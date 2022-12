Cristiano Ronaldo, un car de nervi pentru statutul de rezervă. Georgina a reacționat imediat

Ieșirea nu tocmai fair-play din meciul cu Coreea de Sud, dar și prestațiile deloc reușite în grupă, i-au adus lui Cristiano Ronaldo statutul de rezervă în . O decizie care, prin prestația sa, , înlocuitorul starului lusitan, a justificat-o cu un hat-trick. Dar pe care Cristiano nu a digerat-o.

Cristiano Ronaldo s-a rățoit la un jucător sud-coreean în ultimul meci din grupe. Deranjat că acesta îi cerea să părăsească mai repede terenul în momentul schimbării.

Un gest care n-a fost pe placul selecționerului Fernando Santos. Și nici al fanilor de-acasă. Dovadă că într-un sondaj realizat de A Bola, aceștia au spus că ar merita să fie pedepsit cu netitularizarea.

Santos spune că nu incidentul cu pricina l-a determinat să acționeze. Poate. Cert este că obișnuitul căpitan al echipei a privit de pe bancă două treimi din jocul cu Elveția, din optimile Cupei Mondiale. În timp ce, pe teren, înlocuitorul său, Goncalo Ramos, era letal.

Fără îndoială, lui Cristiano Ronaldo nu i-a căzut bine acest lucru. Iar mimica feței sale, surprinsă de camerele de luat vederi, a fost sugestivă.

Atât în momentul în care era pe bancă, dar și atunci când a intrat pe teren, în minutul 72, în special la cererea fanilor, care i-au scandat numele îndelung, Moment în care a zîmbit ironic.

Și nu a fost totul. La finalul partidei, deși suporterii erau cei care, practic, l-au cerut în teren, Cristiano Ronaldo i-a salutat în fugă. Iar apoi, în timp ce colegii celebrau succesul, alături de mulțimea în delir, a plecat către vestiare.

