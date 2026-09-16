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Al Nassr traversează o perioadă complicată. După ce a început sezonul cu 5 victorii, formația la care evoluează Cristiano Ronaldo (41 de ani) are doar un succes în ultimele 4 jocuri, iar la debutul în noul sezon al AFC Champions League Elite a fost spulberată de Al Ain cu 4-0. Ange Postecoglou (61 de ani), antrenorul lui Al Nassr, s-a contrat la finalul meciului cu un jurnalist care l-a criticat pe superstarul portughez.

Ange Postecoglou s-a contrat cu un jurnalist care l-a criticat pe Cristiano Ronaldo

Integralist în meciul , Cristiano Ronaldo a avut o evoluție ștearsă, iar un jurnalist a scos în evidență acest lucru la conferința de presă de la finalul jocului. Criticile nu au fost pe placul antrenorului Ange Postecoglou, care a sărit în apărarea portughezului. „Cristiano a marcat deja 3 goluri, deși a avut o pregătire limitată în presezon. Nu e despre jucători, jucătorii dau totul. Sunt fotbaliști foarte buni, cu personalitate.

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Responsabilitatea este a mea. Dar nu ar trebui să spui astfel de lucruri despre cineva care încă oferă un exemplu tuturor. Ar trebui să ai grijă când spui astfel de lucruri despre oameni care și-au construit cariera pe sacrificii făcute pentru a juca în continuare.

Poți să mă critici pe mine, nu e o problemă. (n.r. despre forma sa actuală) Nu a marcat în trei meciuri din acest sezon? Nu a avut ocazii astăzi?”, a spus australianul. „În ultimele 3 meciuri nu a făcut nimic”, a afirmat jurnalistul, iar replica lui Postecoglou a sosit imediat: „Nu a făcut nimic?! Te-ai uitat la un alt meci”.

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Ange Postecoglou defended Cristiano Ronaldo when a reporter questioned the player following an Al-Nassr defeat 🗣️ — Football on TNT Sports (@footballontnt)

Cristiano Ronaldo, convocat la naționala Portugaliei pentru meciurile din Liga Națiunilor? Când va fi făcut anunțul

Portugalia va disputa în septembrie și octombrie primele patru jocuri din grupa A4 a Ligii Națiunilor, iar ar putea să facă parte din lotul convocat de fostul său antrenor de la Al Nassr, Jorge Jesus. Federația a dezvăluit că lotul va fi anunțat vineri, 18 septembrie. Iată cum arată programul Portugaliei în Liga Națiunilor, cu mențiunea că toate jocurile se vor disputa începând cu ora României 21:45:

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