Cristina a plecat în Dubai cu 1.000 de euro în buzunar și a ajuns la afaceri de 25 de milioane pe an: „Eram pe șezlong sau pe bicicletă, cu telefonul în mână”

Deșertul din Dubai este călcat zilnic de turiști sau localnici, indiferent de anotimp. Desigur, se merge dimineața, pentru a admira răsăritul sau seara, la apus.

Deșertul oferă câteva activități pe care le poți bifa chiar și vara, pentru ca dimineața și seara, temperaturile sunt optime. Printre activitățile turistice la „mare căutare” pentru cei care vor să simtă liniștea deșertului, sunt călăritul la răsărit și safari la apus.

Deșertul din Dubai, pe lista de atracții a turiștilor aflați acolo în vacanță

Cristina Racoviță, românca mutată în Dubai de peste 10 ani, ne-a mărturisit că turiștii vin în vacanțe acolo chiar și vara, nu doar în sezon, pentru că orașul oferă activități indiferent că mergi în noiembrie, aprilie sau iulie. Povestea româncei mutate în Dubai este una fascinantă.

Cristina a plecat să-și caute job cu 1000 de euro în buzunar, adunați din economii, și 3000 de euro credit de la bancă. Ea ne-a dezvăluit, în interviul exclusiv, ca la început mânca o pizza în două zile, că avea banii calculați să-i ajungă până la primul salariu. Astăzi, Cristina Racoviță are o cifră de afaceri de 25 milioane de euro.

Ea și soțul ei, Andrei, au mai multe afaceri în Dubai. Vând, închiriază apartamente, le amenajează, au o parfumerie, un pet shop, și Sejur în Dubai prin intermediul căreia organizează excursii și vacanțe pentru turiști. Pe Cristina am întâlnit-o la plimbarea cu calul la răsăritul soarelui la Ali Stables din Dubai, o aventură care se află pe lista de dorințe a fiecărui turist.

Grajdurile adăpostesc caii, fiecare cu o personalitate și un temperament unice. Ghizii bine informați de la Ali Stables sunt experți în echitație, și pasionați de împărtășirea dragostei lor pentru aceste animale remarcabile, dar și pentru peisajul uimitor.

Călătoria începe în timp ce soarele răsare peste dune. Galopând prin nisipurile moi, turiștii simt un sentiment de libertate și conexiune cu natura. Cei care aleg această activitate, călăritul la răsărit, se bucură de liniștea deșertului și de peisajele de neuitat.

Cine este Cristina Racoviță, româncă ce a făcut credit la bancă să plece la muncă în Dubai?

Cristina și Andrei Racoviță, de la Sejur în Dubai, sunt renumiți pentru dedicarea lor de a oferi turiștilor aventuri unice și memorabile, în Dubai.

Pentru cei care doresc să exploreze Dubaiul dincolo de zgârie-norii săi emblematici, această plimbare cu calul la răsăritul soarelui la Ali Stables este o oportunitate de a se scufunda în frumusețea deșertului.

Cu câți bani ai ajuns în Dubai?

Ai să râzi, dacă îți zic câți bani. Am avut cred că 1.000 de euro din economiile mele și vreo 3.000 de euro bani împrumutați de la bancă.

Ce ai făcut prima oară când a ajuns aici?

Am venit fără niciun job. Am venit ca un om nebun, cunoșteam o singură persoană care m-a și ajutat. M-am dus în mall din magazin în magazin și mi-am depus cv-uri. Eu, în România, aplicasem deja pentru niște joburi. Cabin crew, bineînțeles ca orice fată care vrea să plece din România.

N-a fost să fie și soțul meu râde că „tu nu te-ai făcut cabin crew că să mă întâlnești pe mine”. . Am slăbit până la 47 de kilograme, în luna aceea. Am slăbit de stres și pentru că, pentru mine, nu exista să mă întorc, am zis că nu mă interesează, eu îmi găsesc job și nu mă mai întorc.

Bineînțeles, nu se întâmpla nimic dacă nu reușeam. Dar eram super ambițioasă și voiam foarte mult să îmi găsesc aici un rost. Nu m-am putut bucura de absolut nimic din tot ce oferea Dubaiul, în prima lună.

Acum organizează excursii în deșertul din Dubai și nu numai, dar înainte viața ei nu era roz: „Mâncăm o pizza două zile. E amuzant acum, dar atunci nu era. Banii erau calculați”

Aveai banii calculați, să-ți ajungă până la primul salariu?

Da. Mâncăm o pizza două zile. E amuzant acum, dar atunci nu era. Banii erau calculați.

Nu eram ok, părinții mei nu aveau posibilitate să mă ajute. Părinții mei sunt niște oameni foarte normali, așa că da, era un stres în plus, că dacă nu găsesc repede ceva și nu era neapărat de găsit în trei luni, era atunci repede de găsit ceva. Și am luat orice job care s-ar fi ivit, care ar fi generat un venit, dar s-a nimerit să fie un job bun și frumos.

Cum l-ai cunoscut pe soțul tău, Andrei?

Avem o poveste foarte drăguță, ne-am cunoscut într-un grup restrâns de alți români. Ne-am cunoscut la un târg de Crăciun, ne-am cunoscut în perioada Crăciunului. Eu deja auzisem din povești de la altă prietenă despre el și atunci am asociat poveștile cu el, pentru că nu știam cum arată.

Am discutat noi puțin acolo, nu știam ce și cum. După aia cred că i-am dat eu follow pe Facebook, mi-a plăcut foarte mult pentru că unul dintre motivele pentru care eu sunt cu Andrei a fost că povestea foarte frumos de Dubai. Dintre toți oamenii care erau în acel grup, toți ziceau „mai stăm șase luni, mai stăm un an”. Erau foarte nefericiți cu situația.

Ce afaceri au cei doi români, în Dubai?

Și Andrei vorbea atât de frumos. Și zic „uite un om care gândește ca mine”. Și de atunci am mai discutat pe Facebook, am ieșit, și după două luni ne-am mutat împreună.

Cu ce ați început? În domeniul afacerilor.

Andrei era deja în business când ne-am cunoscut, avea apartamente de vacanță, atunci cred că avea vreo 7‑8 apartamente deja. O perioadă lungă nu am vrut să lucrez cu el, adică eu mă țineam de jobul meu. El era cu business-ul lui și mă enerva foarte tare că era super implicat și nu prea îmi acorda atenție. Și știi cum e la început… Tocmai de aceea a zis că „Hai să ne mutăm repede, că n-am timp de cafele”. (râde – n.r. ).

Eu am refuzat să lucrăm împreună inițial că am zis că ne certăm, știam că o să apară discuții, apoi am zis să încercăm. Mi-am dat demisia după o perioadă, m-am apucat de treabă.

Ne-am suflecat coatele și i-am dat drumul.

Cristina Racoviță, tânăra care mânca o pizza două zile, a ajuns să aibă o cifră de afaceri de 25 de milioane de euro

Care a fost primul tău salariu?

Hai să-ți zic pe ăla al doilea, am avut 3.000 de euro, acum 10 ani. 3000 de euro în condițiile în care erau 12.000 de AED. Eram „WOW! „. În condițiile în care în România aveam salariul 1200 de lei.

Ce lucrai înainte de a te apuca de afaceri cu Andrei?

Am lucrat într-un brand de parfumuri și produse de frumusețe, mă ocupam de 90 de oameni din Dubai Mall, făceam acte. A fost cel mai lejer job al meu vreodată și mă enerva. Sincer, voiam să-mi schimb jobul pentru că eu sunt omul care încerc să mă dezvolt foarte mult și jobul acela nu prea îmi dădea oportunități prea multe să mă dezvolt. Când am început în Dubai, eram pe consultanță în beauty, în make-up, și după șase luni am avansat.

Am dat niște examene, trecusem cu 10, erau toți uimiți că știam foarte multe chestii. Și de aici, mai departe, nu a mai fost să fie, dar a intervenit povestea cu Andrei.

Practic o fată care mânca o pizza două zile, a ajuns să aibă o cifră de afaceri de 25 de milioane de euro. Cum a fost acest drum?

„In șapte ani de când fac eu turism, doar anul trecut am avut o vacanță”

A fost greu. Pentru că, pot să zic că în șapte ani de când fac eu turism, doar anul trecut am avut o vacanță. Toate vacanțele noastre plătite, eu stăteam pe telefon non-stop. Eram pe șezlong sau pe bicicletă și cu telefonul în mână. „Stai un pic că trebuie să fac niște bilete”. Că nu îmi place să-mi refuz clienții sub nicio formă și a fost greu să îmi pun bazele unei echipe care să mă ajute.

Să aibă aceeași credință ca și mine că, dacă o faci din inimă, din plăcere și să povestești frumos, să ofere experiențe, totul vine de la sine. Și apoi a mai fost și Andrei, care mai ia riscuri și vede un pic lucrurile altfel. Și eu, pe de altă parte, îl mai temperez în anumite chestii, încât formăm un echilibru.

Aveți discuții? Poate că pentru că petreceți tot timpul împreună? La job, acasă.

De la muncă pornesc. Toate discuțiile noastre sunt despre muncă, nimic altceva. Poate și pescuitul ăsta pe care îl face intensiv. Uite, acum e în România la pescuit, are campionat pe baltă.

Deșertul din Dubai, preferat de turiști, la răsărit și la apus. Ce activități sunt renumite?

Și tu ai rămas singură la muncă, În Dubai.

Exact. Nu e prima dată.

Cu ce vă ocupați exact? Ce afaceri aveți în Dubai?

Avem șase companii în Dubai. Am început cu apartamentele de vacanță, apoi cu tururile și activitățile. Aici, în Dubai, îți trebuie o licență pentru fiecare în parte. După care am făcut partea de mentenanță, pentru că dacă ai apartamente îți trebuie și mentenanță.

După care am deschis din nou fizic și partea de real estate tot din nevoia clienților care ajung tot la noi, pentru că pe piață știm foarte bine că nu sunt lucrurile roz.

Și amenajare interioară de un an și ceva. Ne-am pus foarte mult focus pentru că toți care își cumpără apartamente cu noi, vor și partea asta. Noi oricum o făceam, știm toate magazinele de mobilă, pentru că toate apartamentele noi le mobilam și le făceam.

Cristina și Andrei Racoviță au 100 de angajați. Câți români lucrează cu ei?

Astea sunt domeniile în care activăm. Am mai avem și cele două adiționale care nu prea au treabă cu turismul. Avem un pet shop și am eu partea de parfumuri, care este o pasiune pentru mine. Și partea de pasiune a venit bineînțeles de la primul job din Dubai, unde am avut o mulțime de training-uri pe partea asta.

Muncim foarte, foarte mult.

Câți angajați aveți?

Cred că am depășit o sută. În special, de doi ani și ceva de când am preluat și partea de Polonia și ne-am extins destul de mult.

Mai aveți timp liber?

Încercăm, uite, nu vezi că Andrei e plecat la pește? (râde – n.r. ). Încercăm să ne facem timp liber pentru că acum cât de cât am reușit să ne stabilizăm un pic echipele și mai avem ajutoare.

Fiecare din echipa noastră e acolo și e foarte bine selectat.

„Dubaiul nu este de trei zile”

Aveți români în echipă, angajați?

Avem mulți. Îi avem pe Andrei și pe Cosmin care sunt de 6‑7 ani cu noi, sunt de la început.

Noi sperăm să ne dezvoltăm și mai mult. Avem ghizii noștri români, avem fetele de la tururi, Andreea și Oana, care ne ajută. Și acum o mai avem și pe Ruxandra, care o să se ocupe de partea B2B pentru România pentru tururi. Mai avem pe parte de IT, mai aveam la un moment dat și fratele meu, și sora lui Andrei, care au făcut parte din echipă și încă fac așa ocazional, dar fără să-i plătim (râde – n.r. ).

Avem români în echipă și ținem foarte mult să avem oameni. Avem și în partea de real estate români și urmează să mai vină cineva, deci încercăm să ne dezvoltăm.

Ce program ai recomanda pentru două-trei zile, pentru o familie, în vacanță în Dubai?

Dubaiul nu este de trei zile. În Dubai vii măcar cinci zile ca să simți măcar o parte din Dubai. Ce să faci? Ce să nu faci – cred că e lista mai scurtă.

„Bani să ai, că Dubaiul îți oferă tot ce vrei”

Sunt atât de multe activități, de la activități în aer, apă, pe pământ. Nu cred că există vreo țară mai ofertantă decât Emiratele Arabe, Dubaiul în general, care dă cele mai multe atracții care există pe planetă. În special dacă ai copii… Dubaiul e… o mulțime de parcuri, safari… Avem niște ghizi atât de minunați!

Bani să ai, că Dubaiul îți oferă tot ce vrei.

Cam ce suma ar trebui să ai la tine ca să poți să și vezi obiective turistice, să și faci activități?

Am avut noi acum, în martie, un pachet foarte bun. Era mai puțin de 1500 de euro de persoană, activități cinci zile, cazare cu mic dejun, și avion și transfer la aeroport. .

Răsăritul călare în deșertul din Dubai, o experiență de neuitat: „E o activitate foarte drăguță și o recomand celor care vor să experimenteze și un Dubai altfel”

Deșertul din Dubai oferă multe activități chiar și pe timp de vară, cum ar fi călăritul la răsărit.

E o activitate foarte drăguță și o recomand celor care vor să experimenteze și un Dubai altfel. Cei care vor să audă liniștea deșertului cu siguranță trebuie să experimenteze asta. Să simtă un animal, caii sunt cele mai nobile ființe de pe planeta asta și aduc echilibru. Faci un efort, te trezești dimineață, dar e o experiență. Un pic de vânt, soarele care abia răsare, liniște, e total diferit.

Sezonul în Dubai începe din octombrie până la mijlocul lunii mai, dar chiar și vara puteți să veniți în Dubai. Sunt foarte mulți oameni cărora nu le permite timpul să vină în sezon, și nu le zic, „nu veniți”. Le spun „veniți pentru că găsim și activități indoor, înăuntru, să facem”. Și în Dubai găsești aer condiționat peste tot, inclusiv în stațiile de autobuz.

Găsim activități și sigur nu aveți cum să vă plictisiți chiar și vara. Se poate experimenta Dubaiul în splendoarea lui, în timp de vară. O să vedeți cum locuim noi, că asta e cea mai comună întrebare, „cum trăiți voi, vara? „.

Vara trăim muncind și lucrând pentru noul sezon și trăim în aer condiționat, dar bineînțeles că ne luăm și pauză. Este momentul când toată lumea își ia pauză în vară și trage o fugă în România. Vara asta îmi doresc măcar o săptămână în munți, acasă.

Safari în deșert, plimbare cu cămila și cina în tabără, o altă experiență preferată de turiști, în vacanța în Dubai

O altă experiență preferată de turiști chiar și vara, în Dubai, este safari în deșert. Ghizii prietenoși și profesioniști de la Orient Tours au un program creat special pentru turiștii care își doresc o experiență de neuitat în deșert, la apus. Dunele aurii care se întind cât vezi cu ochii oferă o priveliște liniștitoare și emoționantă. Mai exact, cei care vor să cunoască și liniștea, și frumusețea deșertului, să stea departe de agitația urbană din Dubai, aleg coborârea de dune – safariul.

Călătoria se face cu un vehicul 4×4, cu care se urcă și coboară pe dunele abrupte, cu adrenalină. Această experiență aduce atât râsul, cât și entuziasmul, iar șoferii sunt atenți, te fac să te simți în siguranță, asigurându-se în același timp că te bucuri de fiecare moment al acestei aventuri sălbatice.

După călătoria pe dune, cu vehicul 4×4 sau atv, te îndrepți spre o tabără din deșert, unde poți participa la adevărata magie culturală. În timp ce soarele coboară sub orizont, turiștii se bucură de un ospăț tradițional arab la grătar, sub stele.

Dar experiența nu se rezumă doar la mâncare. Tot în această tabără, turiștii se bucura de plimbări cu cămila, sandboarding pe dune, pot urmări spectacolul cu dansuri tradiționale și spectacolul cu focuri, și au ocazia să încerce pictura cu henna.