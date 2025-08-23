Cristiano Ronaldo, unic în istoria fotbalului! A bătut un nou record, dar a rămas fără trofeu cu Al Nassr

Cristiano Ronaldo a semnat în această vară prelungirea contractului cu Al Nassr. Atacantul portughez visează să câştige Cupa Mondială în 2026, ultimul mare trofeu care îi lipseşte din cariera strălucitoare. Dar până atunci continuă să bată recorduri.

Cristiano Ronaldo, unic în istoria fotbalului! 100 de goluri cu patru formaţii diferite şi la naţională

După finala Supercupei din Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat 100 de goluri pentru patru formaţii diferite, plus echipa naţională. Cu Al Ahly a marcat golul 100 pentru Al Nassr.

El a mai reuşit această performanţă la Manchester United, Real Madrid şi Juventus Torino. La echipa naţională, Cristiano Ronaldo a marcat 138 de goluri în 221 de selecţii, fiind cel mai bun marcator internaţional all-time.

CR7, încă o finală pierdută cu Al Nassr!

Cu toate acestea, Cristiano Ronaldo a rămas fără trofeu cu Al Nassr. El a deschis scorul în Supercupă, în minutul 41, din penalty. Kessie a egalat pentru Ahly în prelungirile primei reprize. Finalul a fost nebun, Brozovic reuşind să aducă Al Nassr în avantaj, cu opt minute înainte de final.

Ibanez a trimis finala la loviturile de departajare, reuşind să marcheze în minutul 89, din pasa lui Mahrez. Chiar dacă a înscris din nou de la 11 metri, Al Ahly s-a impus cu 5-3 şi a câştigat Supercupa.

Ronaldo, cel mai mare contract din istoria sportului!

Cristiano Ronaldo a semnat în această vară un nou contract record cu Al Nassr. Lusitanul va câştiga 700 de milioane de dolari în următorii doi ani, fiind şi .

Dacă îşi va duce contractul la bun sfârşit, Cristiano Ronaldo va evolua până la 42 de ani. Atacantul este căpitanul naţionalei Portugaliei, care a câştigat .

40 de ani are Cristiano Ronaldo

260.000.000 de dolari a câştigat Ronaldo în 2024 (cel mai bine plătit sportiv)