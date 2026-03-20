Cristiano Ronaldo, veste cumplită! Nu face deplasarea în SUA cu naționala Portugaliei. A sosit anunțul oficial

Cristiano Ronaldo, 41 de ani, nu va face parte din lotul Portugaliei pentru meciurile amicale din această lună, cu SUA și Mexic. Starul lusitan se recuperează după accidentarea suferită în meciul Al Fayha – Al Nassr 1-3, disputat pe 28 februarie, iar din acest motiv va rata acțiunea echipei naționale din această lună.

Cristiano Ronaldo s-a accidentat în partida pe care Al Nassr a disputat-o pe 28 februarie contra lui Al Fayha, părăsind terenul în minutul 81. Mai apoi, lusitanul a plecat în Spania, iar antrenorul său de la echipa de club, Jorge Jesus, a anunțat că acesta are nevoie de „odihnă și tratament” din cauza unei accidentări musculare.

Ronaldo a ratat apoi victoriile cu Neom SC (1-0) și Al Khaleej (5-0), iar acum a fost lăsat în afara lotului de selecționerul Roberto Martinez, deoarece încă nu și-a revenit după această accidentare. Portugalia va disputa două meciuri amicale în următoarea perioadă, ambele în America de Nord. Mai întâi, lusitanii vor juca pe Estadio Azteca împotriva Mexicului, pe 29 martie, de la ora 04:00 (ora României), iar apoi vor întâlni SUA la Atlanta, pe 1 aprilie, de la ora 02:00.

Cristiano Ronaldo revine înainte de Cupa Mondială

Dacă va fi apt în luna iunie, Cristiano Ronaldo ar urma să revină în lotul Portugaliei înainte de Cupa Mondială care va avea loc în SUA, Canada și Mexic. Lusitanii vor disputa alte două meciuri amicale înainte de turneul final, însă doar unul este stabilit momentan, adversara Portugaliei urmând să fie naționala din Chile, echipă care nu va fi prezentă la CM.

La turneul final, , unde va întâlni învingătoarea din primul baraj intercontinental (R.D. Congo, Jamaica sau Noua Caledonie), Uzbekistan și Columbia. Deși va fi eligibil încă de la primul meci al Cupei Mondiale, deoarece a primit o pedeapsă de trei etape, dintre care două suspendate.

Cum arată lotul Portugaliei pentru amicalele cu Mexic și SUA