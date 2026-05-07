Sport

Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de borna 1000! De câte goluri mai are nevoie după ce a înscris din nou. Video

Cristiano Ronaldo a înscris din nou pentru Al-Nassr și numărul de goluri pentru a-și atinge obiectivul este tot mai mic! De câte ori mai trebuie să înscrie superstarul portughez
Ciprian Păvăleanu
07.05.2026 | 23:44
Cristiano Ronaldo tot mai aproape de borna 1000 De cate goluri mai are nevoie dupa ce a inscris din nou Video
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo a marcat golul cu numărul 971 al carierei. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo (41 de ani) are un nou sezon cu foarte multe goluri pentru Al-Nassr. Odată cu vârsta, lusitanul s-a transformat într-un adevărat „număr 9”, chiar dacă el a construit un brand uriaș în jurul numărului 7. Atacantul portughez a înscris din nou în Arabia Saudită și mai are nevoie de doar 29 de goluri pentru a atinge borna 1000.

De câte goluri mai are nevoie Cristiano Ronaldo pentru a ajunge la 1000 de reușite

Așa cum spunea într-un interviu din urmă cu mai mulți ani, Cristiano Ronaldo nu urmărește recorduri, ci recordurile îl urmăresc pe el. Portughezul a atins vârsta de 41 de ani însă continuă să joace meci de meci pentru Al-Nassr, chiar dacă în multe dintre partide alege să părăsească terenul în repriza secundă, pentru a nu risca nicio accidentare înainte de ultimul său turneu final de Campionat Mondial.

ADVERTISEMENT

După ce echipa sa a pierdut în etapa precedentă, cu Al-Qadsiah, Al-Nassr s-a impus cu 4-2 împotriva lui Al-Shabab, însă alt portughez a fost omul meciului. Joao Felix a marcat un hat-trick, în timp ce conaționalul său a marcat golul de 3-1. Cu acest gol, fostul atacant al lui Real Madrid ajunge la 971 de reușite și mai are nevoie de doar 29 de reușite pentru a ajunge la 1000 de goluri în carieră.

Cristiano Ronaldo, foarte aproape de primele trofee pentru Al-Nassr

În acest sezon, Cristiano Ronaldo ar putea bifa primele trofee de când a venit în campionatul Arabiei Saudite. Al-Nassr va juca în finala din Champions League 2, competiție echivalentă cu Europa League, iar în campionat se află pe prima poziție, la cinci puncte distanță de Al-Hilal, însă cu un meci mai mult.

ADVERTISEMENT
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24.ro
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier

Cele două vor avea și o partidă directă în penultima etapă a sezonului, iar acel meci ar putea fi decisiv în ceea ce privește încoronarea campioanei. Dacă Al-Hilal își va câștiga meciul din această etapă, atunci ar veni la două puncte în spatele liderului, iar o victorie în meciul direct i-ar aduce în vârful clasamentului, cu o singură etapă rămasă de disputat.

ADVERTISEMENT
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a...
Digisport.ro
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Ce business de succes a lansat Mircea Lucescu chiar în 2026, înainte de...
Fanatik
Ce business de succes a lansat Mircea Lucescu chiar în 2026, înainte de deces. Cine conduce acum afacerea
Victor Pițurcă, dezvăluiri tari după petrecerea Stelei: „Se vor semna niște documente. Lucrurile...
Fanatik
Victor Pițurcă, dezvăluiri tari după petrecerea Stelei: „Se vor semna niște documente. Lucrurile s-au mișcat”
Yamato Zaharia revine în cușcă și promite să își zdrobească adversarul: „O să-i...
Fanatik
Yamato Zaharia revine în cușcă și promite să își zdrobească adversarul: „O să-i iau penele și le agăț în camera trofeelor”. Exclusiv
Tags:
Parteneri
Banciu, verdict dur despre cel mai puternic om al lumii: 'Este un psihopat!'
iamsport.ro
Banciu, verdict dur despre cel mai puternic om al lumii: 'Este un psihopat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!