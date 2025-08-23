Sport

Cristiano Ronaldo, unic în istoria fotbalului! A bătut un nou record, dar a rămas fără trofeu cu Al Nassr

Cristiano Ronaldo a mai doborât un record istoric în fotbal. Este primul fotbalist care marchează peste 100 de goluri pentru patru formaţii diferite şi echipa naţională.
Marian Popovici
23.08.2025 | 17:50
Cristiano Ronaldo unic in istoria fotbalului A batut un nou record dar a ramas fara trofeu cu Al Nassr
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo, unic în istoria fotbalului! A bătut un nou record, dar a rămas fără trofeu cu Al Nassr. Sursa: hepta.ro

Cristiano Ronaldo a semnat în această vară prelungirea contractului cu Al Nassr. Atacantul portughez visează să câştige Cupa Mondială în 2026, ultimul mare trofeu care îi lipseşte din cariera strălucitoare. Dar până atunci continuă să bată recorduri.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo, unic în istoria fotbalului! 100 de goluri cu patru formaţii diferite şi la naţională

După finala Supercupei din Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat 100 de goluri pentru patru formaţii diferite, plus echipa naţională. Cu Al Ahly a marcat golul 100 pentru Al Nassr.

El a mai reuşit această performanţă la Manchester United, Real Madrid şi Juventus Torino. La echipa naţională, Cristiano Ronaldo a marcat 138 de goluri în 221 de selecţii, fiind cel mai bun marcator internaţional all-time.

ADVERTISEMENT

CR7, încă o finală pierdută cu Al Nassr!

Cu toate acestea, Cristiano Ronaldo a rămas fără trofeu cu Al Nassr. El a deschis scorul în Supercupă, în minutul 41, din penalty. Kessie a egalat pentru Ahly în prelungirile primei reprize. Finalul a fost nebun, Brozovic reuşind să aducă Al Nassr în avantaj, cu opt minute înainte de final.

Ibanez a trimis finala la loviturile de departajare, reuşind să marcheze în minutul 89, din pasa lui Mahrez. Chiar dacă a înscris din nou de la 11 metri, Al Ahly s-a impus cu 5-3 şi a câştigat Supercupa.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Ronaldo, cel mai mare contract din istoria sportului!

Cristiano Ronaldo a semnat în această vară un nou contract record cu Al Nassr. Lusitanul va câştiga 700 de milioane de dolari în următorii doi ani, fiind şi sportivul cu cel mai mare salariu din istorie.

ADVERTISEMENT
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin,...
Digisport.ro
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă

Dacă îşi va duce contractul la bun sfârşit, Cristiano Ronaldo va evolua până la 42 de ani. Atacantul este căpitanul naţionalei Portugaliei, care a câştigat în această vară a doua ediţie de Liga Naţiunilor din istorie.

  • 40 de ani are Cristiano Ronaldo
  • 260.000.000 de dolari a câştigat Ronaldo în 2024 (cel mai bine plătit sportiv)
ADVERTISEMENT
SuperLiga, live video etapa 7. Echipele de start la FC Botoșani – Csikszereda
Fanatik
SuperLiga, live video etapa 7. Echipele de start la FC Botoșani – Csikszereda
Dinamo, start lansat cu primul trofeu al sezonului! Cum s-au adaptat noile transferuri...
Fanatik
Dinamo, start lansat cu primul trofeu al sezonului! Cum s-au adaptat noile transferuri și ce așteptări au „dulăii” de la noul sezon
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Cristi Chivu a adus un mijlocaș francez...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Cristi Chivu a adus un mijlocaș francez la Inter
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Razie în camerele jucătorilor de la FCSB în căutarea Mădălinei Pamfile: ”Unde e?...
iamsport.ro
Razie în camerele jucătorilor de la FCSB în căutarea Mădălinei Pamfile: ”Unde e? Că am văzut-o la meci! E aici?”
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!”...
adevarul.ro
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe...
Observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa...
Libertatea.ro
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
informat.ro
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
RTV.NET
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!