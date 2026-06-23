Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Cristiano Ronaldo, „Terminatorul” de la Cupa Mondială! Mesajul viral de la finalul meciului: „M-am întors”

După ce a fost blamat de foarte multă lume, Cristiano Ronaldo a închis gura contestatarilor cu un meci foarte bun în Portugalia - Uzbekistan 5-0. Ce mesaj a transmis la finalul partidei
Ciprian Păvăleanu
23.06.2026 | 22:42
Cristiano Ronaldo Terminatorul de la Cupa Mondiala Mesajul viral de la finalul meciului Mam intors
ULTIMA ORĂ
Ce mesaj a transmis Cristiano Ronaldo în fața camerei imediat după Portugalia - Uzbekistan 5-0. Foto: colaj fanatik
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost doar o umbră în primul meci de la Campionatul Mondial, în care Portugalia nu a reușit să strălucească împotriva RD Congo. Portughezul s-a revanșat în partida cu Uzbekistan, în care a jucat foarte bine și a reușit să înscrie de două ori. Lusitanul a simțit că s-a aflat într-o formă de zile mari și a transmis mesajul făcut celebru de Arnold Schwarzenegger în filmul „Terminator”.

Cristiano Ronaldo, în culmea fericirii după Portugalia – Uzbekistan 5-0. Portughezul a transmis un mesaj chiar de pe gazon

Startul acestei ediții de Campionat Mondial a scos la rampă toate vedetele naționalelor. Lionel Messi a deschis spectacolul cu un hat-trick împotriva Algeriei, după care a fost urmat de Kylian Mbappe, Erling Haaland și Harry Kane, toți cu câte o „dublă” în primul meci.

ADVERTISEMENT

Dintre toți marcatorii de top de la turneul final, Cristiano Ronaldo a fost singurul care a „șomat” în prima etapă, iar lumea nu a ratat ocazia să-l critice. Presiunea de pe umerii săi a fost enormă între cele două meciuri, iar lusitanul a răbufnit după ce a făcut un meci foarte bun împotriva Uzbekistanului. CR7 a înscris de două ori și a fost foarte activ în joc, iar la final a transmis un mesaj pe care Arnold Schwarzenegger l-a făcut celebru în filmul „Terminator”: „M-am întors! M-am întors!”, a repetat starul Portugaliei, în timp ce toate camerele erau ațintite asupra sa.

Cristiano Ronaldo a explicat reacția de pe gazon: „Ca să nu mă uite!”

Imediat după meci, Cristiano Ronaldo a vorbit cu jurnaliștii prezenți la stadion și și-a explicat replica. Întrebat de ce a ales să spună aceste cuvinte în fața camerelor imediat după meci, lusitanul a replicat „Ca să nu mă uite!”.

ADVERTISEMENT
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Digi24.ro
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”

„Sunt foarte fericit, dar cel mai important este munca pe care a depus-o echipa și încrederea pe care am avut-o. În timpul săptămânii am fost criticați din toate părțile, știam că se va întâmpla așa, însă echipa a muncit foarte bine și am progresat mult. Uneori, răul aduce și ceva bun. Este întotdeauna frumos să dobori recorduri, însă cel mai important este să ajut echipa să-și atingă obiectivele. Acum obiectivul era calificarea în faza eliminatorie. Cu patru puncte, cred că suntem deja calificați. Sunt foarte fericit.

ADVERTISEMENT
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”
Digisport.ro
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”

Dumnezeu îi ajută pe cei care muncesc. Știam că și colegii mei mă vor ajuta. A fost o săptămână dificilă, o săptămână întunecată. Părea că lumea mă retrăsese deja din fotbal, dar am rezistat, așa cum am făcut mereu, pentru că am încredere în munca mea. A fost greu, trebuie să recunosc, dar ne-am întors!”, a adăugat Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT

Cum arată topul marcatorilor de la Campionatul Mondial în acest moment

Deși a înscris de două ori în meciul de marți seară, Cristiano Ronaldo mai are mult până să-i poată ajunge pe principalii marcatori de la acest turneu final, iar următorul meci al Portugaliei va fi unul destul de dificil, contra Columbiei. Pe lângă foarte mulți fotbaliști care au bifat deja două reușite, alți cinci atacanți se detașează de restul plutonului.

Pe locul 5 se situează Jonathan David (Canada), care a înscris un hat-trick în poarta Qatarului în etapa a 2-a. Următorul în top, tot cu trei goluri dar și cu două assisturi, este surpriza plăcută din lotul Germaniei, Deniz Undav. Locurile 2 și 3 sunt ocupate de Erling Haaland (Norvegia) și Kylian Mbappe (Franța), ambii cu câte patru goluri, în timp ce lider este Lionel Messi, cu 5 goluri în două etape.

ADVERTISEMENT
1.98 este cota BETANO pentru „2 solist” în meciul Columbia - Portugalia
Leo Messi şi Cristiano Ronaldo au incendiat Cupa Mondială! Recordurile deţinute de cei...
Fanatik
Leo Messi şi Cristiano Ronaldo au incendiat Cupa Mondială! Recordurile deţinute de cei mai mari rivali din fotbal
Gala RXF Next Fighter 31 Live Video pe VOYO. Daniel Chiriţă l-a învins...
Fanatik
Gala RXF Next Fighter 31 Live Video pe VOYO. Daniel Chiriţă l-a învins pe Justiţiarul de Berceni: „Pregătirea fizică și inima mea de lup au contat”
Georgina Rodriguez, reacție superbă după recordul lui Ronaldo! Ce a postat pe Instagram
Fanatik
Georgina Rodriguez, reacție superbă după recordul lui Ronaldo! Ce a postat pe Instagram
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
BREAKING | E gata: Tănase pleacă de la FCSB! Unde se transferă
iamsport.ro
BREAKING | E gata: Tănase pleacă de la FCSB! Unde se transferă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!