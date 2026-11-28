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Cristiano Ronaldo și-a calculat greșit pașii în încercarea de a pivota și a ajuns întins pe gazon, într-o fază care a atras atenția celor din tribune. La scurt timp, momentul a devenit viral și pe rețelele sociale.

Cristiano Ronaldo a alunecat și a căzut la meciul Al Hazem – Al Nassr

Faza cu pricina s-a petrecut în timpul primei reprize. și a încercat să se întoarcă cu fața la poartă, moment în care s-a prăbușit neașteptat pe gazon. Faza a fost una fără contact cu un adversar, astfel că explicații sunt foarte puține.

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Din fericire, căzătura nu a avut urmări serioase. Ronaldo s-a ridicat rapid, fără să solicite intervenția medicilor și a revenit în joc. Nu înainte de a gesticula și de a privi dezamăgit spre gazon.

Cristiano Ronaldo are 41 de ani și rămâne una dintre cele mai urmărite personalități din fotbalul mondial, astfel că orice moment neobișnuit în care este implicat ajunge rapid în atenția fanilor. Mai ales gesturi sau faze mai puțin întâlnite în perioada de vârf a carierei sale, care ajung să stârnesc numeroase reacții în mediul online. Așadar, alunecarea portughezului a devenit rapid virală, imaginile fiind distribuite masiv pe rețelele sociale.

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Cristiano Ronaldo slips in the middle of the pitch and rises up quickly. https://t.co/Yrqvh4lYAB — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune)

Ronaldo, în drum spre borna 1.000!

Cristiano Ronaldo continuă să scrie istorie în fotbalul mondial și se apropie de o bornă impresionantă. de goluri marcate în cariera sa, fiind tot mai aproape de pragul simbolic de 1.000 de reușite. Atacantul lui Al-Nassr rămâne în cursa pentru această performanță, iar fiecare gol înscris îl apropie de un moment fără precedent în fotbal.