte în fața camerelor imediat după meci, lusitanul a replicat „Ca să nu mă uite!”.

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„Sunt foarte fericit, dar cel mai important este munca pe care a depus-o echipa și încrederea pe care am avut-o. În timpul săptămânii am fost criticați din toate părțile, știam că se va întâmpla așa, însă echipa a muncit foarte bine și am progresat mult. Uneori, răul aduce și ceva bun. Este întotdeauna frumos să dobori recorduri, însă cel mai important este să ajut echipa să-și atingă obiectivele. Acum obiectivul era calificarea în faza eliminatorie. Cu patru puncte, cred că suntem deja calificați. Sunt foarte fericit.

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Dumnezeu îi ajută pe cei care muncesc. Știam că și colegii mei mă vor ajuta. A fost o săptămână dificilă, o săptămână întunecată. Părea că lumea mă retrăsese deja din fotbal, dar am rezistat, așa cum am făcut mereu, pentru că am încredere în munca mea. A fost greu, trebuie să recunosc, dar ne-am întors!”, a adăugat Cristiano Ronaldo.

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Cum arată topul marcatorilor de la Campionatul Mondial în acest moment

Deși a înscris de două ori în meciul de marți seară, Cristiano Ronaldo mai are mult până să-i poată ajunge pe principalii marcatori de la acest turneu final, iar următorul meci al Portugaliei va fi unul destul de dificil, contra Columbiei. Pe lângă foarte mulți fotbaliști care au bifat deja două reușite, alți cinci atacanți se detașează de restul plutonului.

Pe locul 5 se situează Jonathan David (Canada), care a înscris un hat-trick în poarta Qatarului în etapa a 2-a. Următorul în top, tot cu trei goluri dar și cu două assisturi, este surpriza plăcută din lotul Germaniei, Deniz Undav. Locurile 2 și 3 sunt ocupate de Erling Haaland (Norvegia) și Kylian Mbappe (Franța), ambii cu câte patru goluri, în timp ce lider este Lionel Messi, cu 5 goluri în două etape.