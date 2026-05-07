Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de borna 1000! De câte goluri mai are nevoie după ce a înscris din nou. Video

Cristiano Ronaldo (41 de ani) are un nou sezon cu foarte multe goluri pentru Al-Nassr. Odată cu vârsta, lusitanul s-a transformat într-un adevărat „număr 9”, chiar dacă el a construit un brand uriaș în jurul numărului 7. Atacantul portughez a înscris din nou în Arabia Saudită și mai are nevoie de doar 29 de goluri pentru a atinge borna 1000.

De câte goluri mai are nevoie Cristiano Ronaldo pentru a ajunge la 1000 de reușite

Așa cum spunea într-un interviu din urmă cu mai mulți ani, Cristiano Ronaldo nu urmărește recorduri, ci recordurile îl urmăresc pe el. Portughezul a atins vârsta de 41 de ani însă continuă să joace meci de meci pentru Al-Nassr, chiar dacă în multe dintre partide alege să părăsească terenul în repriza secundă, pentru a nu risca nicio accidentare înainte de ultimul său turneu final de Campionat Mondial.

Al-Nassr s-a impus cu 4-2 împotriva lui Al-Shabab, însă alt portughez a fost omul meciului. Joao Felix a marcat un hat-trick, în timp ce conaționalul său a marcat golul de 3-1. Cu acest gol, fostul atacant al lui Real Madrid ajunge la 971 de reușite și mai are nevoie de doar 29 de reușite pentru a ajunge la 1000 de goluri în carieră.

⚽️ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧 ! Cristiano Ronaldo 🐐 ONE CHANCE, BANG. ☝️ BUT NUMÉRO 971 POUR LE GOAT ⚽️ 75’ | Al Shabab 1 – 3 Al Nassr — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL)

Cristiano Ronaldo, foarte aproape de primele trofee pentru Al-Nassr

În acest sezon, Cristiano Ronaldo ar putea bifa primele trofee de când a venit în campionatul Arabiei Saudite. competiție echivalentă cu Europa League, iar în campionat se află pe prima poziție, la cinci puncte distanță de Al-Hilal, însă cu un meci mai mult.

Cele două vor avea și o partidă directă în penultima etapă a sezonului, iar acel meci ar putea fi decisiv în ceea ce privește încoronarea campioanei. Dacă Al-Hilal își va câștiga meciul din această etapă, atunci ar veni la două puncte în spatele liderului, iar o victorie în meciul direct i-ar aduce în vârful clasamentului, cu o singură etapă rămasă de disputat.