Sport

Antrenorul lui Cristiano Ronaldo, dialog tensionat cu un jurnalist: „N-a făcut nimic!” / „Te-ai uitat la alt meci”

Cristiano Ronaldo a avut o evoluție ștearsă în meciul pe care Al Nassr l-a pierdut cu 0-4 contra lui Al Ain, iar antrenorul portughezului, Ange Postecoglou, s-a contrat cu un jurnalist după finalul jocului.
Bogdan Mariș
16.09.2026 | 22:30
Antrenorul lui Cristiano Ronaldo dialog tensionat cu un jurnalist Na facut nimic Teai uitat la alt meci
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Ange Postecoglou (61 de ani), antrenorul lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) de la Al Nassr, s-a contrat cu un jurnalist care l-a criticat pe starul portughez. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Al Nassr traversează o perioadă complicată. După ce a început sezonul cu 5 victorii, formația la care evoluează Cristiano Ronaldo (41 de ani) are doar un succes în ultimele 4 jocuri, iar la debutul în noul sezon al AFC Champions League Elite a fost spulberată de Al Ain cu 4-0. Ange Postecoglou (61 de ani), antrenorul lui Al Nassr, s-a contrat la finalul meciului cu un jurnalist care l-a criticat pe superstarul portughez.

Ange Postecoglou s-a contrat cu un jurnalist care l-a criticat pe Cristiano Ronaldo

Integralist în meciul Al Ain – Al Nassr 4-0, Cristiano Ronaldo a avut o evoluție ștearsă, iar un jurnalist a scos în evidență acest lucru la conferința de presă de la finalul jocului. Criticile nu au fost pe placul antrenorului Ange Postecoglou, care a sărit în apărarea portughezului. „Cristiano a marcat deja 3 goluri, deși a avut o pregătire limitată în presezon. Nu e despre jucători, jucătorii dau totul. Sunt fotbaliști foarte buni, cu personalitate.

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Responsabilitatea este a mea. Dar nu ar trebui să spui astfel de lucruri despre cineva care încă oferă un exemplu tuturor. Ar trebui să ai grijă când spui astfel de lucruri despre oameni care și-au construit cariera pe sacrificii făcute pentru a juca în continuare.

Poți să mă critici pe mine, nu e o problemă. (n.r. despre forma sa actuală) Nu a marcat în trei meciuri din acest sezon? Nu a avut ocazii astăzi?”, a spus australianul. „În ultimele 3 meciuri nu a făcut nimic”, a afirmat jurnalistul, iar replica lui Postecoglou a sosit imediat: „Nu a făcut nimic?! Te-ai uitat la un alt meci”.

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