Cristina Bălan, dezvăluiri neașteptate despre relația cu soțul ei. Cum se înțeleg cei doi, de fapt

Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, sunt unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Din 2012 formează o căsnicie, după ce anterior au fost buni prieteni. În plus, sunt și părinții a trei copii. Îi au pe gemenii Matei și Toma, în vârstă de 11 ani, și pe Nadeea Sofia, în vârstă de 2 ani.

Cristina Bălan, noi detalii despre mariajul ei

Viața cu trei copii nu este ușoară, mai ales că Matei și Toma suferă de sindromul Down și au nevoie de anumite tratamente. De asemenea, Nadeea Sofia are și ea nevoie de atenție deosebită, fiindcă este încă foarte mică. Drept urmare, mulți dintre fanii cântăreței se întreabă ?

ADVERTISEMENT

”Eu cred că e vorba despre felul de a fi. Oricâte palme am primit, în viață, am găsit mereu puterea de a mă aduna la loc, de a trece peste. Pentru că știu că totul are un sens, totul duce către ceva, ceva care înseamnă evoluția personală.

Oricât de greu ar părea și poate că sprâncenele se vor ridica, astăzi nu aș fi omul care sunt fără experiențele trăite”, a declarat Cristina Bălan într-un interviu pentru despre cum reușește să păstreze un echilibru în căsnicie.

ADVERTISEMENT

Cum depășește Cristina Bălan momentele în care clachează

De altfel, interpreta nu s-a sfiit să recunoască și faptul că mai are momente când se simte copleșită de rutina zilnică, dar știe de fiecare dată cum să evadeze din ceea ce o epuizează. Își găsește liniștea în pasiunile sale: muzica, pictatul sau dansul. Nu în ultimul rând, Cristina Bălan face des sport.

”Da, am momente când clachez, când totul mi se pare greu și rutina mă face să doresc o evadare. Apoi îmi găsesc libertatea în interior. Ea este în mine, nu am nevoie să călătoresc distanțe mari pentru a o simți.

ADVERTISEMENT

Refularea în creativitate este ceea ce mă ține pe mine pe linia de plutire. Dacă nu pot cânta, pictez. Și dacă nu pot picta, dansez. Și tot așa (…) Un alt factor important este sportul, mișcarea”,

Se teme Cristina Bălan că va fi părăsită de soț?

Întrebată dacă ea și soțul său au fost până în prezent la terapie de cuplu, Cristina Bălan a negat. Asta deoarece știe că are alături un om loial și când apar dificultăți le rezolvă ambii prin comunicare. De altfel, artista nu se teme că ar putea fi părăsită.

ADVERTISEMENT

” (…) Noi facem terapie în mod organic, natural, comunicând lucrurile care ne deranjează și căutând să aducem la un numitor comun conflictele. Adevărul e că, într-o ceartă, ambii trebuie să-și asume contribuția. Nu te poți certa de unul.

Foarte rare au fost momentele în care mi-a trecut prin gând că soțul meu ar putea claca și ne-ar părăsi. Nu știu dacă vreodată am gândit asta la modul serios. Poate doar o străfulgerare, așa, ca un clipit din ochi. Îmi place să cred că-l cunosc. Și că, oricât de greu i-ar fi, uneori, tot alături de noi se simte întregit. Pentru că îl iubim și pentru că, fără el, nu ar bate inimile noastre la fel. El știe asta”, a mai detaliat interpreta.